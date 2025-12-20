Lula dice que una intervención militar en Venezuela sería una catástrofe humanitaria

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este sábado en la Cumbre del Mercosur de que una posible intervención militar en Venezuela sería una catástrofe humanitaria y crearía un grave precedente para toda Sudamérica.

"Cuatro décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente vuelve a ser amenazado por la presencia militar de una potencia", afirmó el líder progresista en referencia al cerco aeronaval tendido de Estados Unidos en el Caribe frente a las costas de Venezuela.

El mandatario brasileño agregó que una posible intervención armada en Venezuela, como la amenazada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "sería una catástrofe humanitaria".

Lula, que se ha propuesto como mediador entre ambos países y ha mantenido conversaciones telefónicas tanto con Trump como con el venezolano Nicolás Maduro, afirmó que en el mundo actual parece más fácil construir muros que puentes.

Tras citar la ceremonia del viernes en la que inauguró un nuevo puente que conecta entre Brasil y Paraguay, dijo que las fronteras no son amenazas a la soberanía y que es necesario tender conexiones para permitir la libre circulación de mercancías y personas.

"Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía son de otra naturaleza. Son las guerras, las fuerzas antidemocráticas y el crimen organizado", dijo.

En la reunión del Mercosur, sin embargo, se registraron posiciones contrarias con respecto a Venezuela, ya que Brasil se negó a aprobar el viernes una resolución ministerial propuesta por Argentina y Paraguay para condenar las violaciones a los derechos humanos en el país vecino y las amenazas a la democracia.

Según el mandatario brasileño, el debilitamiento de las instituciones impulsado por fuerzas antidemocráticas en la región ha abierto más espacio al crimen organizado.

Agregó que el Mercosur ya demostró disposición para enfrentar el crimen organizado de forma conjunta y que en los últimos meses adoptó nuevas herramientas para tal fin, entre las que citó acuerdos de recuperación de activos y medidas para proteger niños y adolescentes en ambientes virtuales.

También dejó claro que no existe en Sudamérica ninguna instancia conjunta para liderar el combate al crimen por lo que, dijo, Brasil y Uruguay propondrán una reunión regional de ministros de Justicia a fin de discutir medidas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en la región.

Lula aseguró que América Latina es la región del mundo mas letal para las mujeres, para lo que recogió datos de Cepal según los cuales la región registra once feminicidios diarios, y pidió a Paraguay, como nuevo presidente temporal del Mercosur, que impulse la creación de un pacto por el fin del feminicidio y la lucha a la violencia contra la mujer.

La UE se compromete por carta con Lula a firmar el acuerdo Mercosur en enero

La Unión Europea (UE) se comprometió en una carta enviada al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a firmar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur a comienzos de enero, tras las divergencias internas que le impidieron suscribir el tratado este sábado como estaba previsto.

La misiva, fechada el viernes y divulgada este sábado por la Presidencia brasileña durante la ceremonia de apertura de la Cumbre del Mercosur, está suscrita por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y por el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"Nos gustaría trasmitirle nuestro firme compromiso en proceder con la firma del Acuerdo de Asociación y del Acuerdo Provisional de Comercio a comienzos de enero, en un momento a ser acordado entra las dos partes", aseguran.

Las autoridades europeas "lamentaron" que los acuerdos no hubiesen sido firmados este sábado y atribuyeron el aplazamiento a que procedimientos internos del Consejo, exigidos para autorizar la firma, aún no fueron finalizados.

Agregaron que están trabajando intensamente para completar esos pasos lo más rápido posible.

Los signatarios reafirmaron su compromiso con la firma de los acuerdos, que calificaron como fundamentales para el fortalecimiento de los lazos políticos, económicos y estratégicos entre las dos regiones.

La rúbrica de los acuerdos, afirmaron, envía un "mensaje poderoso sobre nuestra determinación colectiva en profundizar la cooperación basada en valores compartidos, confianza mutua e intereses a largo plazo".

"Estamos confiados en que conducir este proceso a una conclusión rápida reforzará nuestros compromisos compartidos y generará claridad y confianza para todas las partes interesadas", aseguraron.

Von der Leyen y Costa agradecieron los esfuerzos hechos por Brasil para, en su condición de presidente temporal del Mercosur, realizar las gestiones para intentar firmar el acuerdo en la Cumbre que celebra el bloque sudamericano este sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

"En ese sentido, esperamos que tenga la oportunidad de hacer consultas con los otros socios del Mercosur en Foz de Iguazú para ayudar a llevar estos preparativos a cabo, en el espíritu de unidad y de responsabilidad compartida con este paso histórico", asegura la carta.

Tras el rechazo frontal de Francia al acuerdo y las dudas de última hora de Italia que impidieron contar con el apoyo necesario para aprobar la firma de los acuerdos, la Comisión Europea aseguró el viernes que ya consiguió convencer a los países indecisos y que tiene intenciones de suscribir los tratados el 12 de enero.

La posible firma sería en Paraguay, que recibe este sábado de Brasil la presidencia temporal del Mercosur.

En la carta las autoridades europeas agradecen los esfuerzos hechos por Lula, uno de los principales impulsores del acuerdo.

"Nos gustaría expresarle nuestro sincero agradecimiento por su liderazgo y por su compromiso personal con la relación entre la Unión Europea y el Mercosur. Su compromiso y visión han sido fundamentales para sustentar el ímpetu y la confianza en momentos decisivos de nuestra asociación", afirmaron.

En la ceremonia de apertura de la Cumbre del Mercosur, Lula dijo que, mientras espera que la Unión Europea resuelva sus divergencias internas, el bloque sudamericano seguirá trabajando en negociaciones con otros socios comerciales, entre los que citó Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido y Vietnam.