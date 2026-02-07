Las lluvias, el viento y las nevadas provocan incidentes en toda la Península
Once comunidades autónomas, junto a la ciudad autónoma de Ceuta, están hoy en alerta por lluvias, viento, nevadas y temporal marítimo. Andalucía sigue siendo uno de los lugares con más incidencias, con más de 135 carreteras cortadas.
18:11 h
El cauce del Río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Sevilla ha ocupado las zonas inundables que tiene en su recorrido por la capital, sin llegar todavía a aparcamientos ni calles, han informado a EFE fuentes de Emergencias 112 de Andalucía.
El agua llega a zonas paralelas de la Isla de la Cartuja o el barrio de Triana, pero siempre manteniendo lejos del agua zonas habitadas, según señala el Ayuntamiento, que indica que no hay aún constancia de desbordamiento ni inundaciones en este área de la capital andaluza.
Como medida de precaución, se ha suspendido la función del Circo del Sol prevista para esta noche, ya que sus instalaciones se encuentran en la zona denominada 'Charco de la pava', muy cerca del Guadalquivir.
Del mismo modo, se ha aplazado a mañana domingo el partido de liga que debían disputar el Sevilla FC contra el Girona.
16:35 h
La llegada este sábado de la borrasca Marta ha obligado a la Junta de Andalucía a intensificar el seguimiento de presas y cauces, con desembalses preventivos en Cádiz y Málaga, y a mantener la alerta en la red viaria, que acumula 133 cortes totales y 182 carreteras afectadas en toda la comunidad tras registrarse casi 10.000 incidencias desde el inicio del temporal.
Según el balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) hasta el mediodía de hoy, la comunidad afronta este nuevo frente con avisos naranjas por viento y lluvias activados por la Aemet en zonas de siete provincias, mientras los servicios de emergencia gestionan la saturación de los terrenos y la crecida de los ríos por el paso continuado de sistemas frontales.
14:27 h
El Servicio Municipal de Bomberos de Badajoz ha rescatado a una familia en la pedanía de Novelda que se había quedado aislada al impedir el agua que pudieran salir de su vivienda, según han expresado a EFE fuentes municipales.
Según ha informado por su parte el Ayuntamiento de Badajoz, "se prevé un incremento gradual del caudal del río Guadiana" a su paso por el término municipal, por lo que se mantienen las medidas de "máxima precaución", especialmente de noche y madrugada en entornos de ríos y riberas de Badajoz, Gévora y Balboa.
En este sentido se mantienen las evacuaciones hasta la fecha, con preaviso de posible desalojo de la población de la pedanía de Balboa.
El Consistorio recomienda no transitar por el entorno de ríos y riberas y seguir las indicaciones de las autoridades.
14:21 h
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este sábado la reunión de la Unidad de Valoración de Riesgos, que sigue la evolución de las borrascas Leonardo y Marta, las cuales están azotando amplias zonas de la Península, desde la sede de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias en Madrid.
En la reunión le han acompañado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, según un comunicado.
Los responsables de Protección Civil han expuesto a Sánchez la información sobre el estado de la situación y las actuaciones que se están llevando a cabo frente a esta emergencia climática, así como de la labor de coordinación con las distintas administraciones públicas y organismos implicados en su gestión.
En su cuenta en la red social X, Sánchez ha manifestado que está "muy pendiente de la evolución de las borrascas".
14:17 h
El empeoramiento del tiempo, como consecuencia de los efectos de la borrasca Marta, están provocando más cancelaciones en la ruta marítima que une los puertos de Ceuta y Algeciras (Cádiz).
La compañía naviera DFDS fue la primera en anular los primeros viajes de la mañana del buque de alta velocidad "Ceuta Jet", que diariamente efectúa cinco rotaciones al día entre las dos orillas del Estrecho, por las adversas condiciones meteorológicas.
Por su parte, la naviera Balearia ha comunicado que el buque rápido "Jaume III" tampoco efectuará ya las salidas programadas desde ambos puertos.
Actualmente, sólo el ferry convencional "Passió per Formentera" y el buque rápido "Villa de Agaete" de la naviera Armas Trasmediterránea son los que mantienen la conexión entre las dos orillas.
13:50 h
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este sábado de la gravedad del impacto económico que tendrá en la región el tren de borrascas que azota a la región en los últimos días y ha anunciado que solicitará la ayuda del Fondo de Contingencia del Estado y del Fondo de Solidaridad de la UE.
En una comparecencia en Córdoba, el presidente andaluz ha anunciado que de manera "inmediata" habrá que buscar los recursos porque habrá "pérdidas millonarias" en el sistema productivo andaluz y en las infraestructuras de la comunidad y que, sólo en la red de carreteras autonómicas, ha cifrado en unos 500 millones de euros.
Ha anunciado que el presupuesto de la comunidad de este año "va a quedar supeditado" a paliar esa catástrofe y que pedirá "reprogramar y flexibilizar" los fondos europeos para que se puedan usar para la atención a los damnificados por estas lluvias, que mantienen desalojadas a 11.000 personas en la comunidad.
13:44 h
Localidades malagueñas de la serranía de Ronda como Montejaque, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar o Benaoján han mostrado su preocupación ante la situación de la presa de Montejaque, y en algún caso además por movimientos y "zumbidos", ante lo que las autoridades han pedido tranquilidad.
Se trata de una franja de la provincia situada en la parte occidental de la provincia malagueña, limítrofe con la de Cádiz y próxima a esta antigua presa, que fue abandonada por filtraciones, data de 1924 y es una presa bóveda sobre el río Gaduares de 74 metros de altura con capacidad de 36 hectómetros cúbicos.
La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha viajado a Montejaque para hablar con sus vecinos y "trasladarles toda la tranquilidad frente al estado de la presa, que está bajo vigilancia 24 horas", y sobre la que ha expresado que "la confianza en los equipos de emergencias y los equipos técnicos es fundamental".
Por su parte, el subdelegado del Gobierno central en Málaga, Javier Salas, ha informado de que la presa está sometida a "vigilancia extrema", ya que su crecimiento "pone en peligro el sistema de cuevas del Hundidero y del Gato", porque, "si se desbordara, el agua podría afectar a la zona y a los ríos".
13:32 h
El alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), José Julián Gregorio, ha señalado este sábado que la ciudad tiene una situación "complicada con los arroyos", que están "prácticamente desbordados", lo que ha provocado que quince viviendas estén inundadas.
Según ha informado el Ayuntamiento de Talavera en nota de prensa, Gregorio ha destacado el trabajo de los servicios de emergencias para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones de sus viviendas.
Asimismo, ha explicado que ha trasladado esta situación al presidente regional, Emiliano García-Page, en la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) que se ha celebrado este sábado en las instalaciones del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha en Toledo.
Gregorio ha apuntado que la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que las lluvias persistan con la entrada de la nueva borrasca Marta y que puedan caer alrededor de 40 litros por metro cuadrado en 24 horas.
13:23 h
El río Guadiana presenta este sábado una imagen poco frecuente a su paso por el Parque Arqueológico de Alarcos (Ciudad Real), donde vuelve a ocupar por completo su llanura de inundación y alcanza en algunos puntos hasta 500 metros de anchura, tras el desembalse iniciado en el pantano de El Vicario.
El tramo que bordea el enclave arqueológico corresponde al tramo del Guadiana medio, es una zona en la que el río discurre con una notable capacidad de expansión lateral antes de quedar regulado por los sistemas de embalses situados aguas abajo.
En este sector, la llanura de inundación -o vega- del río presenta una anchura media de entre 400 y 600 metros, aunque con importantes variaciones.
Al pie del Cerro de Alarcos, donde el cauce se encuentra más encajonado, la llanura se reduce a entre 200 y 300 metros, mientras que al alejarse del cerro, tanto hacia el norte como hacia el sur, se abre de forma progresiva y supera en algunos puntos los 700 u 800 metros.
13:02 h
La Junta de Extremadura mantiene las evacuaciones vigentes en distintas poblaciones debido al temporal y pone en preaviso a la población de Balboa (Badajoz), desalojos que "con toda probabilidad" podrán repetirse esta tarde o noche en Valuengo y La Bazana, en Jerez de los Caballeros (Badajoz), cuyos vecinos regresaron a sus domicilios el viernes.
De unos 400 habitantes, la pedanía pacense de Balboa ya estaba pendiente este viernes ante la crecida del río Limonetes.
Durante la quinta reunión del CECOP en lo que va de semana, sucedida la mañana de este sábado 7 de febrero, el Ejecutivo ha decidido mantener la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PLATERCAEX) en toda la región. Se trata del plan director para la gestión de todas las emergencias de la región.
También se mantiene activada la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (INUNCAEX) para toda la región, en base a los desembalses y las previsiones hidrológicas y meteorológicas que se esperan para las próximas horas ante la llegada de la borrasca Marta.
12:53 h
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha incidido en la necesidad de mantener las medidas preventivas y de emergencia para minimizar el impacto del temporal y espera el final del "tren de borrascas" para valorar los daños y dar una respuesta rápida a la población.
Montero ha hecho estas consideraciones este sábado durante una visita a la Presa de Torre del Águila, en El Palmar de Troya (Sevilla), en la que ha destacado el trabajo del personal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para evitar anegaciones y desbordamientos.
La vicepresidenta del Gobierno ha recalcado que la nueva borrasca, Marta, que se extenderá según las previsiones hasta el miércoles, hace necesario mantener niveles de prevención y emergencia, especialmente por el riesgo de subidas de caudales.
Aunque ha puesto como ejemplo el trabajo en la Presa de Torre del Águila, ha incidido en que la CHG posibilita que el agua que va cayendo tenga un lugar donde almacenarse para regular después el continente de agua y que salga "poco a a poco".
12:43 h
Vecinos de los municipios de las cuencas del río Bullaque y del Guadiana, en la provincia de Ciudad Real, han recibido este sábado en sus teléfonos móviles un ES-Alert emitido por Protección Civil, debido al riesgo de inundación en las proximidades de los cauces de los ríos.
La alerta se ha difundido a través de la Red de Alerta Nacional y del sistema de emergencias de Castilla-La Mancha (112), con recomendaciones de no cruzar zonas inundables, respetar los cortes de tráfico y evitar actividades en los cauces y sus inmediaciones, en especial en los tramos situados aguas abajo de la confluencia de los ríos, ante el previsible incremento de caudales en las próximas horas.
Protección Civil ha indicado que, en caso de encontrarse en una zona inundable y que entre el agua, se debe buscar refugio en zonas elevadas o subir a pisos superiores, así como seguir las indicaciones de las autoridades y de los servicios de emergencia.
Asimismo, ha recordado la importancia de evitar llamadas innecesarias al 112 y ha remitido a los ciudadanos a los consejos de autoprotección disponibles en la página web del 112 Castilla-La Mancha.
12:39 h
El nivel del caudal de los principales ríos de la provincia de Granada ha empezado a bajar aunque se mantiene el nivel de aviso rojo en el Castril y naranja en el río Genil a su paso por Huétor Tájar, uno de los municipios más afectados por la borrasca de esta semana.
Según la información del boletín de Aviso Hidrológico de Andalucía de este sábado, consultado por EFE, se mantiene vigilancia activa en varios puntos de la provincia, especialmente en cinco ríos vinculados con daños y anegaciones durante esta borrasca.
El río Castril a su paso por Castril, en la zona norte de la provincia, es el único que mantiene el aviso rojo por el alto caudal que, aunque está descendiendo, genera aún situación de riesgo importante por lo que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) recomienda evitar acercarse al cauce y extremar precaución en caminos, puentes y zonas bajas.
El aviso es naranja en el caso del río Genil a su paso por Huétor Tájar, uno de los municipios más afectados por la borras, ya que aunque el nivel está descendiendo puede presentar crecidas puntuales.
12:08 h
Un total de 168 carreteras están cortadas en España por las lluvias, 137 de ellas en Andalucía y tres en concreto de la red principal, mientras que otras catorce carreteras de la red secundaria siguen cortadas por nieve, según han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Las intensas lluvias de las borrascas que azotan desde hace días la península siguen condicionando la circulación en las carreteras españolas, con un total de 168 vías cortadas por las inundaciones.
De ellas, 137 están ubicadas en Andalucía y tres en concreto pertenecen a la red principal: la A48 en Vejer de la Frontera (Cádiz) sentido Tarifa, la A44 en Campillo de Arenas (Jaén) sentido Granada y la A32 en Villacarrillo (Jaén) sentido Albacete.
Por otro lado, 30 carreteras españolas están afectadas por la nieve, de las cuales 14 permanecen cortadas desde hace días en zonas de las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias y Navarra, y las provincias de Granada, Huesca y Cáceres.
11:57 h
Once comunidades autónomas, junto a la ciudad autónoma de Ceuta, están hoy en alerta por lluvias, viento, nevadas y temporal marítimo, con especial incidencia en Andalucía que se encuentra en nivel naranja (peligro importante) ante acumulaciones por precipitaciones de más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en Grazalema (Cádiz), Ronda (Málaga), Aracena (Huelva) y la sierra norte de Sevilla.
Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias se mantendrán con menor intensidad pero constantes en nivel naranja en todas las provincias andaluzas, donde el riesgo de precipitaciones y derrumbes ha originado ya el desalojo de unas 11.000 personas.
Por vientos, la comunidad andaluza está también en nivel naranja y se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el Estrecho de Cádiz.