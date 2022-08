El fiscal general de EEUU autorizó el registro a la mansión de Trump

El fiscal general de EEUU, Merrick Garland, ha comunicado este jueves que fue él el que autorizó el registro del pasado lunes a la residencia del expresidente Donald Trump de Mar-a-Lago en Florida, según informa The New York Times. Asimismo, ha pedido autorización a un tribunal del sur de este estado para que haga pública esta orden ya que es de "interés público".

En una breve declaración tras la cual no aceptó preguntas, Garland defendió la legalidad del registro, y señaló que este tipo de decisiones no se toman "a la ligera". "No me quedaré de brazos cruzados", ha asegurado en su intervención el fiscal general de EEUU tras las amenazas por la redada en la mansión de Trump.

El director del FBI, Christopher Wray, también se ha mostrado preocupado por la creciente presión sobre la institución y, a raíz de la polémica desatada por el registro en la mansión del expresidente ha pedido respeto para la labor de los agentes. "La violencia contra las fuerzas de seguridad no es la respuesta, da igual por lo que se esté enfadado", ha dicho en su primera reacción pública en la que ha evitado comentar directamente el operativo en Mar-a-Lago.