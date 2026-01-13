Los gobernadores de los bancos centrales apoyan la independencia de la Fed y a su presidente Powell

Un grupo de gobernadores de bancos centrales de todo el mundo mostraron este martes su apoyo a la Reserva Federal estadounidense y a su presidente, Jerome Powell, que afronta una investigación criminal en su país que él considera un intento del Gobierno por intimidarle, según recoge EFE.

"Nos solidarizamos plenamente con el Sistema de la Reserva Federal y su presidente, Jerome H. Powell", dicen los firmantes, entre ellos Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, y Christine Lagarde, del Banco Central Europeo, junto a sus pares de Australia, Canadá, Corea y Brasil, entre otros.

La presión de Trump sobre Powell ya viene de largo, debido a la inconformidad del gobernador de acatar a las peticiones del presidente. Trump ha llegado a llamarle perdedor o a apodarle "too late" Powell (tardón Powell) debido a que la Reserva Federal no cumplía con los cambios en los tipos de interés que pedía el mandatario. Incluso, llegó a pedir el despido de Powell cuando este se negó a bajar los tipos de interés.