Irán advierte que si los puertos iraníes son amenazados no habrá seguridad para nadie

Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron este lunes que la "seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie", horas antes de que entre en vigor el bloqueo estadounidense del Estrecho de Ormuz.

"Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en el golfo Pérsico y el mar de Omán se ve amenazada, ningún puerto en estas aguas estará a salvo”, dijo el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, en unas declaraciones recogidas por medios estatales.

Zolfaqari reiteró que Teherán continuará aplicando "con firmeza un mecanismo permanente de control del estrecho de Ormuz" según el cual no permitirán el paso de "embarcaciones vinculadas al enemigo". "Otras embarcaciones, respetando las normas establecidas por las fuerzas armadas iraníes, seguirán pudiendo cruzar el estrecho", aseguró.

La negociación entre Teherán y Washington se fracturó el domingo tras el desacuerdo en varias líneas rojas tras 21 horas de diálogo cara a cara, lo que provocó que ambas delegaciones abandonaran la mesa de diálogo.

Con el fin de la reunión, Estados Unidos anunció un bloqueo naval de la marina estadounidense contra los puertos iraníes a partir de las 14:00 GMT de este lunes. Tras la ofensiva, el líder de la negociación iraní aseguró que Irán "no se rendirá ante las amenazas" y se burló de las consecuencias que el bloqueo naval anunciado por Washington tendrá en el precio de los combustibles en Occidente.

"Disfruten de las cifras actuales en los surtidores, pronto sentirán nostalgia por la gasolina a 4 o 5 dólares", ironizó Qalibaf en X, tras el repunte del crudo WTI por encima de los 100 dólares.

A pesar de las amenazas, el Gobierno paquistaní ha asegurado que las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán avanzan en la "dirección correcta" pese a un estancamiento temporal por las diferencias en los últimos puntos de la negociación. "Las conversaciones no han terminado. Podemos decir que atraviesan un punto muerto, pero no han concluido. Ambas partes han acordado la mayoría de los puntos presentados por cada lado y solo quedan uno o dos pendientes. El proceso avanza en la dirección correcta", aseguró la fuente bajo condición de anonimato.

"A centímetros de un acuerdo"

El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, afirmó que el proceso de Islamabad no ha sido un evento, sino la base de un "proceso diplomático abierto" que puede servir para allanar un fin común. "Las Conversaciones de Islamabad no son un evento, sino un proceso. Estas conversaciones sentaron las bases para un proceso diplomático que, si se fortalecen la confianza y la voluntad, puede crear un marco sostenible para los intereses de todas las partes", escribió en X a última hora del domingo.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, salió de Islamabad tras presentar, dijo, una última "oferta final", mientras que la delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, partió poco después.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó que las partes estuvieron "a centímetros" de un acuerdo, pero acusó a Estados Unidos de haber mantenido una postura inflexible y sin concesiones al cierre de la sesión.

"Cuando estábamos a punto de firmar el Memorando de Entendimiento con Islamabad, nos topamos con maximalismo, cambios de objetivos y bloqueo. Cero lecciones aprendidas. La buena voluntad engendra buena voluntad. La enemistad engendra enemistad", escribió en X el canciller iraní.

China pide garantizar la seguridad en Ormuz

China afirmó este lunes que "mantener la seguridad, estabilidad y el flujo en el Estrecho de Ormuz sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional", después de que Trump anunciara que su país bloqueará esa vía estratégica.

El portavoz del Ministerio de Exteriores Guo Jiakun señaló este lunes en rueda de prensa que "la raíz de las interrupciones en la navegación en el estrecho radica en el conflicto con Irán" y añadió que "la forma de resolver este problema es lograr un alto el fuego lo antes posible".

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El vocero agregó que todas las partes deben "mantener la calma y ejercer la contención" y subrayó que China está dispuesta a "seguir desempeñando un papel positivo y constructivo".

Sobre la sugerencia de Trump de que China compre petróleo a Estados Unidos y Venezuela, Guo indicó que China está dispuesta a "trabajar con todas las partes para salvaguardar la seguridad energética global y la estabilidad de las cadenas de producción y suministro", aunque recalcó que "la prioridad debe ser promover el restablecimiento de la paz y la estabilidad en el Golfo y Oriente Medio".

Asimismo, afirmó que Venezuela es "un país soberano" con "plena y permanente soberanía sobre sus recursos naturales" y que "tiene derecho a elegir de forma independiente a sus socios", sin que otros países puedan "interferir o dictar".