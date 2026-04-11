Irán y Estados Unidos se reúnen en Islamabad para iniciar su primer diálogo directo en casi 50 años

Irán y Estados Unidos inician este sábado en Islamabad (Pakistán) su primer encuentro directo en el marco de las negociaciones de paz, tras una mañana de consultas separadas con Pakistán, el país anfitrión del diálogo y principal mediador. Según una fuente diplomática paquistaní, las conversaciones cara a cara entre ambas delegaciones ya están en marcha, aunque con pausas técnicas como un receso para la oración.

El contacto, confirmado también por un alto funcionario de la Casa Blanca como una “reunión trilateral presencial” entre Washington, Teherán e Islamabad, supone el diálogo de más alto nivel entre ambos países desde la Revolución Islámica de 1979. Las delegaciones están encabezadas por el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, el nuevo hombre fuerte de Irán. Aunque la cumbre estaba prevista inicialmente para una sola jornada, fuentes diplomáticas de los tres países no descartan que se prolongue hasta el domingo.

Durante la mañana, ambas partes se reunieron por separado con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, a quien Irán trasladó sus principales condiciones para avanzar en un acuerdo. Entre ellas figuran el control del Estrecho de Ormuz, la liberación de activos iraníes bloqueados y la aplicación de un alto el fuego regional que incluya también al Líbano.

Desde Teherán, el portavoz de Exteriores, Ismail Bagaei, explicó que “las consideraciones, puntos de vista y demandas de Irán, basadas en ese mismo paquete de propuesta de 10 puntos, fueron transmitidas a la parte paquistaní”. Además, insistió en una de las líneas rojas de su país: “El alto el fuego debe llevarse a cabo de manera real”.

Bagaei subrayó también la vigilancia iraní sobre el terreno: “Estamos atentos y en contacto con las Fuerzas Armadas iraníes para que se informe de la más mínima violación del alto el fuego”. Y advirtió: “Donde sea necesario, los defensores de la patria reaccionarán de manera firme y rápida”.

En paralelo, medios iraníes señalaron que Estados Unidos habría accedido a desbloquear parte de los activos congelados como gesto de buena voluntad, extremo que ha sido negado por Washington. Tras una primera sesión de casi dos horas, las conversaciones han pasado “de los aspectos generales a la discusión de detalles técnicos”, según la agencia Tasnim.

En el plano político, el vicepresidente primero iraní, Mohamad Reza Aref, afirmó en redes sociales que “si negociamos en Islamabad con representantes de ‘Estados Unidos Primero’, es probable alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes y para el mundo”. Sin embargo, advirtió: “Si nos enfrentamos a representantes de ‘Israel Primero’, no habrá acuerdo”.

Aref fue más allá al alertar de las consecuencias de un eventual fracaso: “Inevitablemente Irán continuará su defensa con aún más firmeza que antes, y el mundo afrontará mayores costes”.

Por su parte, Mohamad Baqer Qalibaf reiteró la disposición de su país al diálogo, aunque con reservas: “Tenemos buena voluntad, pero no confiamos en Estados Unidos debido a las experiencias de las últimas conversaciones”.

Según el portavoz Bagaei, “salvo las primeras horas del alto el fuego, no hemos observado nuevas violaciones”, aunque insistió en la necesidad de incluir el conflicto en Líbano dentro de cualquier acuerdo para avanzar en un contacto directo pleno entre ambas partes.