Irán reabre "totalmente" el Estrecho de Ormuz hasta el fin de la tregua en Líbano

Irán afirmó este viernes que el estrecho de Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, tras el comienzo de la tregua en el Líbano.

"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara totalmente abierto el paso de todos los buques mercantes por el estrecho de Ormuz durante el resto del periodo de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán", dijo en X el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

La ruta mencionada por el jefe de la diplomacia iraní consta de una vía de entrada y otra de salida: la primera irá desde el mar de Omán hacia el norte, hasta la isla de Larak, y de ahí al golfo Pérsico, mientras que la segunda seguirá el trayecto inverso.

Araqchí anunció la reapertura del estratégico estrecho por el que transita un 20% del petróleo mundial después de que la pasada noche entrase en vigor un alto el fuego de diez días entre el Líbano e Israel tras unas negociaciones mediadas por Washington.

El fin de las hostilidades en el Líbano era una de las diez condiciones del alto el fuego el fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos el pasado día 8, pero Israel continuó atacando el territorio libanés a pesar de ello, en unos bombardeos en los que han muerto más de 2.200 personas, según las autoridades libanesas.

Al mismo tiempo, Teherán se comprometió a permitir la navegación de buques por Ormuz como parte del acuerdo con Washington, pero de hecho el tránsito de barcos disminuyó tras la entrada en vigor de la tregua.

Trump mantiene el bloqueo naval sobre Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio las gracias desde su red Truth Social a Irán por la reapertura completa del estrecho de Ormuz: "Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para la libre circulación. ¡Gracias!".

A pesar de la noticia, el presidente estadounidense anunció que su país mantendrá el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo.

La coalición internacional de países que se reunía este viernes y a la que se incorpora Ucrania, según anunció Zelenski, pedirá a la República Islámica consolidar principios considerados "no negociables", como desminar el estrecho de Ormuz, rechazar cualquier peaje y restablecer las condiciones de navegación previas al conflicto que se desató el pasado 28 de febrero.

En ampliación