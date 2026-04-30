Israel impide la entrada a una periodista española por utilizar el término "genocidio"

El Ministerio de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo israelí aseguró este jueves que ha impedido la entrada al país a la periodista española independiente Queralt Castillo Cerezuela, a la que acusa de antisemita por, entre otras cosas, utilizar el término "genocidio" para referirse a la devastadora ofensiva que Israel ejecuta en Gaza desde octubre de 2023.

El director general del Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Avi Cohen Skelly, recomendó a la Autoridad de Población e Inmigración que impidiera la entrada de Castillo Cerezuela por "retuitear contenido de grupos de boicot (a Israel), como la rama de Madrid del BDS", expresar su apoyo a este movimiento y afirmar que Israel está cometiendo un "genocidio" en Gaza.

"Incluso manifestó su esperanza de que termine el 'régimen' sionista", detalló un comunicado emitido hoy por este ministerio israelí, en el que se detalla que a la periodista española también "se le negó el derecho a obtener un permiso de prensa para Israel".

Queralt Castillo Cerezuela es una periodista española que actualmente trabaja en Grecia, especializada en política internacional, derechos humanos e inmigración, prodigándose en medios españoles como eldiario.es, La Marea, Público, El Salto o Condé Nast.

En el comunicado del ministerio israelí se aportan nueve casos que, según el ente gubernamental, prueban el supuesto "antisemitismo" de Castillo Cerezuela, pero que en la práctica se resumen en utilizar los términos "genocidio", "barbarie" o masacre para la ofensiva israelí tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre, que han acabado con la vida de más de 72.600 gazatíes.

Además de compartir mensajes del movimiento BDS (Boicot, desinversión y sanciones) y del medio palestino Quds News Network.

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Otros de los artículos que utiliza Israel para argumentar la prohibición de entrada a la periodista española es haber comparado el "genocidio en Gaza" con el Holocausto perpetrado por los nazis.

Por su parte, el ministro de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Shikli, aseguró en el mismo comunicado que "España es un foco de antisemitismo" y que seguirá luchando contra los seguidores del BDS.

Este es un movimiento impulsado por la sociedad civil que cobró mayor relevancia desde 2023 y promueve tres formas de presión no violenta para que Israel cese en la ocupación de Cisjordania y su ofensiva en Gaza: el boicot a productos, instituciones culturales y académicas israelíes; la desinversión de empresas que operan en o con Israel; y sanciones por parte de gobiernos.