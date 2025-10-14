Transparencia total
La invasión de gaza

Israel mata a tres personas en ciudad de Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego

  • El Ejército israelí afirmó que se trataba de gazatíes que habían traspasado la "línea amarilla"
  • Según Sanidad, se trataba de personas que estaban intentando llegar a sus casas para verificar su estado
Las ruinas y escombros en las calles de la ciudad de Gaza.
Las ruinas y escombros en las calles de la ciudad de Gaza. Ahmad Awad (EFE)

El Ejército israelí mató este martes a tres personas en el barrio de Shujaia de la ciudad de Gaza, confirmó a EFE el Ministerio de Sanidad gazatí, en un incidente sobre el que el Ejército israelí afirmó que se trataba de gazatíes que habían traspasado la "línea amarilla" del acuerdo de alto el fuego.

Según Sanidad, se trataba de personas que estaban intentando llegar a sus casas para verificar su estado, tras ser desplazadas de allí por los ataques de Israel para tomar la ciudad de Gaza.

Más sobre este tema
