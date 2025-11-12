Lecornu toma aire con la aprobación de la suspensión de la reforma de las pensiones en Francia

La Asamblea Nacional francesa dio luz verde este miércoles por una amplia mayoría a la suspensión de la reforma de las pensiones, según ha informado EFE. Esta aprobación da oxígeno al Gobierno de Sébastien Lecornu al alejar una moción de censura de los socialistas.

Con 255 votos a favor y 146 en contra, la suspensión de la polémica reforma de las pensiones de 2023 salió adelante con el apoyo mayoritario del Partido Socialista, Los Verdes y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, y la abstención del partido Renacimiento del presidente francés, Emmanuel Macron.

Votaron en contra de la suspensión de la medida más importante del segundo mandato de Macron la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI) y los comunistas.

"No me lo podía imaginar: ver a un partido de izquierdas, LFI, votar EN CONTRA de la suspensión de la reforma", lamentó el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, en un mensaje en redes sociales.

Esta medida, a la que Lecornu se comprometió para que los socialistas no apoyasen o presentasen una moción de censura contra su segundo Gobierno, figura como un artículo introducido en el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social.

Suspende hasta enero de 2028 el retraso de la edad de jubilación a los 64 años, así como el aumento del número de trimestres de cotización necesarios para cobrar una pensión completa.

Hace un mes, el primer ministro francés advertía que la suspensión de esta reforma debía ir acompañada de unos ingresos para financiarla. Lecornu hizo hincapié en que "no hay suspensión sin costes" y en que él no aceptará "cualquier cosa".

Otra de las concesiones a los socialistas para la supervivencia del Gobierno es la subida de impuestos a los ricos y a las grandes empresas. El pasado octubre, Lecornu propuso aumentar los tributos en 6.500 millones de euros el año que viene.

Esta medida, ya ha aprobada, no ha sido suficiente para los socialistas, quienes afirman que "si las cosas no avanzan (...) el Gobierno caerá". "Necesitamos dinero para corregir el proyecto" de presupuestos porque "no hay que hacer pagar a las clases populares y a las clases medias lo que no pagan los multimillonarios", afirmó el líder socialista Olivier Faure en una entrevista.