Maduro pide en una carta a la nación la "unión nacional, el perdón y la paz en Venezuela"

El expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, la exdiputada Cilia Flores, llaman a la paz y a la unión nacional, a la par que aseguraron estar "firmes" y serenos" en un mensaje publicado dos días después de su audiencia de juicio en Nueva York, y en el que se constituye en el primer mensaje desde que fueron secuestrados en Caracas el enero pasado.

"Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto", dijeron Maduro y Flores, según mensajes publicados en las cuentas en Telegram y X del mandatario derrocado.

En el texto, aseguraron estar "bien, firmes, serenos y en oración permanente" y agradecieron el apoyo recibido a través de mensajes y cartas durante su encarcelamiento.

También agradecieron a la población venezolana por "tanta fortaleza, tanta valentía y tanta solidaridad" y reconocieron la capacidad para mantener la unidad dentro del país.

Es la primera publicación firmada por Maduro y Flores publicada en redes sociales desde su secuestro el pasado 3 de enero, durante el ataque militar de EEUU en Caracas.

Hasta ahora, el hijo del mandatario depuesto, el diputado Nicolás Maduro Guerra, había divulgado mensajes de oración de su padre y había asegurado que estaba "muy bien" y con "mucho ánimo". En una carta hecha pública con motivo del Domingo de Ramos, el depuesto presidente pide que "Venezuela sea casa de oración, casa de respeto, casa de encuentro. Que limpiemos el corazón del odio, de la división y del egoísmo, y abramos paso al perdón, a la reconciliación y a la paz", pidieron en esta misiva.

El mensaje se publica dos días después de la comparecencia de Maduro y Flores ante un tribunal en Nueva York, donde el jueves un juez federal descartó desestimar el caso de narcotráfico por el cual se encuentran detenidos.

El juez descarta desestimar el caso contra Maduro como pedían sus abogados Ver más

Maduro se enfrenta a cuatro cargos, incluyendo conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína. Flores, por su parte, está acusada de delitos relacionados con la conspiración de tráfico de drogas y posesión de armas.

El día de la audiencia de juicio coincidió con la llegada a Washington de una delegación enviada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para fortalecer los vínculos con la Administración del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y retomar la presencia diplomática en la capital.

La misión, encabezada por el encargado de negocios de Venezuela, Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, inició su agenda en Estados Unidos con una reunión con el subsecretario de Estado, Christopher Landau, según informaron en sus redes sociales.