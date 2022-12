Muere a los 82 años 'O Rei' Pelé, histórica leyenda del fútbol

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, considerado uno de los mejores de la historia de este deporte, ha fallecido este jueves a los 82 años después de sufrir problemas de salud desde finales de noviembre, según confirmaron O Globo y Folha de Sao Paulo y ha recogido Europa Press.

El exdelantero, tricampeón del mundo con la Canarinha, llevaba ingresado en el Hospital Albert Einstein de la ciudad de Sao Paulo desde el pasado 29 de noviembre y su estado de salud fue empeorando con el paso de los días, pese a que tanto él como su familia intentaron mandar mensajes tranquilizadores.

O Rei, como era conocido, tuvo que pasar por el quirófano en octubre de 2021 para que le extirpasen un tumor en el colon y desde entonces había tenido que visitar de manera regular a sus médicos para recibir quimioterapia y tener más de un ingreso en cuidados intensivos. Además, a principios de 2022 se informó que sufría de metástasis.

Pelé ingresó a finales de noviembre y fue su hija Kely do Nascimento la que desmintió las primeras noticias de que había sido trasladado a cuidados paliativos del centro. El propio exjugador, en su perfil oficial de Instagram, también aseguró que su presencia en el Albert Einstein se debía a su "visita mensual".

El hospital aclaró que el ingreso de Pelé se debió a un rechazo de su tratamiento con quimioterapia y los primeros partes médicos de esos días eran esperanzadores para el exdelantero del Santos FC, cuyo estado de salud se mantenía "estable" pese a haber sufrido infecciones respiratorias.

"Está enfermo, es mayor, pero en cuanto se sienta mejor se irá a casa", dijo entonces Kely do Nascimento, mientras que su hermana Flavia reiteró que el astro del fútbol brasileño no estaba en paliativos. "Es muy injusto que se diga que está en el final de su vida y en cuidados paliativos. No es cierto amigos, créannos", afirmó.

Pese a todo, el exjugador brasileño no podía recibir el alta y el día 21 de diciembre se comunicó que había sufrido un empeoramiento en su estado de salud tras "presentar progresión de la enfermedad oncológica" y requerir "mayores cuidados relacionados con disfunciones renales y cardíacas".

Único tricampeón del mundo y en la pelea de los mejores del planeta

Finalmente, Pelé no pudo superar esta delicada situación y falleció este jueves dejando huérfano al fútbol de uno de sus mayores mitos y leyendas, único futbolista en la historia que puede presumir de ser campeón en tres Copas del Mundo.

El delantero apareció fulgurante en el panorama mundial muy joven, en 1957, año de su debut con la Seleçao con apenas 16 años. Un año después, fue clave para llevar a Brasil a su primer título mundial en Suecia, anotando seis goles, dos de ellos en la final ante los anfitriones (5-2).

Cuatro años después, O Rei se volvió a coronar campeón del mundo en Chile, aunque entonces apenas pudo jugar por lesión, misma situación que vivió cuatro años después en la cita que acogió Inglaterra y donde la Canarinha no pasó la fase de grupos. En 1970, en México, llegó su revancha y fue uno de los líderes de una de las selecciones brasileñas más reconocidas con Rivelino, Jairzinho o Tostao y que se coronó tricampeona del mundo al batir a Italia por 4-1, con tanto de O Rei.

Pelé firmó 77 tantos en 92 partidos con su selección, siendo todavía el máximo goleador aunque igualado por Neymar Jr en el reciente Mundial de Catar, mientras que a nivel de clubes, el delantero jugó prácticamente toda su carrera en el Santos de su país, donde estuvo de 1956 a 1974, anotando un récord de 643 goles en 659 partidos y siendo campeón dos veces de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental (1962 y 1963), además de seis títulos ligueros.

El brasileño terminó su carrera jugando tres temporadas en el New York Cosmos estadounidense hasta su retirada en 1977 y, según proclamaba él mismo y aunque no hay oficialidad, llegó a marcar 1.283 goles en su carrera, aunque la cifra sería sensiblemente menor, con 643 con el Santos.

Pelé está considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, un trono en el que rivalizó arduamente y, en muchas veces, de forma dialéctica, con el argentino Diego Armando Maradona, con el que finalmente logró suavizar su relación para mantener una admiración mutua hasta el fallecimiento en 2020 del Pelusa.