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ISRAEL

Netanyahu acusa a España de librar "una guerra diplomática" contra Israel

  • Netanyahu ordenó expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar para la supervisión del alto el fuego en Gaza
  • "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad", afirmó en un videomensaje
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. RONEN ZVULUN (EFE)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes a España de "librar una guerra diplomática" contra su país, por lo que ordenó expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por su siglas en inglés) para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza.

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"Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región", afirmó en un videomensaje. "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello".

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