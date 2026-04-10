Parece que llevar la contraria al Ejecutivo se ha convertido en un reto viral para el PP. En este caso ha sido la portavoz parlamentaria Ester Muñoz quien frivolizó restando importancia a la detención de un casco azul español a manos de Israel: "Yo he estado en controles de tráfico más tiempo retenida". La portavoz del PP en el Congreso se refería así a lo que había sufrido un militar español destinado allí. Algo que resulta bastante irónico teniendo en cuenta que los populares siempre se jactan de defender a las Fuerzas Armadas patrias: una vez más, lo que defienden se contradice con lo que declaran o lo que tuitean. La realidad de lo sucedido la relataba Margarita Robles, ministra de Defensa, que denunciaba que el detenido sufrió "violencia física" por parte del Ejército israelí y calificaba la actuación con el convoy de soldados españoles como algo "absolutamente hostil".

Definitivamente, los límites del esperpento no existen en estos tiempos que vivimos y los usuarios de X y Bluesky lo aprovechan para reírse a su costa. "Cada vez más cierto eso de que quien hace mejor campaña por Pedro Sánchez es la oposición", valora @azhargaleb, "¿Se puede ser más lamebotas? ¿Está comparando un control de tráfico en España con lo que le han hecho a este soldado? Yo no dejo de flipar con esta chica", denuncia @SM12_12_, "Tenemos a los patriotas más vendepatrias de la historia de la humanidad", sentencia @Ruben88Fisio.

*Nota de la redacción: la imagen de Ester Muñoz con la chaqueta con la bandera de Israel es una creación del usuario de X y no es real.

"Delson Mandela Anotop Ad", las redes se ríen del último patinazo de Feijóo Ver más

El tuit de Alberto Núñez Feijóo en respuesta a la amenaza de Trump, en la que este anunciaba que iba a destruir "toda una civilización” se ha convertido en carne de meme. Los usuarios de redes le acusan de recoger cable y de no atreverse a mencionar al presidente de Estados Unidos en su mensaje. “Si Trump “recula” (ojalá! - “law šá lláh!”) es porque Alberto le ha hecho entrar en razón”, ironiza @ZeMartinein.

Por último, la misión de Artemis II a la Luna y el que seres humanos presencialmente hayan podido ver la cara oculta del satélite también ha dado de sí para la creación de bromas entre los tuiteros, muchos de ellos imaginaban gatitos en la superficie lunar.

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