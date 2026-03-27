"Delson Mandela Anotop Ad", las redes se ríen del último patinazo de Feijóo

La semana ha estado calentita por varios asuntos —¿y qué semana no?—. Por un lado, la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para hablar de la posición de España ante la guerra de Irán. La derecha, como es habitual, tiró de ETA, Cuba y la inmigración para salir del paso, además de tratar de hacer suyo el 'No a la guerra'. Pero sin duda, fue Feijóo en la posterior sesión de control al Gobierno quien se convirtió en el meme de la jornada por uno de sus habituales patinazos. Tras el mítico Anatop at de hace unos meses llega Delson Mandela. Este error del líder del PP se hizo viral en redes y dio para muchas risas. "Del creador de Anotop At (por Anatomía de un Instante) y Bruce Esfínter (por Bruce Springsteen) llega “Delson Mandela”. Que le hagan los discursos más sencillitos, que el pobre hombre no llega. Por caridad", se ríe @PiedrafitaMario, "En un debate para informar sobre la crisis ocasionada por la guerra ilegal de Irán la derecha española está hablando de Cuba, ETA e inmigración", analiza @pasanospoco, "Del creador de Anatop At, 'Brifín' o "como escrita por Orwell allá por el año 84"... hoy llega "Delson Mandela". No sabe ni cuál es la capital de Irán... Y este individuo pretende ser presidente con Abascal Obhescal de vicepresidente", critica @maria_LAtatus.

Todos los caminos llevan a Roma y todos los debates a ETA. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 25 de marzo de 2026, 19:17

- ¿Su político favorito? - Delson Mandela. - ¿Su actriz favorita? - Dorma Duval. - ¿Su equipo de fútbol? - El Dumancia. - Muchas gracias, señor Feijóo. - De dada. — CELESSON (@chemapizca.bsky.social) 26 de marzo de 2026, 13:32

Feijóo buscando ahora a Delson Mandela en la Wikipedia. — Toni C (@tonicif.bsky.social) 25 de marzo de 2026, 9:40

De los creadores de Anotop at, Tichestein, Brus Spinter, Mar Nofle… llega…! Delson Mandela! “Solo sé que había nieve” — Xabier VP (@xabiervp.bsky.social) 25 de marzo de 2026, 19:23

"Una paloma, símbolo de la paz, defecando encima de un pepero", las redes se ríen de la 'cagada' de Almeida Ver más

Por otro lado, las convocatoria de elecciones en Andalucía trajo consigo una crisis de Gobierno. María Jesús Montero, la candidata del PSOE a presidenta de la Junta tenía que dejar su puesto como vicepresidenta primera del Gobierno: ¿quién la sustituiría? Las quinielas han estado activas toda la semana hasta que, finalmente, el jueves por la tarde Pedro Sánchez movió ficha e hizo el anuncio: Carlos Cuerpo, ministro de Economía, será el nuevo vicepresidente y Arcadi España, el nuevo ministro de Hacienda. Las redes han estado a tope con este asunto y también le han dado al meme para comentarlo: "Por favor, necesito que el Perro Sanxe declare, entre risas sofocadas, que ha nombrado al nuevo vicepresidente porque se lo pedía el cuerpo", fantasea ‪@hankysolo.bsky.social‬, "De presidente, el guapo, y de vicepresidente, el cuerpo, estamos como queremos", se ríe @DonMitxel_I.

Qué puto susto con Arcadi España, coño, presidente, casi saco la espada. — Don Mitxel I de Euskadi y V del Secarral (@donmitxel-oficial.bsky.social) 26 de marzo de 2026, 19:17

Por favor, necesito que el Perro Sanxe declare, entre risas sofocadas, que ha nombrado al nuevo vicepresidente porque se lo pedía el cuerpo. — Hanky (@hankysolo.bsky.social) 27 de marzo de 2026, 8:10

Por último, el lunes empezaba calentito a causa de la discriminación por parte de una cofradía de Sagunto que no acepta mujeres. Las redes han ardido de indignación.

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