"Una paloma, símbolo de la paz, defecando encima de un pepero", las redes se ríen de la 'cagada' de Almeida
Almeida fue a un acto solemne y salió con un 'recuerdo' aéreo de cortesía. 🕊💩 Al alcalde de Madrid le defecó una paloma en la cabeza mientras hablaba durante un homenaje a periodistas fallecidos en defensa de la libertad de expresión. El del PP recurrió al humor y a la ironía para salir del paso diciendo que la paloma había elegido “aterrizar” justo sobre su reciente corte de pelo, y amplió la broma a los periodistas allí presentes al decir que el periodismo es una profesión de riesgo: "Nos sucede cualquier cosa estando con periodistas". El momento de la cagada se ha hecho viral en redes y los usuarios han disfrutado de lo lindo bromeando con el percance del líder popular del Ayuntamiento de Madrid: "Una paloma, símbolo de la paz, cagándose encima de un pepero. Qué metáfora tan deliciosa", ironiza @Hanky_solo, "Esta paloma merece un monumento", se ríe @elosqar, "Almeida no sabía que talando tanto árbol se iba a crear un archienemigo", apunta @robbhaifisch.bsky.social.
Trump también tiene su hueco en el tuitómetro de esta semana. El presidente estadounidense pidió a aliados y países directamente afectados por el paso del petróleo por Ormuz que le ayudasen a reabrirlo. La respuesta que recibió fue tibia o directamente negativa, lo que enfadó al magnate que pasó a decir que lo haría sin ellos. Las redes lo satirizan así 👇👇
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