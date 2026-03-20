"Una paloma, símbolo de la paz, defecando encima de un pepero", las redes se ríen de la 'cagada' de Almeida

Almeida fue a un acto solemne y salió con un 'recuerdo' aéreo de cortesía. 🕊💩 Al alcalde de Madrid le defecó una paloma en la cabeza mientras hablaba durante un homenaje a periodistas fallecidos en defensa de la libertad de expresión. El del PP recurrió al humor y a la ironía para salir del paso diciendo que la paloma había elegido “aterrizar” justo sobre su reciente corte de pelo, y amplió la broma a los periodistas allí presentes al decir que el periodismo es una profesión de riesgo: "Nos sucede cualquier cosa estando con periodistas". El momento de la cagada se ha hecho viral en redes y los usuarios han disfrutado de lo lindo bromeando con el percance del líder popular del Ayuntamiento de Madrid: "Una paloma, símbolo de la paz, cagándose encima de un pepero. Qué metáfora tan deliciosa", ironiza @Hanky_solo, "Esta paloma merece un monumento", se ríe @elosqar, "Almeida no sabía que talando tanto árbol se iba a crear un archienemigo", apunta ‪@robbhaifisch.bsky.social‬.

Un pájaro ha cagado en la cabeza de Almeida justo en su rueda de prensa. Lo que más me sorprende es lo cómodo y sonriente que está alcalde con la mierda en las manos. Se nota que está acostumbrado.



[image or embed] — Julián Macías (@julianmacias.bsky.social) 18 de marzo de 2026, 18:46

Trump también tiene su hueco en el tuitómetro de esta semana. El presidente estadounidense pidió a aliados y países directamente afectados por el paso del petróleo por Ormuz que le ayudasen a reabrirlo. La respuesta que recibió fue tibia o directamente negativa, lo que enfadó al magnate que pasó a decir que lo haría sin ellos. Las redes lo satirizan así 👇👇

Trump dice que pide ayuda pero que en realidad no la necesita y que solo quiere comprobar quien se apunta... A cada día más loco... — Wilma (@wilma78.bsky.social) 16 de marzo de 2026, 21:46

"Desayuno con carburantes": las redes critican la subida de precios por la guerra en Oriente Medio Ver más

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