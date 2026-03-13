"Desayuno con carburantes": las redes critican la subida de precios por la guerra en Oriente Medio

El ataque ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán domina la conversación en redes. Las consecuencias económicas empiezan a notarse en el bolsillo de los ciudadanos, que no le quitan ojo al precio de los carburantes, que se mueve como si fuera una montaña rusa. Y aunque todavía no ha cundido el pánico, las colas en las gasolineras para llenar el depósito cada vez son más frecuentes. Los usuarios de X y Bluesky se han hecho eco de la situación tratando de hacerla más llevadera a golpe de meme. "Dan ganas de prenderle fuego a todo. Por eso está la gasolina al precio que está. Ley de la oferta y la demanda", ironiza @prendente.bsky.social‬, "Desayuno con carburantes". se cachondea @Delnilorobert ilustrando su tuit con la mítica imagen de Audrey Hepburn en 'Desayuno con diamantes' contemplando el escaparate de Tiffany's.

Dan ganas de prenderle fuego a todo. Por eso está la gasolina al precio que está. Ley de la oferta y la demanda 🤷‍♂️ — Prenden (@prendente.bsky.social) 11 de marzo de 2026, 15:42

No entiendo el problema que tenéis con los precios de la gasolina. Yo siempre pongo 20--€. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 11 de marzo de 2026, 14:24

"Pedro Sánchez ha 'psoeizado' al mundo": las redes también gritan 'No a la guerra' Ver más

Las elecciones en Castilla y León están a la vuelta de la esquina —por cierto, en infoLibre te contaremos el minuto a minuto de lo que pase el domingo— y por eso Alberto Núñez Feijóo hacía campaña en la provincia de Segovia. Y allí, se producía una de las imágenes más compartidas entre los tuiteros. El líder del PP rememoraba su juventud jugando al balonmano en el que fue su colegio. Su tiro a portería se ha hecho viral, aunque con alguna que otra modificación llena de ironía: "Seguramente en el colegio le conocían bajo el pseudónimo de At y cuando marcaba gol decían: "¡Anotó At!", se mofa @LegoLlorchs

La cancelación del concierto de Morrissey en Valencia porque "el ruido" le impidió dormir se ha convertido en diana de los memes y las mofas en redes. El cantante argumentó que la fiesta cerca del hotel le había dejado "en estado catatónico" y estas palabras han sido mágicas para los tuiteros: "¿Podemos usar la expresión “me he quedado Morrissey” como sinónimo de catacroquer?", reclama @Mariagonzalezga.

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