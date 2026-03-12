El 100% de los periodistas de guerra sufre agresiones y el 54% estrés postraumático

Todos los periodistas de guerra han sufrido agresiones durante sus coberturas y el 54% presenta síntomas de estrés postraumático, según un informe elaborado por la Universidad del País Vasco (EHU) que recoge EFE.

El estudio, titulado Caracterización y condiciones de seguridad de periodistas españoles que cubren conflictos internacionales, ofrece un diagnóstico sobre la realidad profesional y las condiciones de seguridad de quienes ejercen el periodismo en escenarios de conflicto bélico.

El informe, que ha sido hecho público este jueves por la EHU, ha contado con la participación de 85 periodistas de guerra españoles, con unas medias de edad de 48 años y de 14 años de experiencia en la cobertura de conflictos internacionales, y constituye el análisis más completo realizado hasta la fecha en España sobre esta materia, según ha destacado el centro académico.

Este trabajo, que analiza de manera integral la seguridad de los periodistas en todas las fases de la cobertura -antes, durante y después de la guerra- y en los ámbitos laboral, físico, psicológico y digital, forma parte del proyecto Josafcon -Journalist Safety Research Project-, liderado por el Grupo de Investigación Bitartez de la EHU y financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Se basa en un amplio cuestionario diseñado específicamente y recoge las experiencias de 85 periodistas de guerra, con una equilibrada representación de género (50,5% mujeres), distintas vinculaciones laborales y de entre los 26 y los 70 años.

Los profesionales que han participado en el estudio acumulan experiencia en múltiples guerras de los últimos 35 años, como Irak, la antigua Yugoslavia, Afganistán o Siria, y la mayoría ha cubierto los conflictos de Ucrania y Gaza.

Desarrollan su labor en prensa, agencias, medios digitales, revistas y radios y televisiones públicas y privadas, y según la investigación los periodistas autónomos y colaboradores afrontan peores condiciones de seguridad que los de plantilla.

Los resultados del estudio reflejan una exposición generalizada a la violencia y un impacto psicológico elevado, indistintamente de la categoría profesional, la vinculación laboral con los medios y las características individuales de los periodistas que cubren las guerras. Todas las personas encuestadas han sufrido al menos una agresión en el ejercicio de su trabajo, con una media de casi ocho tipos distintos de violencia a lo largo de su carrera.

Más de la mitad de ellas (54%) superan el umbral clínico de sintomatología de estrés postraumático, pero solo una minoría ha recibido diagnóstico o apoyo especializado. También se pone de relieve en el informe la falta de apoyo psicológico tras las coberturas bélicas, ya que el 97% de los periodistas desconoce la existencia de protocolos de acogida, y los medios para los que trabajan rara vez se interesan por su bienestar psicológico.

Según el estudio, este ámbito sigue siendo tabú en la profesión y, ante su carencia, el apoyo recae principalmente en redes informales, como colegas en el terreno, pareja y amistades. El informe subraya que la seguridad del profesional no se limita al uso del chaleco antibalas, sino que depende de un ecosistema más amplio que incluye estabilidad laboral, formación, recursos adecuados y apoyo psicosocial antes, durante y después de la cobertura.

La mejora de estas condiciones es una responsabilidad de los medios y necesita una respuesta conjunta de instituciones nacionales e internacionales, según se destaca en el estudio.

Leire Iturregui, profesora del Departamento de Periodismo de la EHU e investigadora principal del proyecto junto a la catedrática María José Cantalapiedra, ha destacado que el objetivo es impulsar el debate profesional y académico, así como "aportar evidencia empírica, para contribuir al diseño de políticas públicas que permitan avanzar hacia una cultura de seguridad más robusta en el periodismo de guerra español".