Centenares de periodistas reclaman el fin del bloqueo informativo de Israel en Gaza

El 13 de agosto pasado, un gran grupo de periodistas se concentró en la plaza de Sant Jaume de Barcelona para exigir el fin del bloqueo informativo impuesto por Israel en la Franja de Gaza y denunciar el asesinato de seis profesionales palestinos en un solo día. Hasta el momento, la cifra de periodistas asesinados desde octubre de 2023, supera los dos centenares. Algunas fuentes incluso hablan de alrededor de 250 informadores muertos a manos del ejército israelí.

A raíz de ese encuentro, un grupo de periodistas ha decidido unirse y buscar adhesiones para reclamar a las instituciones españoles y a la Unión Europea que dejen ser “cómplices” y utilicen “todas las herramientas a su alcance” para frenar el “genocidio” en Gaza.

Por ello, el Colectivo Periodismo Contra el Genocidio en Palestina exige que se abra inmediatamente el acceso a la prensa internacional a la Franja, un bloqueo que constituye una violación frontal de la libertad de información y un mecanismo que “alimenta la impunidad de los crímenes de guerra”.

Los organizadores de esta iniciativa tienen muy presente el mensaje del periodista de Al Jazeera, Anas Al-Sharif, que dejó escrito un mensaje póstumo antes de ser asesinado, consciente de que se había convertido en objetivo militar: “No olvidéis Gaza”. Para los impulsores de esta acción, su muerte personifica la intención de “matar al mensajero” que atribuyen al Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Este colectivo subraya cómo, a pesar del alto el fuego firmado el pasado 10 de octubre, “los asesinatos continúan”, lo que demuestra, a su juicio, la fragilidad del acuerdo y la ausencia de una paz real. Insistieron también en que la violencia que sufren tanto la población civil como los informadores constituye “una persecución sistemática” amparada por la impunidad.

Israel asesina a todo el equipo de periodistas de Al Jazeera en Gaza Ver más

Por ello, los periodistas y profesionales de la información exigen que se garantice la seguridad y los derechos laborales de quienes informan desde Gaza y Cisjordania, y que se permita sin restricciones ni riesgos el acceso de la prensa internacional a la Franja. Además, piden a la UE y a los Gobiernos del mundo que defiendan el derecho a la información y la libertad de prensa, y reclamen que los asesinos de periodistas sean procesados por el Tribunal Penal Internacional.

El colectivo también pone el foco en los medios de comunicación para que condenen el asesinato sistemático de periodistas en Palestina, algo que representa un ataque contra la democracia y la libertad de prensa que pone en peligro a todos los profesionales de la información.

Por último, con esta iniciativa también reclaman mecanismos para que el Gobierno de Netanyahu repare los daños causados a las familias de los periodistas asesinados, así como a los medios y profesionales afectados por la destrucción de sus instalaciones y equipos.