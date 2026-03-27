La ONU pide a Estados Unidos que publique una investigación sobre el bombardeo a una escuela

El bombardeo de la escuela iraní de Minab, que mató a 168 personas, en su mayoría niñas, "causó un horror visceral" y los resultados de las investigaciones que está emprendiendo Estados Unidos deben hacerse públicas, reclamó este viernes el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, según recoge EFE.

"Pido que la investigación se concluya lo antes posible, y que sus resultados se hagan públicos. Debe haber justicia ante el terrible daño perpetrado", señaló Türk en un debate urgente en el Consejo de Derechos Humanos solicitado por Irán con el apoyo de China y Cuba y centrado en ese ataque.

El bombardeo de la escuela el 28 de febrero, en el primer día de la actual guerra y que según las primeras investigaciones fue perpetrado por fuerzas estadounidenses, "mostró claramente quién paga el mayor precio en las guerras: civiles sin voz en las decisiones que llevan a los conflictos, en este caso estudiantes, profesores, empleados y sus seres queridos", señaló el alto comisionado austríaco.

"Sean cuales sean las diferencias que tengan los países, no se resuelven asesinando a escolares, y para eso existen leyes de la guerra, para proteger a niños y otros civiles en medio de un conflicto, así como escuelas e infraestructuras civiles", destacó.

Türk hizo un llamamiento a Estados Unidos e Israel a que pongan fin a sus ataques a Irán, pero también pidió a las autoridades iraníes que "dejen de atacar a sus vecinos y respeten y protejan los derechos humanos de su población", ante las denuncias de un aumento de la represión dentro del régimen de los ayatolás.

El alto comisionado insistió en que los ataques estadounidenses e israelíes contra zonas densamente pobladas, que han destruido infraestructura civil, plantean serias dudas sobre el cumplimiento del derecho internacional.

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El conflicto, del que se cumple casi un mes, "amenaza con expandirse e incrementar el sufrimiento de los civiles", y con tener graves consecuencias económicas en todo el mundo, acrecentando la pobreza y el hambre, subrayó Türk.

El Pentágono ha asegurado que está investigando el ataque a la escuela en Minab, que expertos de la ONU y la organización civil Human Rights Watch (HRW) han calificado de posible "crimen de guerra".

Una investigación del diario The New York Times concluyó este mes que Estados Unidos es responsable de la tragedia, que se debió a un error de selección de objetivo por parte del ejército estadounidense cuando atacó una base militar iraní adyacente a la escuela.