El presidente de Portugal convoca elecciones anticipadas para el 10 de marzo de 2024

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha anunciado este jueves que disuelve la Asamblea y convoca elecciones anticipadas para el 10 de marzo de 2024, después de la crisis política surgida por la dimisión de António Costa como primer ministro, en medio de un escándalo de corrupción que afecta a su Gobierno. "He optado por la disolución de la Asamblea de la república y marcar elecciones para el 10 de marzo de 2024", ha anunciado Rebelo de Sousa al salir de una reunión del Consejo de Estado que se ha prolongado durante casi cuatro horas, según informa Europa Press.

Durante su intervención, Rebelo de Sousa, que ha agradecido a Costa el "gesto elevado" que tuvo al presentar su dimisión de manera tan rápida, ha señalado que la propuesta de los socialistas de mantener el actual gobierno con un nuevo primer ministro interino no era la mejor solución para resolver esta crisis política.

Así, ha explicado que esta opción supondría poner al frente a "otro primer ministro no legitimado política y personalmente por el voto popular", habiendo además "el riesgo de que esta debilidad se traduzca en un mero aplazamiento de la disolución hasta un momento peor, con una situación más crítica e impredecible".

"Esa es la forma de la democracia, no tener miedo del pueblo", ha dicho, aclarando que Costa no será formalmente destituido hasta principios de diciembre, para poder así aprobar, antes de que el proyecto expire, los presupuestos generales de 2024, en pos de "la indispensable estabilidad económica y social" del país.

Rebelo de Sousa ha señalado que ha intentado "acortar al máximo" la fecha para programar la convocatoria de las nuevas elecciones, pero no ha podido ser así en parte porque el Partido Socialista necesita tiempo para elegir un nuevo liderato.

Costa ha contado que al inicio de la reunión del Consejo de Estado propuso al gobernador del Banco de Portugal, Mário Centeno, como sustituto para acabar la legislatura. "Tiene todas las cualidades para hacerlo", ha dicho. A su vez, ha rebatido la "interpretación" de Rebelo de Sousa del resultado de las pasadas elecciones de marzo de 2022, al considerar que la mayoría absoluta lograda quedó ligada en exclusiva a la figura del primer ministro. "Claro que el líder del PS contribuyó al resultado electoral", pero "en el boletín del PS no aparecía la cara de António Costa", a diferencia, ha recordado, del proceso electoral en el que se elige al jefe del Estado. No obstante, confía en los miembros del partido para lograr elegir quien le sustituya.

Reacciones

Finalmente, Rebelo de Sousa se ha decantado por la opción que más había estado sonando estos días y por la que los líderes de los partidos con representación parlamentaria abogaron durante la reunión que mantuvo con ellos este miércoles.

Desde el Partido Socialista, el ministro del Interior, José Luís Carneiro, ha subrayado que ahora tienen "el deber de constituir una voz de estabilidad, confianza y credibilidad". Él es uno de los que más suenan para sustituir a Costa junto con el diputado Pedro Nuno Santos.

La principal fuerza de la oposición, el Partido de la Social Democracia (PSD) ha reaccionado calificando de "inevitable" la decisión del presidente. Su líder, Luís Montenegro, ha señalado que está es la forma de restaurar el "prestigio" de las instituciones, después de los últimos hechos acaecidos. En lo que respecta a la decisión de sacar adelante los presupuestos de 2024 antes de convocar elecciones, Montenegro ha apuntado que si bien el PSD tiene un "fundamental desacuerdo" con la propuesta socialista, comprende la decisión del presidente de mantenerlo. "Más vale uno malo que ninguno", ha dicho.

El Bloque de Izquierda (BE) ha señalado que si bien hubieran preferido una convocatoria más temprana, entienden esta fecha, aunque lamentan la decisión de tener que votar estos presupuestos, que no responden a las necesidades reales de los portugueses, ha dicho el portavoz parlamentario de BE, Pedro Filipe Soares.

En esa línea, aunque más crítica se ha mostrado la diputada comunista Paula Santos, para quien las elecciones "deberían celebrarse antes" y critica que se hayan retrasado por unos presupuestos que "no responden" a los intereses de los trabajadores.

Por su parte, el líder de los liberales, Rui Rocha, también ha lamentado que este sea el presupuesto que se ha de votar antes de la salida de Costa. No hay "ningún tipo de entusiasmo por la decisión de que este presupuesto entre en vigor (...) Algunas cosas positivas que pueda tener se contrarrestan con las muchas cosas negativas que tiene", ha protestado. Rocha ha reprochado a los socialistas la fecha de estas nuevas elecciones, pues considera que "perfectamente" podrían haber acelerado la elección de su nuevo líder. "Una vez más el lastre de la urgencia del cambio y la transformación debido a la incapacidad del PS para acelerar sus decisiones", ha criticado.

El martes, la Fiscalía registró las sedes de los ministerios de Infraestructuras y de Medio Ambiente, así como algunas de las oficinas de la residencia oficial de Costa por presuntas irregularidades en la concesión de contratos públicos sobre explotación de yacimientos de litio y producción de energía limpia con hidrógeno.