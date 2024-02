Putin defiende no tener interés en atacar Polonia o Letonia en su entrevista con el polémico Tucker Carlson

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado este jueves que no tiene ninguna "reivindicación territorial" en el continente europeo, a pesar de haberse anexionado las regiones ucranianas de Jersón, Zaporiyia, Donetsk, Lugansk y Crimea, y que no tiene intención de enviar tropas a otros países, todo ello durante una entrevista de dos horas concedida al polémico Tucker Carlson, expresentador de la cadena de televisión estadounidense Fox News, según ha informado Europa Press. Se trata de la primera que el mandatario ruso ofrece a un periodista occidental desde que comenzó la invasión en Ucrania.

"Esto (las reivindicaciones territoriales en el continente europeo) está absolutamente excluido. No hace falta ser ningún analista: es contrario al sentido común verse arrastrado a algún tipo de guerra global. Y una guerra global pondrá a la humanidad al borde de la destrucción. Es evidente", ha declarado Putin.

En ese sentido, ha enfatizado que solo enviaría tropas contra otros países si desde allí se atacase a Rusia, y ha reiterado que Moscú "no tiene interés ni en Polonia, ni en Letonia, ni en ninguna parte", y que solo actúa en base a amenazas, según ha recogido la agencia de noticias rusa Interfax.

"Hablan de ello e intentan intimidar a su población con una amenaza rusa imaginaria. Es un hecho evidente. Y la gente inteligente (...) entiende perfectamente que se trata de una farsa. La amenaza rusa está siendo inflada", ha añadido el mandatario ruso.

Después de meses de declaraciones de altos funcionarios rusos sobre la posibilidad de usar armas nucleares en caso de que Rusia se viese amenaza, ahora Putin expresa que esta posibilidad es una "historia de terror para la gente corriente" para "extraerles fondos adicionales en el enfrentamiento contra Rusia".

De hecho, cree que los países occidentales deben llegar a un acuerdo con el Kremlin por ser "más inteligente y racional", y que ellos nunca se han negado a negociar, sino que ha sido "Occidente" quien ha rechazado "públicamente" entablar conversaciones con Rusia porque no serán derrotados "en el campo de batalla".

"Por alguna razón, todo el mundo tenía la ilusión de que Rusia podría ser derrotada en el campo de batalla ya sea por arrogancia o por un sentimiento sincero, pero no por una gran sabiduría", ha remarcado el presidente ruso.

Dispuesto a liberar al periodista Evan Gershkovich si hay "pasos recíprocos"

Durante la entrevista, Putin ha explicado que podría contemplar la liberación del periodista estadounidense Evan Gershkovich, detenido en marzo del año pasado por espionaje, siempre y cuando observe "pasos recíprocos" por parte de las autoridades estadounidenses, como ocurriera con otros intercambios de prisioneros entre Moscú y Washington alcanzados a pesar de las posturas enfrentadas por la guerra de Ucrania.

"(Su liberación) Es algo que no descarto si nuestros socios adoptan pasos recíprocos. Y por 'socios' quiero decir nuestros servicios especiales, que están en contacto entre sí y están discutiendo esta cuestión, sin tabúes. A mí me parece que se puede llegar a un acuerdo", ha manifestado.

El mandatario ha querido insistir en la validez de los cargos contra Gershkovich, detenido según el Kremlin por estar en posesión de información sobre una compañía de defensa rusa. "Una persona que tiene información secreta y la maneja con ánimo conspirador", ha indicado Putin, "cuenta como espionaje, y eso es exactamente lo que estaba haciendo, y le pillaron con las manos en la masa cuando estaba recibiendo esta información". El diario estadounidense y el propio reportero, de 32 años, han rechazado por completo estas acusaciones y caracterizan la detención como una persecución contra la libertad de prensa al entender que solo estaba haciendo su trabajo.

No obstante, y volviendo a la mencionada "reciprocidad" que podría conducir a la liberación del periodista, Putin deja entrever un nombre, el del presunto operativo ruso Vadim Krasikov, ahora mismo encarcelado en Alemania por matar a tiros al migrante checheno-georgiano Zelimjan Jangoshvilie, acusado de matar militares rusos durante la segunda guerra de Chechenia a finales de los 90, en un parque de Berlín en 2019.

En cualquier caso, Putin insistió en que no existirá una amnistía unilateral para Gershkovich. "Hemos realizado tantos gestos de buena voluntad que me parece que se nos ha agotado", ha declarado el mandatario quien, no obstante, expresó su deseo de ver al periodista "de nuevo en su patria, y esto lo digo con toda sinceridad: no tiene ningún sentido tenerle en Rusia".

"Estamos listos para hablar y existen precedentes exitosos a este respecto", ha asegurado Putin en velada referencia a intercambios como el protagonizado a finales de 2022 por la deportista estadounidense Brittney Griner y el traficante de armas Viktor Bout. "Probablemente acabará ocurriendo lo mismo aquí, pero primero hay que cerrar un acuerdo"