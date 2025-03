Richard Chamberlain, estrella de la serie original 'Shogun', fallece a los 90 años

El actor estadounidense Richard Chamberlain, conocido por ser la estrella protagonista de producciones como la miniserie original Shogun (1980) o la serie The Thorn birds ('El pájaro espino', 1983) ha fallecido a los 90 años, informó este domingo su agente, recoge EFE.

"Nuestro querido Richard está ahora con los ángeles (...) Es libre y se eleva hacia aquellos seres queridos que nos precedieron. Qué bendecidos fuimos por haber conocido a un alma tan increíble y cariñosa. El amor nunca muere. Y nuestro amor está bajo sus alas elevándole hacia su próxima gran aventura", dijo su pareja, Martin Rabbett, en un comunicado.

El actor ha muerto en Waimanalo (Hawai) por complicaciones derivadas de un derrame cerebral, que durante dos días no le han permitido cumplir 91 años.

Nacido y criado en el acaudalado barrio de Beverly Hills (Los Ángeles), se graduó con una licenciatura en arte en California para posteriormente servir al Ejército de EEUU en Corea durante dos años.

Posteriormente, regresaría a EEUU para comenzar su dilatada carrera vinculada a la pequeña pantalla con una primera aparición como invitado en Alfred Hitchcock Presents, la serie de relatos corto de terror y misterio presentada por el genio de las artes visuales.

El papel que lo catapultó a la fama fue el de protagonista en la serie de televisión Dr. Kildare, que le valió el primero de tres Globos de Oro en su carrera.

Posteriormente, protagonizó películas destacadas como Petulia, Los tres mosqueteros, The Music Lovers y The Last Wave, entre otros muchos títulos a lo largo de su trayectoria.

Su fuerte permaneció luego en la pequeña pantalla, donde se erigió popularmente como "El Rey de las miniseries" tras triunfar en Shogun, The Thorn Birds y Centennial.

En cuanto al teatro, Chamberlain interpretó el papel principal en Hamlet para el Birmingham Repertory Theatre, y arrasó en Broadway con My Fair Lady y The Sound of Music ('Sonrisas y lágrimas', en español).

Por otra parte, Chamberlain también tuvo su paso por la industria de la música, enfocado en las baladas románticas, y fue nominado a un Grammy.

En 2003, Chamberlain se declaró gay en sus memorias tituladas Shattered Love: "Ahora puedo hablar de ello porque ya no tengo miedo (...) De pequeño, ser gay, ser afeminado o algo por el estilo estaba prohibido", reveló.