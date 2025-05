Rusia lanza un ataque masivo con drones ignorando la propuesta de tregua de Zelenski

Rusia ha lanzado desde las 23.00 hora ucraniana del domingo un total de 108 drones contra territorio de Ucrania, pese a la tregua de 30 días que Kiev, París, Londres, Berlín y Varsovia querían que el Kremlin declarara a partir de este lunes.

Según dijo en su parte de este lunes la Fuerza Aérea ucraniana y recoge EFE, 55 de los drones de ataque Shahed lanzados por Rusia fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas en el este, el norte, el sur y el centro. Treinta drones sin carga explosiva -réplicas de los drones kamikaze que los rusos utilizan para confundir a las defensas enemigas- cayeron sin causar consecuencias.

Durante el ataque, los drones rusos provocaron daños en las regiones ucranianas de Odesa y Mikoláyiv, en el sur del país, y en las de Donetsk en el este y Zhitómir en el centro.

Los líderes de Francia, Reino Unido, Alemania y Polonia exigieron el sábado desde Kiev junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que el Kremlin declarara a partir de este lunes un alto el fuego incondicional por tierra, mar y aire de 30 días que también exige Ucrania.

Los líderes que viajaron a Kiev para enviar a Vladímir Putin este mensaje amenazaron al presidente ruso con sanciones si no accedía a esta propuesta y afirmaron que el presidente de EEUU, Donald Trump, apoyaba esta posición.

El presidente ruso se resiste a bajar las armas y propuso el domingo que ambas partes beligerantes abran el jueves 15 de mayo en Turquía contactos directos para negociar sin necesidad de declarar previamente un alto el fuego. Zelenski insistió después en la necesidad de la tregua y afirmó que esperará el jueves a su homólogo personalmente en Turquía aunque Moscú no haya hecho la tregua efectiva hasta entonces. Estambul ya albergó en marzo de 2022 las primeras y únicas conversaciones entre las partes en más de tres años de guerra.

Esta propuesta llegó pocas horas después de que Trump pidiese a Ucrania que aceptase "de inmediato" la propuesta del Moscú de reunirse el jueves en Turquía. "Rusia no quiere tener un acuerdo de alto el fuego con Ucrania, sino que quiere reunirse el jueves, en Turquía, para negociar un posible fin del BAÑO DE SANGRE", escribió en un mensaje en su red social en el que también apuntó que "Ucrania debería aceptar esto DE INMEDIATO. Al menos serán capaces de determinar si es posible o no un acuerdo, y si no lo es, los líderes europeos y EE.UU. sabrán cómo están las cosas ¡y podrán actuar en consecuencia!".