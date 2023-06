Rusia recupera la calma tras la crisis de Wagner pero EEUU avisa que "no hemos visto el último acto"

Rusia ha vivido su primer día tras la crisis provocada por la revuelta del grupo Wagner con calma tensa: Yevgeni Prighozin está en paradero desconocido tras salir en la noche del sábado de Rostov entre aplausos y Vladimir Putin guarda silencio, a excepción de una entrevista emitida este domingo y que había grabada con anterioridad a la crisis. El convoy de los mercenarios dio media vuelta en la tarde del sábado a 200 kilómetros de Moscú gracias a la mediación del presidente bielorruso, Aleksander Lukashenko. Los mercenarios han sido amnistiados y en principio su jefe estaría en Bielorrusia.

Mientras, las autoridades de las tres regiones del suroeste de Rusia, Rostov, Voronezh y Lipetsk, más afectadas por el avance del convoy de Wagner durante la rebelión del grupo de mercenarios están completando a buen ritmo las tareas de reparación de los daños en sus infraestructuras, en particular las carreteras, según recoge Europa Press.

Los daños han sido especialmente palpables en Rostov ciudad (o Rostov del Don), donde han resultado dañados unos 10 kilómetros cuadrados de calle por el paso del convoy de Wagner, en particular sus tanques, en particular por la gran avenida de Budyonnovsky, según ha explicado el jefe de la administración de la ciudad, Alexei Logvinenko. Las autoridades de la ciudad esperan que los desperfectos causados por el paso de Wagner queden arreglados en dos días, según recoge la agencia rusa Interfax.

La región de Voronezh levantará las restricciones en vigor durante las próximas horas mientras que las carreteras de Lipetsk ya están abiertas al tráfico, si bien es necesario hacer un importante trabajo de asfaltado, militares rusos e incluso la población de la región destruyeron parte de las carreteras para impedir el paso de Wagner, "que comenzarán este próximo lunes", según informa a Interfax la administración local. Lipetsk también ha reanudado completamente el servicio de autobuses en todas las direcciones.

No obstante empresa estatal rusa Avtodor, que opera la red nacional de autopistas, comunicó que en algunos tramos de la M4, vía que se extiende de Moscú a la ciudad de Novorossiysk y la ruta principal empleada por el convoy, todavía está sujeta a ciertas restricciones al paso.

Blinken: la crisis de Wagner todavía no ha terminado

Mientras en Rusia reina la calma tensa, en EEUU comienzan a dar detalles de los sucedido. El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha estimado este domingo que la crisis abierta el sábado ctodavía no ha terminado dado que la operación ha supuesto un "desafío directo" contra la autoridad del presidente ruso. "Todavía no hemos visto el último acto", ha afirmado en una entrevista este domingo con el programa Face the Nation, de la cadena CBS, en sus primeros comentarios públicos sobre la rebelión de Wagner.

"Esta situación plantea preguntas muy profundas y demuestra verdaderas grietas (en el Kremlin)", ha indicado Blinken. "No quiero especular cómo va a acabar esto exactamente pero Putin va a tener que responder muchas cuestiones de aquí a las próximas semanas o meses", ha añadido el secretario de Estado.

Blinken confirmó que, en medio de la crisis, responsables rusos y estadounidenses mantuvieron contacto estrecho para controlar la situación de los ciudadanos estadounidenses en Rusia y evitar que resultaran afectados por la crisis. "Di instrucciones a mi propio equipo, a instancias del presidente (Joe Biden), para que se comprometiera con los rusos ante todo para asegurarnos de que entendieran sus responsabilidades en términos de proteger a nuestro propio personal, garantizar su seguridad y bienestar, así como a cualquier ciudadano estadounidense en Rusia", ha declarado.

Por lo demás, el secretario de Estado ha indicado para saber con exactitud que va a ocurrir con las fuerzas de Wagner a tenor de las últimas informaciones que apuntan a una posible integración en el Ejército ruso, "con lo que ello conlleva para otras partes del mundo", dada la extendida presencia del grupo en África o Siria. "En general, estamos ante asuntos fundamentalmente internos que los rusos deben resolver, no es nuestro lugar hacer eso. Nos corresponde asegurarnos de que Ucrania siga teniendo lo que necesita para defenderse y recuperar el territorio que Rusia ha ocupado allí", ha zanjado.

Putin estaría al tanto de una posible rebelión de Wagner un día antes de la crisis

Además, este domingo también se ha conocido que los servicios de Inteligencia de Estados Unidos sospechan que Putin había sido avisado de una posible rebelión del grupo de mercenarios Wagner y de su líder aproximadamente un día antes de la rebelión .

Las fuentes de Inteligencia consultadas por el Washington Post entienden que, durante esta última semana, comenzaron a acumularse los "indicios suficientes" como para que el Kremlin "concluyera que ahí está pasando algo". No obstante, y como reconocieron el sábado las fuentes de los mismos servicios a la CNN, la naturaleza exacta de lo que iba a suceder, así como el momento exacto en que iba a ocurrir, era desconocida para todos excepto para Prigozhin y su gente. "Creo que estaban preparados para algo así", indica no obstante una fuente de Inteligencia al Washington Post.

Estas fuentes estiman que el momento clave ocurrió el 10 de junio, cuando el Ministerio de Defensa ruso ordenó a Wagner que se acogiera a la política del Gobierno por la que todos los grupos de voluntarios armados debían firmar contratos con el Ejército, algo que Prigozhin entendió como una incorporación forzosa a las filas, en la gota que colmó el vaso de meses de discrepancias con la cúpula militar rusa sobre el desarrollo de la guerra de Ucrania.

Si bien la Inteligencia de EEUU no tiene conocimiento preciso del momento en que Putin fue avisado de que Prigozhin podría responder con la fuerza a estas tensiones, "estamos seguros de que lo sabía al menos con 24 horas de antelación" a la operación de Wagner, de acuerdo con estas fuentes.

Lo que sí desconocen es por qué Putin no tomó una respuesta inmediata sobre el terreno a la toma de Rostov, si bien sospechan que la lentitud de la reacción se debió a una falta de coordinación a alto nivel dentro del Kremlin "probablemente por rivalidades internas" para resolver una crisis finalmente desactivada el sábado por la tarde, cuando Prigozhin ordenó el retroceso del convoy que le llevaba a Moscú gracias a la mediación del presidente ruso, Aleksander Lukashenko.