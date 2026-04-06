El sábado Talarico, el domingo misa: los demócratas usan la religión para ganar Texas a Trump

“El presidente de los Estados Unidos ha dicho que yo insulto a Jesucristo. ¿Queréis saber lo que es insultar a Jesucristo? Insultar a Jesucristo es expulsar a los enfermos de su asistencia sanitaria mientras se recortan los impuestos para los billonarios. Insultar a Jesucristo es deportar al extranjero y separar a bebés de sus madres, bombardear escuelas en Irán y mandar a nuestros valientes hombres y mujeres a morir en otra guerra interminable.¿Sabéis lo que es insultar a Jesucristo? Encubrir los papeles de Epstein y no perseguir a los que aparecen en ellos. No soy un cristiano perfecto, pero Jesús nos dijo que amáramos a nuestro vecino como a nosotros mismos. ¿Podemos imaginar pobreza o guerra en el cielo? Entonces, ¿por qué las toleramos aquí en la tierra?”. No, puede quedarse tranquilo el lector, no ha abierto por error una hoja parroquial. Al contrario, lo que acaba de leer son las palabras del candidato al Senado demócrata por Texas, James Talarico.

La pregunta es evidente. ¿Qué hace un miembro del Partido Demócrata hablando de Jesucristo en 2026? La respuesta, pese a todo, tiene mucho más sentido de lo que podría parecer. Pero empecemos por el principio. ¿Quién es Talarico? Resumidamente, es un joven de solo 36 años que hace unos meses era un completo desconocido en EEUU. Uno más de los miles de congresistas estatales que pueblan las diferentes Cámaras y que pasan completamente inadvertidos. Hasta que, en 2025 decidió presentarse para disputar en Texas las primarias demócratas para competir por el Estado. Y ahí todo cambió.

La figura de Talarico comenzó a saltar poco a poco a la escala nacional. Su discurso no tenía nada que ver con el de los políticos demócratas y rápidamente comenzó a atraer a los medios de comunicación. Talarico es abanderado de lo que muchos han llamado “populismo cristiano”, es decir, un mensaje antiélites y contra los multimillonarios aderezado con un trasfondo religioso. Es algo que tiene sentido. El demócrata es seminarista, miembro activo de la Iglesia Presbiteriana de San Andrés en Austin y proveniente de una familia con pasado religioso. Su abuelo fue predicador bautista en el sur de Texas y de él emanan buena parte de sus convicciones, según el propio Talarico insiste en sus discursos.

Esas intervenciones están llenas de una mezcla entre religión y política que llama mucho la atención. “La gran división de nuestro país no es izquierda contra derecha, sino los de arriba contra los de abajo. Los billonarios quieren que nos miremos entre nosotros a derecha e izquierda para que no miremos hacia arriba. Las personas que están en lo alto se esfuerzan para que nos dividamos porque nuestra unidad es un peligro para su riqueza y su poder. Así no nos enteramos de que definancian nuestras escuelas, recortan la cobertura sanitaria y bajan sus impuestos”, hasta aquí todo parece un discurso firmado por cualquier persona del Partido Demócrata, incluso algo escorado a la izquierda.

Sin embargo, Talarico, añade el componente religioso, aludiendo a su abuelo: “Él siempre decía que las enseñanzas de Jesús se podían resumir en amar a Dios y al prójimo. Toda persona es imagen de la santidad, toda vida es sagrada, no solo mi vecino que se parece a mí, o reza como yo, o vota como yo. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Hace 2000 años, cuando la minoría poderosa amañaba el sistema, Jesús caminó hacia el lugar de poder y le dio la vuelta”, continuaba Talarico en ese discurso.

No solo se queda en esa dicotomía populista de los de arriba contra los de abajo, también alude a la religión con algunos de los temas más polémicos y que más oposición han acumulado durante la Administración Trump. “Cristo es el inmigrante deportado sin el debido proceso. Cristo es el anciano al que le quitan su Seguridad Social. Cristo es el manifestante secuestrado por la Policía”, decía en otra de sus intervenciones en una iglesia.

La clave territorial

Ese discurso le ha servido para ganar las primarias a la que, para muchos, era la favorita: Jasmine Crockett, miembro de la Cámara de Representantes por el 30º distrito de Texas. La política afroamericana es una de las personalidades que ha desarrollado un discurso más duro contra Trump, con muchísima presencia mediática y de un talante fuerte y de izquierdas. Pese a eso, el perfil de Talarico, más conciliador pese compartir buena parte de sus postulados ideológicos, fue el que se terminó llevando el gato al agua.

De este resultado de las primarias se pueden extraer muchas conclusiones del fenómeno Talarico. A diferencia de los republicanos, que suelen elegir candidatos más ideologizados y ubicados a la derecha, los demócratas suelen escoger a quien, según ellos, ven con más posibilidades de ganar la carrera, sin importar tanto su pureza ideológica. “Talarico era mucho más transversal que Crockett y eso le hacía alguien con más posibilidades de triunfar en las primarias. Los republicanos, en cambio, seguramente elegirán a Ken Paxton, un candidato lleno de polémicas y casos de corrupción cuyo máximo valor es ser un trumpista radical”, comenta Pedro Soriano, experto en política estadounidense.

En ese contexto, el discurso de Talarico, integrador y con ese tinte religioso tiene, a priori y sobre todo contra Paxton, unas posibilidades de ganar mucho más altas que el de Crockett. “La última vez que los demócratas tuvieron un Senador por Texas fue en 1993, desde entonces, el Estado se ha convertido en uno de los baluartes de los republicanos. Es cierto que antes de 2024 había una tendencia que parecía favorecerlos, pero en las últimas presidenciales, Trump volvió a dominar”, explica Soriano. En este sentido, Talarico ha empezado con buen pie: “La clave está en el voto latino, un elector moderado-conservador que es susceptible de ser recuperado por el demócrata”, añade. Algo que ya se vio en las primarias, donde consiguió el apoyo de amplios sectores de este votante.

Por la gracia de Dios

Para muchos, el punto religioso ha sido clave en ese ascenso, logrando con él interpelar a un público muy amplio desde el punto de vista ideológico al que los demócratas no suelen conseguir llegar. Por ese motivo, figuras tan diferentes como Barack Obama o el podcaster cercano al trumpismo Joe Rogan han coincidido en alabarle. Talarico, de hecho, fue al podcast de este último, uno de los más escuchados del mundo cuya influencia en el mundo republicano es amplísima, y Rogan dijo que quedó impresionado por sus palabras.

Sin embargo, el joven seminarista también ha recibido ataques desde las filas trumpistas. Quizás el más importante vino de Brooks Potteiger, pastor entre cuyos feligreses estuvo el actual secretario de Defensa, Pete Hegseth. En un podcast, el religioso sugirió que Talarico debería ser “crucificado con Cristo”, después de que el conductor dijera que “rezaba para que Dios matara al demócrata”. No es algo que llame la atención. Pese a su religiosidad, Talarico ha hecho de la crítica al nacionalismo cristiano de los trumpistas uno de sus principales caballos de batalla. “Él es una auténtica minoría dentro de los religiosos estadounidenses. Pertenece a unos círculos progresistas que están muy al margen de cualquiera de los grupos principales”, subraya Soriano.

Y es que en EEUU, el cristianismo y la religión en general es un tema que capitaliza el Partido Republicano. De hecho, la Iglesia católica de EEUU ha sido una de las más conservadoras del mundo. Sus cardenales fueron, durante el pontificado del papa Francisco, los más vocales contra sus reformas, e incluso Raymond Burke, uno de sus pesos pesados, llegó a pedir una aclaración doctrinal al pontífice, algo que en su momento fue considerado como un desafío. “Ahora, León XIV ha equilibrado mucho más a la Iglesia estadounidense, colocando a obispos partidarios suyos y que, por ejemplo, se han opuesto con fuerza a la deriva antiinmigratoria de Trump. Prevost, al contrario que Francisco, se apoya más en estos obispos y busca menos el ataque directo”, asegura Gorka Larrabeiti, gran conocedor de asuntos vaticanos.

Uno de los momentos con los que más fuerza se pudo ver este auge del nacionalismo religioso en EEUU fue durante el multitudinario funeral del activista trumpista Charlie Kirk, tiroteado en uno de sus eventos en un campus universitario. En él, se presentó al asesinado como un mártir, y al panorama político como una lucha entre el bien y el mal que traspasaba las fronteras del juego ideológico y apelaba a lo espiritual. Muchos oradores hablaron de la cristiandad de Kirk y de la intensidad de su fe. Stephen Miller, uno de los asesores de más renombre de Trump llegó a decir que el evento era para “terminar su misión y lograr la victoria en su nombre”.

Entre los nombres ilustres que acudieron a Phoenix para honrar a Kirk estaba el vicepresidente estadounidense JD Vance. Católico converso, el político pretende justificar su idea de nación con esa pátina ultrareligiosa capaz de aglutinar a más gente en torno a su ideología extremista. “Instrumentaliza la religión en su propio beneficio. Por ejemplo, trata de justificar que el catolicismo defiende la primacía de los nacionales sobre los migrantes acudiendo a San Agustín. Lo tergiversa y ahí tiene un concepto muy potente. También lo ha hecho con la guerra de Irán, aludiendo a que es una guerra santa y justa, según estándares de la Iglesia”, explica Larrabeiti.

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Prevost, ante esto, no se ha quedado callado y ya ha corregido a Vance en alguna ocasión. Esa línea es la que quiere seguir Talarico. “Los demócratas siempre han sido un partido defensor de la separación entre Iglesia y Estado, ahora Talarico ha roto ese tabú. Los demócratas siempre han pensado que meterse en esos debates solo reforzaba los marcos que les interesaban a los republicanos. Sin embargo, en Texas hay una identificación religiosa muy alta y Talarico piensa que esa es una estrategia perdedora, porque deja a un gran conjunto de personas al margen y sin conseguir apelarlas”, comenta Larrabeiti.

En ese punto está la gran duda del mensaje de Talarico. Pese a su enfoque, ¿puede realmente ser un discurso religioso progresista? “Yo pienso que es complicado, primero debes ser laico y dejar ese componente fuera del Estado, pero también se entiende su posición, en la que no puede dejar fuera eso para ganar”, comenta el experto. Para Soriano, sin embargo, todo tiene más que ver con el lugar que con una cuestión ideológica: “Los demócratas tratan de adaptarse bien al electorado de la carrera que tratan de ganar. En Texas eligen a Talarico por ese punto religioso, a la vez que en Vermont eligen a Bernie Sanders, que es un progresista, pero por ejemplo tiene una posición, al igual que el Estado, más conservadora en cuanto a las armas de fuego, sobre todo cuando se presentó al inicio de su carrera”.

En esa línea, Talarico también tiene matices. Por ejemplo, el candidato se mostró en contra de una legislación tejana que obligaba a exhibir los diez mandamientos en las aulas porque era algo “anticristiano”, pues ponía por encima unas religiones sobre otras. También, precisamente en el podcast de Joe Rogan, dijo que la “idea de que existe una ortodoxia cristiana fija sobre el tema del aborto simplemente no tiene fundamento en las Escrituras”. Igualmente, Talarico habla de que la “raza y el género” son dos de los aspectos con los que la política trata de dividir a “los de abajo”, es decir, una enmienda a la parte más progresista de los demócratas y a su estrategia en estos últimos años. Su éxito o no determinará si este populismo cristiano avanza o se queda como una anécdota más en la política estadounidense.