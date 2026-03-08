Galicia lidera el abandono de la materia de Religión: del 91% al 53% en veinte años

Son muchos los indicadores que muestran el declive del poder y de la influencia de la religión católica. Desde la disminución del porcentaje de personas que se consideran creyentes y, sobre todo, las que efectivamente practican sus ritos y acuden, por ejemplo, a misa. También el descenso de las bodas católicas o, igualmente, la caída de las declaraciones de la renta en las que se opta por destinar una parte de su dinero a la Iglesia. Y, de forma muy importante, los datos de la enseñanza correspondientes al alumnado que elige la materia de Religión Católica.

Las últimas estadísticas del Ministerio de Educación, publicadas hace unas semanas y que muestran la situación del curso 2023-24, revelan que el porcentaje de alumnos y alumnas que cursan esta materia en la enseñanza primaria sigue descendiendo y está muy cerca de bajar del 50% por primera vez.

Los datos reflejan que Galicia es la comunidad autónoma en la que más descendió la elección de Religión en Primaria, pasando del 90,9% en el curso 2003-04 al 53,5% en el 2023-24, veinte años después. En la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y en Bachillerato las cifras también muestran una tendencia a la baja, pero mucho más lenta.

De hecho, en los últimos siete cursos con datos prácticamente no hubo cambios en el porcentaje y la cifra, tanto en la ESO como en Bachillerato, se sitúa algo por encima de los mínimos alcanzados alrededor del año 2015.

Tan importante fue el descenso en Primaria que el porcentaje de alumnado que cursaba Religión, que siempre había sido superior en este nivel que en la ESO, se situó por debajo a partir del curso 2022-23.

En todos los casos (Primaria, ESO y Bachillerato) el porcentaje de alumnado que cursa una materia de Religión correspondiente a otras confesiones es casi inexistente (0,8%, 0,4% y 0%, respectivamente).

Las cifras gallegas, especialmente en Primaria, llaman aún más la atención puestas en relación con las que se registran en otras comunidades autónomas y en el conjunto del Estado español. En el curso 2003-04 el porcentaje de alumnado gallego que cursaba Religión en Primaria era del 90,9% y se situaba casi diez puntos por encima de la media española. Veinte años después es del 53,5%, casi dos puntos por debajo de la media. Galicia pasó de ser el cuarto territorio que más elegía Religión (después de Extremadura y las dos Castillas) a ser el séptimo que más opta por la alternativa a la materia de contenido católico.

El descenso en Galicia (37,5 puntos menos) supera ampliamente la reducción media (25,9 puntos). Tan solo Navarra, Aragón y Baleares presentan caídas en la elección de la materia de Religión con cifras que se aproximan a las gallegas, aunque por debajo.

En la ESO el descenso desde el curso 2003-04 en la proporción de alumnado que elige la materia de Religión también es superior en Galicia (12,7 puntos menos) a la media del Estado (10,4 puntos), pero en este caso las caídas están lideradas por Euskadi y Navarra, en torno a veinte puntos menos. Aun así, el porcentaje de quienes cursan esta materia en Galicia en la ESO supera ligeramente la media estatal.

En Bachillerato, en cambio, la reducción en Galicia (19,2 puntos menos) se sitúa algo por debajo de la media del conjunto de España (19,7) y muy lejos de los descensos registrados en regiones como La Rioja, Extremadura, Cantabria, Navarra o Asturias. También aquí los datos gallegos siguen algo por encima de la media.

Hay, eso sí, importantes diferencias según la titularidad de los centros de enseñanza a la hora de elegir o no la materia de Religión católica. En Primaria, el porcentaje de alumnado gallego de centros públicos que cursa esta materia confesional es del 45%, mientras que en los colegios privado-concertados la proporción sube hasta el 76%. En los privados no concertados, en cambio, los datos son inferiores a los de la pública (34%). La situación se repite en la ESO (51,5% en la pública, 74% en la concertada, 34% en la privada no subvencionada).

La mitad de los institutos de Galicia admiten que dan más clases en castellano de las que marca la normativa Ver más

En Bachillerato, el porcentaje en los centros públicos (29%) es muy inferior al que se da en los centros privados no concertados (72%), donde domina la elección de Religión. En Galicia no hay centros privados concertados que impartan Bachillerato.

El último gráfico, interactivo, permite comparar los datos gallegos, por nivel educativo y tipo de centro, con la media estatal y con los de las demás comunidades autónomas. Galicia está lejos de los datos de las comunidades autónomas que más optan por Religión en Primaria, como Andalucía, Extremadura, Castilla y León o La Rioja. Pero también se sitúa en niveles muy diferentes de los territorios en los que la materia confesional es más rechazada, como Cataluña, País Vasco o Baleares.

Los datos de la mayor parte de comunidades autónomas confirman el patrón, también observable en Galicia, de una mayor elección de la materia de Religión en los centros privados concertados y un mayor rechazo tanto en los centros públicos como en los privados no concertados.