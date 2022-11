Ocho selecciones renuncian a llevar el brazalete LGTBI en Catar tras la amenaza de "sanciones" de la FIFA

Los capitanes de las selecciones de Inglaterra, Alemania, Países Bajos, País de Gales, Bélgica, Dinamarca, Francia y Suiza, no lucirán finalmente el brazalete de capitán con el mensaje reivindicativo e inclusivo One Love (Un Amor) ante el temor de las sanciones "deportivas" que pueden recaer sobre sus portadores, según informa Europa Press.

En un comunicado conjunto, las federaciones de estos combinados nacionales advirtieron que el ente rector ha sido "muy claro en que impondrá sanciones deportivas" si sus capitanes salen con estos brazaletes al terreno de juego.

"Como federaciones nacionales, no podemos poner a nuestros jugadores en una posición en la que puedan enfrentarse a sanciones deportivas, incluidas la amonestación, por lo que hemos pedido a los capitanes que no intenten llevar los brazaletes en los partidos de la Copa de Mundo", añadieron.

Los organismos dejaron claro que estaban "preparados para pagar las multas que normalmente" se aplican en estos casos y que tenían "un firme compromiso" de llevar este brazalete. "Sin embargo, no podemos poner a nuestros jugadores en una situación en la que puedan ser amonestados o incluso obligados a abandonar el terreno de juego", reiteraron.

"Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA, que creemos que no tiene precedentes: la escribimos en septiembre informándoles de nuestro deseo de usar el brazalete One Love para apoyar activamente la inclusión en el fútbol, y no obtuvimos respuesta. Nuestros jugadores y entrenadores están decepcionados: son firmes defensores de la inclusión y mostrarán su apoyo de otras formas", sentenciaron.

La UE elude criticar las presiones de la FIFA

La Comisión Europea ha evitado este lunes denunciar las presiones de la FIFA para vetar a última hora los brazaletes arcoíris en el Mundial de fútbol de Catar, bajo amenaza de expulsar a los jugadores que lo porten, y se ha limitado a mostrar su apoyo a la causa detrás de la iniciativa de ocho selecciones europeas para respaldar a la minoría LGTBIQ en Catar.

En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz de la Comisión ha sido preguntada por el asunto de los brazaletes especiales que los capitanes de las ocho selecciones querían llevar durante la competición como señal "contra la discriminación y a favor de la diversidad".

"No podemos hacer una declaración no tenemos competencias sobre esto, pero podemos decir que es muy importante el significado detrás de los brazaletes arcoíris es algo reconocido por los europeos y por el resto del mundo", ha indicado la portavoz comunitaria Dana Spinant.

Al tiempo, Spinant ha defendido la participación del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, en la inauguración del torneo, asegurando que fue invitado por sus responsabilidades en política de Deporte de la Comisión Europea.

Durante su visita a Catar, el comisario griego ha destacado al país como el primero árabe y el más pequeño en acoger un mundial de fútbol y que ha cumplido con las reformas y merece un éxito global. "El modelo deportivo europeo es una inspiración para todos", ha afirmado.

En la misma línea, el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, ha señalado que Catar es el primer país de la región que fija un salario mínimo para migrantes y el primero que abandona el sistema de 'kafala', un mecanismo de patrocinio de migrantes que da a empresas privadas un control casi total sobre el empleo y el estatus migratorio de los trabajadores migrantes.

Stano ha insistido en que Catar debe, eso sí, seguir trabajando para abordar retos como mejorar las condiciones de vida de los migrantes, su acceso a la justicia, a salarios dignos y que haya una inspección de trabajo efectiva. En este sentido, ha valorado que la UE cuenta con los foros y plataformas para hacer seguimiento a estas cuestiones y contactar con las autoridades del país del Golfo.