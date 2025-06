Trump advierte a Irán de nuevos ataques "aún más brutales" si no llega a un acuerdo sobre su programa nuclear

El presidente de EEUU, Donald Trump, instó este viernes a Irán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear y advirtió a sus autoridades tras el ataque israelí de que "esto solo puede empeorar". "Algunos iraníes de la línea dura hablaron con valentía, pero no sabían lo que estaba a punto de suceder. ¡Todos están muertos ahora!", dijo Trump a través de un mensaje en la red Social Truth recogido por EFE.

El mandatario subrayó que dio a Irán diferentes oportunidades para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear y que les dijo con firmeza que "simplemente lo hicieran". Añadió que a las autoridades iraníes les dijo que "sería mucho peor de lo que sabían, anticipaban o les habían dicho: que Estados Unidos fabrica el mejor y más letal equipo militar del mundo, con diferencia y que Israel posee mucho y sabe cómo usarlo".

En su mensaje recordó que algunos mandos iraníes de la línea dura "están todos muertos ahora" y apuntó que "ya ha habido gran muerte y destrucción, pero aún hay tiempo para poner fin a esta masacre, con los próximos ataques ya planeados aún más brutales".

En esta línea, exigió a Irán llegar a un acuerdo "antes de que no quede nada" y salvar de ese modo "lo que una vez se conoció como el Imperio iraní"- "No más muerte, no más destrucción, ¡simplemente háganlo, antes de que sea demasiado tarde! ¡Que Dios los bendiga a todos!", concluyó Trump.