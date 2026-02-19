Transparencia total
Transparencia total
Buscar

ESTADOS UNIDOS

Trump podría tomar una decisión sobre atacar a Irán en unos "diez días"

  • El presidente de Estados Unidos plantea el ataque si ambos países no llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán
  • Trump lo ha afirmado durante un discurso en la inauguración de la primera reunión de su Junta de Paz
El presidente estadounidense, Donald Trump, durante una rueda de prensa.
El presidente estadounidense, Donald Trump, durante una rueda de prensa. Jim Lo Scalzo / AGENCIA EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que podría tomar una decisión sobre un posible ataque a Irán en los próximos diez días si ambos países no llegan a un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

"Quizás tengamos que ir un paso más allá, o quizás no. Quizás lleguemos a un acuerdo. Lo sabrán probablemente en los próximos diez días", afirmó durante un discurso en la inauguración de la primera reunión de su Junta de Paz, creada por el propio Trump para resolver conflictos mundiales.

EEUU destruye otras tres lanchas en el Pacífico y el Caribe y mata a 11 personas

EEUU destruye otras tres lanchas en el Pacífico y el Caribe y mata a 11 personas

Ver más

Noticia en ampliación.

Más sobre este tema
logo infoLibre
stats