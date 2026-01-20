Trump, sobre hasta dónde está dispuesto a llegar por anexionarse Groenlandia: "Ya lo verán"

El presidente de EEUU, Donald Trump, insistió este martes en su deseo de anexionar Groenlandia, y al ser preguntado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para adquirir la isla, respondió diciendo "ya lo verán". Trump dijo que está seguro de que cuando hable con representantes de las autoridades groenlandesas acerca de su plan de anexionar la isla "estarán encantados" con su proyecto de incorporar el territorio a Estados Unidos.

En esta misma rueda de prensa, convocada en la Casa Blanca con motivo del primer aniversario de su segundo mandato, Trump anunció este martes que descarta asistir a la cumbre especial del G7 en París, convocada por el presidente francés, Emmanuel Macron, para el próximo jueves, al considerar que al mandatario galo “no le queda mucho tiempo” en el poder. "No, no iré porque, como sabes a Emmanuel no le queda mucho tiempo y no hay garantía de continuidad. Es amigo mío. Es un buen tipo. Me cae bien Macron, pero no va a estar mucho más tiempo en el cargo". El líder estadounidense agregó que "es mejor reunirse con las personas directamente involucradas".

Además, ha atacado también a otra nación europea, en este caso Noruega, afirmando que ha perdido el respeto por este país desde que no fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, cuya sede está en Oslo, porque no se cree que el Gobierno noruego no ejerza un "control tremendo" sobre el galardón. "Perdí mucho respeto por Noruega, y creo firmemente que Noruega controla el Premio Nobel", aseguró en una rueda de prensa en la Casa Blanca para destacar los logros del primer año de su segundo mandato.

Las palabras de Trump llegan un día después de que el mandatario le comunicara en una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que no se sentía en "la obligación de pensar únicamente en la paz" teniendo en cuenta que el país europeo "decidió" no concederle el Nobel.

Trump crea la Junta de la Paz

Trump ha anunciado la creación de la Junta de la Paz, un organismo destinado a poner fin a conflictos internacionales, argumentando que la ONU "nunca" le ha ayudado a resolver ninguna guerra. "Acabamos de crear la Junta de la Paz, que creo que va a ser increíble. Ojalá la ONU pudiera hacer más. Ojalá no necesitáramos una junta de paz, pero, con todas las guerras que resolví, la ONU nunca me ayudó en ninguna", ha declarado este martes. A pesar de ello, Trump afirmó que quiere "dejar que la ONU continúe existiendo porque su potencial es muy grande".

Trump presidirá el próximo jueves, durante el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), la ceremonia de fundación de la Junta de la Paz, un organismo internacional liderado por el republicano para supervisar la resolución de conflictos a nivel global. Aunque la Junta de la Paz se ideó en un principio para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza, Trump quiere ampliar sus atribuciones y competir con el Consejo de Seguridad de la ONU.

Según medios estadounidenses, los países que deseen un asiento permanente en la Junta de la Paz deben aportar alrededor de 1.000 millones de dólares, aunque el único con poder de veto será Trump.

El mandatario estadounidense ha invitado a decenas de líderes internacionales a conformar la Junta de la Paz, incluidos el presidente ruso, Vladímir Putin; el argentino, Javier Milei; y el turco, Recep Tayyip Erdogan.

El presidente francés rechazó integrarse en el organismo, lo que llevó a Trump a amenazar con imponer aranceles a los vinos y champanés franceses. Durante la rueda de prensa, Trump aseguró de nuevo que ha logrado resolver ocho guerras y reivindicó para sí mismo el Premio Nobel de la Paz.

El presidente presume de logros en economía e inmigración

El presidente también ha presumido de sus logros en el terreno económico y migratorio. En la rueda de prensa, Trump enumeró durante 80 minutos lo que considera grandes éxitos de su Administración insistiendo en que el país está viendo "muy poca inflación".

Dijo que "la inflación subyacente del IPC fue del 1,6% anualizado" durante los tres últimos meses de diciembre, dato basado en un análisis realizado por la consultora Ernst & Young. También subrayó que el producto interior bruto (PIB) en el último trimestre de 2025 "va camino de superar, quizás con creces, un crecimiento del 5%", un pronóstico que se puede considerar optimista.

Trump destacó el efecto positivo de los aranceles que ha implementado contra los socios comerciales de EEUU y cómo ha reducido el déficit comercial nacional y forzado a empresas de otros países a invertir en fábricas basadas en suelo estadounidenses. "Vienen aquí porque no pueden pagar aranceles", aseguró el magnate neoyorquino, que este pasado fin de semana amenazó con imponer gravámenes a ocho países europeos que han enviado tropas a Groenlandia y no han apoyado su plan de anexionar la isla, un territorio autónomo que depende de la corona danesa.

Volvió a insistir en que su predecesor, Joe Biden, fue el "peor presidente de la historia migratoria" que implementó una política de frontera abierta que dijo que él ha revertido. "Nadie ha entrado", defendió el republicano, que también dijo no entender por qué hay gente en EEUU criticando el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuya labor está siendo duramente escrutada después de que uno de sus agentes matara a tiros a una mujer el pasado 7 de enero en el transcurso del operativo masivo que su Gobierno ha ordenado en el estado de Minnesota.

Trump también reiteró su amenaza de que las llamadas "ciudades santuario" del país, aquellas que limitan la cooperación con autoridades federales de inmigración, dejarán de recibir fondos federales a partir del 1 de febrero si no comienzan a colaborar con ICE y otras agencia.

Además, dedicó una porción más pequeña de tiempo a hablar de sus logros diplomáticos y volvió a repetir que ha detenido ocho guerras "interminables".