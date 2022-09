Ucrania advierte de que Rusia prepara un "golpe decisivo" en su ofensiva energética contra Europa

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha advertido este sábado 3 de septiembre de que Rusia está preparando un "golpe decisivo" en la ofensiva energética en la que ha suspendido sus envíos de gas a través del gasoducto Nord Stream 1, según Europa Press. "Rusia estos días intenta incrementar aún más la presión energética sobre Europa. El envío de gas a través del Nord Stream 1 se ha paralizado completamente", ha apuntado Zelenski en su mensaje de vídeo diario.

"Rusia quiere destruir la vida normal de todos los europeos, en todos los países de nuestro continente" con el objetivo de debilitar e intimidar a los países europeos, ha argumentado. En lugar de carros de combate y misiles, Rusia utiliza la energía como un arma, ha aseverado, y prepara para este invierno un "golpe decisivo" en el sector energético.

Para Zelenski, solo una mayor cohesión podría combatir esta estrategia, coordinando mejor su respuesta y ayudándose más mutuamente. Además, ha argumentado, es necesario incrementar la presión sobre Rusia para reducir sus ingresos por petróleo y gas.

Rusia corta suministro del Nord Stream y desconecta Zaporiyia de la red ucraniana

Estas declaraciones de Zelenski llegan en una semana en la que Rusia ha dado pasos para ahogar energéticamente cada vez más a Europa. El viernes, Gazprom suspendió el suministro de gas del gasoducto Nord Stream y, este sábado, autoridades prorrusas de la ciudad de Energodar anunciaron que se ha procedido a desconectar la central nuclear de Zaporiyia de la red eléctrica ucraniana.

El suministro a través del gasoducto Nord Stream 1 es clave para la llegada de gas al centro de Europa y permanecerá interrumpido hasta nuevo aviso, según Gazprom, por una serie de problemas técnicos que imposibilitan su reapertura. El gigante gasista ruso ya había paralizado temporalmente el suministro por razones de mantenimiento y, el viernes, explicó que se han detectado nuevos problemas en la única turbina que aún funcionaba.

En concreto, la empresa ha informado en un comunicado de una fuga de aceite, por lo que el flujo de gas no se reanudará este sábado como estaba previsto, informa la agencia Interfax. No obstante, horas después, la empresa Siemens Energy, fabricante de la turbina supuestamente dañada, afirmó que esta versión "no constituye una razón técnica para cesar las operaciones" en la infraestructura.

Con respecto a la central nuclear de Zaporiyia, las autoridades de Energodar afirman que la suspensión del suministro de energía eléctrica a la red ucraniana se debe a "dificultades técnicas". La central aporta una quinta parte del consumo eléctrico del país.

"Los especialistas destinados allí han informado de que debido a las características técnicas varía la electricidad generada por los reactores. El suministro de electricidad a los territorios controlados por Ucrania ha sido suspendido debido a dificultades técnicas", indicó este sábado la administración cívico-militar prorrusa de Enerdogar en su canal en Telegram. En concreto, denuncian los daños causados por bombardeos ucranianos que están siendo ya atendidos por los especialistas.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) confirmó posteriormente la desconexión de la central tras la interrupción de la corriente en la última línea externa que se mantenía en funcionamiento. El incidente es similar al ocurrido la semana pasada tras el impacto de varios proyectiles.

Las autoridades rusas y ucranianas se han acusado mutuamente de poner en peligro la central de Zaporiyia con bombardeos de artillería y el OIEA ha enviado una misión de inspección para valorar la situación. Esta central es la más grande de Europa y tiene seis reactores puestos en marcha entre 1984 y 1995. Está controlada por las fuerzas rusas desde marzo de este año, al poco de comenzar la invasión rusa de Ucrania.