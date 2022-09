Zaporiyia, la misión más arriesgada de los inspectores de la ONU: "El mundo debe saber que nos quedamos aquí"

Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) pudieron entrar en la central nuclear de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, a primera hora de la tarde del jueves. Para ello tuvieron que cruzar la línea del frente entre las fuerzas ucranianas y rusas en su convoy de nueve vehículos blancos con el distintivo "UN" (Naciones Unidas) portando las banderas azules de la Organización. Pocas horas antes de su llegada, el emplazamiento fue atacado con bombas, lo que obligó al operador a apagar un reactor y poner en marcha los generadores de reserva de otra unidad, según Energoatom, el operador ucraniano de la central.

Así pues, esta misión hipersensible, una delegación de 14 miembros, encabezada por el director general del OIEA, Rafael Grossi, comenzó en un ambiente de máxima tensión. “Somos conscientes de la situación: hay un aumento de la actividad militar", dijo a los periodistas. “Pero, sopesando los pros y los contras, y estando tan avanzados, no nos vamos a detener. Tenemos las condiciones mínimas para avanzar y aceptamos los riesgos, que son muy, muy altos".

Esta acción se ha convertido en "esencial para la seguridad y la protección nuclear", dijo la agencia en una red social. Unas dos horas y media más tarde, Grossi habló fuera de la planta para dar las gracias al personal: "En pocas horas he conseguido ver los elementos principales que necesitaba ver, y vuestras explicaciones han sido muy claras. En ese poco tiempo hemos podido reunir mucha información." En una primera evaluación "hemos visto la entrega y el trabajo del personal y de la dirección. A pesar de las circunstancias muy, muy difíciles, siguen trabajando con profesionalidad”, para anunciar a continuación que "El OIEA se queda aquí. Que el mundo sepa que el OIEA se queda en Zaporiyia.” En un principio, la Agencia quería pasar varios días allí, pero no parecía haber garantías de que Rusia les permitiera quedarse más de un día.

De vuelta a Kiev, Grossi ofreció un primer diagnóstico más preciso: "La integridad física de la planta ha sido violada varias veces. No tenemos elementos para evaluarlo", pero "esto es algo que no puede seguir ocurriendo". Cinco miembros de la delegación se han quedado en la planta con la intención de realizar su inspección hasta el fin de semana, según el The New York Times.

Desde que comenzó la guerra en marzo, la central nuclear de Zaporiyia ha sido el centro de atención y preocupación internacional. La mayor central nuclear de Europa -6 gigavatios de potencia, más de 3,5 veces mayor que la que se está construyendo en Flamanville, que tendrá el mayor reactor de Francia- ha sido objeto de repetidos ataques. En agosto, el centro se quedó sin suministro eléctrico, lo que puso en peligro sus procedimientos de seguridad: los reactores nucleares y el combustible gastado deben estar refrigerados en todo momento.

La planta está controlada por los militares rusos pero dirigida por personal ucraniano. Sin embargo, según información que no ha podido ser verificada, algunos han sido intimidados y torturados por los soldados. Kiev y Moscú se acusan mutuamente de atacar el lugar, que se ha convertido en una temible arma de guerra por el peligro radiológico y químico que representa.

“Esta misión es increíblemente importante", afirma Mariana Budjeryn, investigadora asociada del Proyecto de Gestión Atómica del Centro Belfer de la Escuela Kennedy, Universidad de Harvard. “Van a poder evaluar el alcance de los daños en la planta, evaluar cómo se están aplicando el sistema de seguridad y los protocolos de seguridad: ver los generadores de reserva, estimar cuánto combustible hay almacenado, qué acceso hay en caso de incendio".

Pero también advierte de la repercusión que puede tener para el personal de la central: "Esta misión del OIEA podría poner involuntariamente a estas personas en peligro. ¿Qué les pasará si se atreven a hablar? El mayor peligro de esta misión es el aspecto humano. Los que dirigen esta planta no están seguros. No hay forma de garantizar la seguridad en una central nuclear bajo ocupación militar. El personal ucraniano está constantemente bajo la vigilancia y la mirada sospechosa de los militares rusos. Espero que los inspectores puedan evaluar adecuadamente el estado del personal y hacer recomendaciones para mejorar las condiciones de trabajo en el centro.”

En 1991, cuando el OIEA inició una serie de misiones de inspección del programa nuclear en Iraq, tras la primera guerra del Golfo, sus enviados no consiguieron reunirse con el personal fuera de la presencia de los militares, recuerda Mariana Budjeryn. “La comunidad internacional es relativamente impotente en este tipo de situaciones. Es increíblemente frustrante. No tenemos las herramientas adecuadas.”

A pesar de las circunstancias catastróficas de esta inspección, el OIEA conoce bien la planta de Zaporiyia, explica Mariana Budjeryn. Tres años después de su independencia en 1991, Ucrania firmó un acuerdo con la agencia de la ONU sobre cooperación técnica y protección de sus instalaciones nucleares. Desde entonces se han venido manteniendo los lazos.

"Es uno de los países que más asistencia técnica recibe del OIEA. Los operadores y reguladores ucranianos aplican constantemente las recomendaciones de la agencia y presentan regularmente informes sobre la seguridad de sus instalaciones", añade esta investigadora. Tanto es así que las autoridades rusas tuvieron que renunciar a tomar el control de la central de Zaporiyia por desconocimiento de sus métodos de funcionamiento, según informaciones ucranianas no confirmadas.

¿Por qué el país de Chernóbil decidió mantener sus centrales eléctricas?

Más de la mitad de la electricidad de Ucrania se produce con energía nuclear. Junto con Francia, es uno de los países más nuclearizados del mundo. Cuenta con quince reactores, la mayoría de los cuales se conectaron a la red eléctrica en la década de los 80. ¿Cómo se explica que el país de Chernóbil, que vivió la peor catástrofe nuclear civil en 1986, haya optado por mantener sus centrales a pesar de todo?

“Es un doble legado: el de la era soviética y el del colapso de la relación entre Ucrania y Rusia", afirma la historiadora Kate Brown, autora de Chernobyl by Evidence, una investigación de referencia sobre el accidente de la central soviética. “La URSS tenía muchos combustibles fósiles, pero en el Este de su enorme territorio. Así que lanzó un programa de construcción de centrales nucleares en el oeste, en Ucrania, a gran escala.”

Cuando el reactor número 4 de la central de Chernóbil explotó, debido a un error humano, los soviéticos mintieron y ocultaron el alcance de la contaminación radiactiva. Tras la caída del Muro en 1989, "hubo grandes manifestaciones en Ucrania. El país no quería seguir asociado a Rusia y quería cerrar sus reactores nucleares. Pero también era un gran problema militar: había muchos misiles y plantas de fabricación de misiles nucleares. Finalmente se firmó un acuerdo de desarme con Rusia y Estados Unidos.”

Pero para el gobierno ucraniano, la independencia política del poder ruso implica la soberanía energética. Para depender lo menos posible del gas y el petróleo de Moscú, decidieron mantener sus centrales nucleares. “Es interesante comparar esta elección con lo que le ocurrió a Bielorrusia, que no tenía centrales nucleares", dice Kate Brown. "Dependía de Rusia para la energía y tenía que someterse a sus dictados.”

Como la investigadora Susan Solomon, Brown cree que es considerable el potencial de las energías renovables en Ucrania: la eólica y la solar podrían producir mucha más electricidad que sus centrales nucleares. "El 100% de su electricidad podría ser renovable. ¿Se lo imagina? No habría riesgo de que las centrales nucleares se convirtieran en bombas. No habría reactores utilizados como armas sucias por los militares".

Mientras el mundo contiene la respiración sobre la planta de Zaporiyia, el director de Energoatom, operador de las plantas de energía atómica de Ucrania, dijo a Reuters el jueves que la visita del OIEA tendría éxito si conducía a la "desmilitarización" de esa instalación. Sin embargo, Volodimir Zelensky, presidente del país ocupado por Rusia, esa misma tarde criticó la misión en su charla diaria: "Lo principal que debería ocurrir es la desmilitarización del territorio de la planta. Y es lamentable que todavía no hayamos oído los mensajes adecuados del OIEA".

Caja negra

Este artículo se modificó el 2 de septiembre hacia las 07:30 horas para añadir una nueva reacción de Rafael Grossi y una declaración de Volodimir Zelensky. También cambié el título del artículo el viernes por la mañana de "país" a "territorio" en aras de la exactitud, a raíz de la observación de un lector sobre el conflicto entre India y Pakistán, ambos con armas nucleares.

Mantuve contacto con Mariana Budjeryn por WhatsApp el 1 de septiembre durante una media hora. En diciembre publicará Inheriting the Bomb: The Collapse of the USSR and the Nuclear Disarmament of Ukraine (Johns Hopkins University Press). Kate Brown fue entrevistada por esa vía el mismo día durante 30 minutos. Ha publicado Chernobyl a través de las pruebas. Vivir con y después del desastre (Actes Sud, 2021).

Expertos del OIEA se dirigen a la central de Zaporiyia para evaluar si la planta nuclear ha sufrido daños Ver más