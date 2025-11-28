Zelenski deja caer a su mano derecha por los casos de corrupción que cercan al Gobierno

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes la dimisión de su jefe de gabinete, Andrí Yermak, después de que las autoridades anticorrupción del país registraran durante la mañana de ese día el apartamento y la oficina de Yermak en el marco de una de sus investigaciones. “No quiero que nadie tenga ninguna duda sobre Ucrania”, dijo Zelenski en un discurso a la nación en el que anunció una remodelación de la oficina presidencial. “El jefe de la oficina, Andrí Yermak, ha presentado su dimisión”, explicó el presidente ucraniano, que agregó que este sábado mantendrá consultas con posibles sustitutos de Yermak.

Andrí Yermak estaba considerado el hombre más poderoso del país después del propio Zelenski. Algunos de los colaboradores más cercanos al presidente y diputados de su propio partido ya habían pedido el cese de su jefe de gabinete. Medios ucranianos aseguran que los registros de las autoridades anticorrupción a Yermak están relacionados con su posible implicación en la supuesta trama de comisiones a contratistas de la empresa pública de energía atómica ucraniana expuesta este mes. La trama estaría liderada por un exsocio empresarial de Zelenski, y habría contado con la participación de varios ministros.

Una figura controvertida

El que hasta ahora era mano derecha del presidente ucraniano desde el comienzo de la guerra había sido señalado por los críticos. El control que ejercía sobre la agenda de reuniones del presidente, así como su intento de eclipsar a todos los ministros cuyo campo de responsabilidad se cruzaba con el suyo preocupaba al entorno político.

Según un perfil publicado por The Financial Times, Zelenski y Yermak han vivido juntos desde el comienzo del conflicto y compartían casi todas sus jornadas, trabajando o jugando a tenis de mesa, viendo clásicos de cine o haciendo ejercicio juntos en el poco tiempo libre que tienen.

Rusia afirma haber recibido el marco del plan de paz de EEUU consensuado en Ginebra Ver más

Tras destaparse este mes una supuesta trama de sobornos en la que habrían participado un exsocio empresarial de Zelenski y varios ministros, los canales de Telegram ucranianos empezaron a llenarse de rumores sobre la supuesta implicación de Yermak en el escándalo. Colaboradores de Zelenski y diputados de su propio partido le pidieron entonces que se deshiciera de su lugarteniente, pero el presidente desoyó esas voces y nombró a Yermak jefe del equipo negociador ucraniano en los contactos con Estados Unidos sobre el plan de paz de Washington. Sin embargo, el hombre de confianza del presidente finalmente está siendo investigado.

Zelenski, en su discurso a la nación de este viernes anunció la marcha de Yermak pese a no haber una sentencia. En el mismo también confirmó que el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnatov, y el secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, seguirán integrando la delegación ucraniana en la reunión para avanzar hacia un final negociado de la guerra prevista para “el futuro más próximo” con emisarios de Estados Unidos.

En la delegación -que hasta ahora estaba encabezada por Yermak- habrá también representantes del Ministerio de Exteriores y de los servicios de inteligencia ucranianos, agregó Zelenski.