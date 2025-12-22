Son cientos de miles de documentos, pero faltan aún muchos. El viernes 19 de diciembre, la Administración Trump publicó parte del expediente de Jeffrey Epstein, el multimillonario pedófilo que, oficialmente, se suicidó en 2019 mientras estaba en la cárcel.

¿Con quién se relacionaba? ¿Cuál era su verdadera relación con el presidente Trump, conocido por su cercanía con el multimillonario? ¿Hay personalidades públicas implicadas? Y si es así, ¿qué delitos cometieron? Se suponía que los archivos del departamento de Justicia iban a arrojar luz sobre las innumerables zonas oscuras que permanecen desde la muerte de Epstein, pero esta operación de transparencia ha sido, por el momento, un completo fracaso.

Durante meses, el presidente de los Estados Unidos, que durante su última campaña había prometido revelarlo todo, ha hecho todo lo posible para que no se publicara nada. Hablaba entonces de “farsa”, de un tema “bastante aburrido” o de “noticias falsas” y acusaba al Partido Demócrata de utilizar este caso para perjudicarle. Desde entonces, a Jeffrey Epstein se le acusa de haber explotado sexualmente a más de mil mujeres jóvenes, algunas de ellas menores de edad, y el presidente estadounidense es cada vez más sospechoso.

Ante una base MAGA (Make America Great Again) conspirativa y cada vez más dividida sobre este tema, Donald Trump se ha visto finalmente obligado a ceder. Bajo la presión del Congreso, unánime salvo un voto, el presidente finalmente promulgó una ley que obligaba a su Administración a divulgar la totalidad de los archivos en poder del departamento de Justicia. Pero por ahora faltan muchos documentos y se han censurado montones de datos.

Los documentos publicados

Entre los primeros documentos publicados, varias fotos muestran a personalidades de la política o del arte posando junto al delincuente sexual. Se ve a Jeffrey Epstein en compañía de celebridades como Mick Jagger, Michael Jackson, Chris Tucker o Kevin Spacey, sin que ello suponga que tuvieran conocimiento de los delitos cometidos por el multimillonario.

Hay varias fotos del expresidente Bill Clinton con Epstein —cuya relación ya era conocida—, entre ellas una imagen del expresidente demócrata tumbado en un jacuzzi con otra persona cuyo rostro está oculto.

También se han hecho públicos algunos documentos inéditos: aclaraciones sobre la decisión del departamento de Justicia de abandonar una investigación sobre Epstein en la década de 2000 y una denuncia de 1996, hasta ahora nunca revelada, en la que se acusaba a Epstein de haber robado fotografías de niños. Pero según la agencia americana AP, los documentos más importantes publicados hasta la fecha solo muestran “que en 2007 los fiscales federales parecían tener un caso sólido contra Epstein”, sin que entonces decidieran acusarlo.

El día anterior, jueves 18, los congresistas demócratas ya habían publicado 98 fotografías de los documentos recibidos por los legatarios de Jeffrey Epstein. En ellas se ve al exdirector de Microsoft, Bill Gates, posando junto a una mujer. Otras imágenes muestran a Epstein en una oficina en compañía de Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, o con el director de cine Woody Allen, pero también a bordo de un jet privado con el lingüista Noam Chomsky. Este último ya había reconocido en 2023 haber tenido algunos encuentros con Epstein.

Miles de documentos desaparecidos

A pesar de la promesa de total transparencia por parte de la Administración de la Casa Blanca, la opacidad sigue siendo la norma. “Los documentos no han revelado ninguna información importante”, señala el New York Times. Entre la gran cantidad de testimonios, registros telefónicos y fotografías de una primera investigación realizada en 2005 por las autoridades de Florida, nada aclara las actividades de Epstein ni sus vínculos con personalidades públicas.

No aparecen las declaraciones de las víctimas al FBI ni las notas internas del departamento de Justicia que podrían haber arrojado luz sobre el trabajo de los investigadores o explicado por qué se permitió a Epstein declararse culpable en 2008. También se han censurado muchos nombres e imágenes. Por ejemplo, aparece una lista de 254 masajistas, pero sus nombres han sido difuminados para, según se indica, “proteger a la víctima”. Un expediente de 119 páginas titulado “Gran jurado de Nueva York” está completamente tachado. Otras personalidades apenas son mencionadas, entre ellas el expríncipe Andrés, recién destituido de su título real, y sin embargo sospechoso desde hace años.

Donald Trump, conocido por su cercanía a Jeffrey Epstein en la década de 1980, destaca sobre todo por su ausencia, ya que apenas se le menciona en los miles de documentos. Todos los publicados ya eran conocidos. Se le ve, en particular, a él y a su esposa, Melania, con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, condenada a veinte años de prisión en 2022 por ayudar a Jeffrey Epstein a agredir sexualmente a jóvenes.

Poco creíble, a la vista de las numerosas revelaciones sobre los vínculos que unían a Trump con Epstein. El pasado mes de julio, el Wall Street Journal (WSJ) difundió una carta “picante” que Donald Trump habría enviado a la figura de la jet set neoyorquina por su 50 cumpleaños en 2003. Contiene varias líneas de texto mecanografiado rodeadas de un boceto de una mujer desnuda, aparentemente dibujado con rotulador, según este diario.

La firma del futuro presidente aparece debajo de la cintura de la mujer, a modo de vello púbico, señala el periódico, que también recoge algunos escritos de Trump. “Tenemos algunas cosas en común, Jeffrey [...]. Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea un nuevo y maravilloso secreto”, habría escrito Trump, quien luego denunció que se trata de una falsificación y ha demandado al periódico.

Trump recibió varias veces a Epstein en su residencia de Mar-a-Lago y, de hecho, una de sus antiguas citas se le ha quedado grabada. “Conozco a Jeffrey desde hace quince años”, declaró en una entrevista. “Es un tipo genial. Dicen que le gustan las mujeres guapas tanto como a mí, sobre todo si son jóvenes”.

“Operación de camuflaje”

Estos datos parciales han despertado la ira de las víctimas y los demócratas. “Tengo la impresión de que, una vez más, el departamento de Justicia y el sistema judicial nos fallan”, declaró Marina Lacerda a AP, quien acusa a Epstein de haberla agredido sexualmente cuando tenía 14 años. Y añadió en la CNN: “¿Por qué no podemos simplemente revelar los nombres que deberían?”.

La muerte de Epstein en una prisión de Nueva York en agosto de 2019, atribuida oficialmente a un suicidio por ahorcamiento, sigue alimentando innumerables teorías conspirativas según las cuales fue asesinado para impedir que implicara a personalidades importantes. Y esta operación parece reforzar todas las especulaciones.

El líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer, recordó que la ley obligaba al Gobierno a publicar “TODOS los documentos” el viernes y ha denunciado que esto es “nada más que una operación de encubrimiento para proteger a Donald Trump de su turbio pasado”. El político, citado por la AFP, acusa al Gobierno de “hacer todo lo posible por ocultar la verdad”.

“El departamento de Justicia de Estados Unidos sigue encubriendo a hombres influyentes que han agredido o violado a jovencitas o que han participado en fiestas en las que se exhibía y maltrataba a esas jóvenes”, ha denunciado en la red social X el representante demócrata Ro Khanna. Incluso Thomas Massie, un republicano de Kentucky que se ha distanciado de Trump en este asunto, expresó su descontento en X recordando que la Administración, al no publicar la totalidad de los documentos solicitados, no está respetando la ley.

La Casa Blanca, por su parte, prometió que cumpliría con su obligación de transparencia publicando la totalidad de los documentos no clasificados. “El proceso se llevará a cabo por etapas”, precisó Todd Blanche, número dos del departamento de Justicia, prometiendo nuevas publicaciones “en las próximas semanas”. “No hay ninguna intención de retener nada simplemente porque aparezcan los nombres de Donald Trump o de cualquier otra persona, como Bill Clinton”, añadió en ABC.

Donald Trump, atrapado en el 'caso Epstein': “Claro que sabía lo de las chicas” Ver más

Sin embargo, el sábado, la prensa americana reveló que ya se habían retirado discretamente dieciséis archivos, entre ellos una docena de fotos que mostraban la famosa sala de masajes de la residencia neoyorquina de Jeffrey Epstein, con pinturas y fotografías de mujeres desnudas colgadas en las paredes. Y una foto del presidente de los Estados Unidos con Epstein. Sin ninguna precisión ni justificación por parte de la Casa Blanca.

Traducción de Miguel López