Finlandia, dispuesta a abandonar su neutralidad militar

La frontera no se distingue, tras los chubascos de nieve y el oscuro muro que forma el bosque, a unos cientos de metros de la Vía Carelia, la carretera que recorre los márgenes orientales de Finlandia. Las granjas aparecen de lejos, ocultas por los altos ventisqueros, pero bajo el hielo es todavía imposible distinguir los lagos que dibujan extraños arabescos en los mapas.

Este año ha habido un largo invierno, dicen los finlandeses, y la próxima primavera podría abrir una nueva página en la historia de este país de 5,5 millones de habitantes, limitado al Oeste por el Golfo de Botnia y al Este por una frontera terrestre con Rusia de 1.340 kilómetros. La población finlandesa, apegada a su neutralidad militar desde el final de la Segunda Guerra Mundial, está ahora, según recientes encuestas, mayoritariamente a favor de la integración de su país en la OTAN.

Este cambio histórico no le gusta nada a Moscú: "Es obvio que la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN [...] tendría graves consecuencias político-militares que requerirían medidas recíprocas por parte de nuestro país", declaró el 25 de febrero la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova.

En Finlandia, la guerra de Ucrania está en la mente de todos, y los vídeos de los combates colgados en TikTok están más codiciados que las últimas series americanas. “Durante los tres primeros días del conflicto, no pude hacer otra cosa que ver las alertas que me llegaban al teléfono", dice Arto, de 39 años, que trabaja en una tienda de bicicletas en Helsinki. “Al principio temí que la guerra se extendiera, pero entré en razón, he hecho el servicio militar y estaría dispuesto a luchar si fuera necesario.”

Se ha colgado la bandera ucraniana en las paredes de la catedral luterana de Helsinki, y el azul y el amarillo aparece en los escaparates de las tiendas y en los parabrisas de los coches, lo que constituye un acontecimiento en sí mismo en un país que siempre se ha cuidado de no ofender a su poderoso vecino. Los vodkas rusos han desaparecido de las licorerías y escasean los turistas del Este. "Una gran pérdida económica", se quejan los comerciantes del centro.

“Finlandia siempre ha tratado de gestionar la cuestión rusa manteniendo unos lazos muy estrechos con Moscú, pero esta estrategia fue barrida por el ataque del 24 de febrero", explica Matti Pesu, investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales (FIIA): “Si Helsinki entra en la OTAN, habrá más fricciones con Rusia, aunque de hecho ya existen. No podemos volver atrás.”

En el bando de Moscú

Durante décadas, cuando la Unión Soviética extendía su influencia por medio continente europeo, la principal preocupación de Finlandia era demostrar que su existencia no amenazaba a Moscú. Unas hábiles negociaciones le permitieron conservar su independencia, su sistema parlamentario y su economía de mercado tras la Segunda Guerra Mundial, aunque estuviera en el bando perdedor.

El Acuerdo de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre Finlandia y la Unión Soviética de 1948, que siguió al armisticio del 19 de septiembre de 1944, y que incorporaba sus principales disposiciones, limitaba la participación de Finlandia en los conflictos entre las grandes potencias, pero pretendía llevar a Helsinki al campo de Moscú si la Unión Soviética era atacada por los países occidentales a través del territorio controlado por las autoridades finlandesas. Helsinki también prefirió no beneficiarse del Plan Marshall, lo que retrasó su recuperación económica y la ancló aún más a la URSS.

“Dependiendo del año, Finlandia realizaba entre el 15 y el 23% de su comercio exterior con su vecino soviético, exportando sobre todo ropa barata, por lo que los ciudadanos finlandeses, al igual que las autoridades del país, siempre tenían un conocimiento muy detallado de la situación al otro lado de la frontera", explica Louis Clerc, profesor de historia contemporánea en la Universidad de Turku. “La Unión Soviética también ejercía cierta influencia en la política interior finlandesa, y el nombre del presidente de la República, antes de obtener la aprobación del Parlamento, solía ser validado por la embajada soviética. Helsinki también se comprometió a enviar al Este a todos los opositores soviéticos que llegaran al país.”

Sin embargo, la sombra de Moscú no impidió que Finlandia promoviera el diálogo entre los bloques y fuera anfitriona de las Conversaciones sobre Limitación de Armas Estratégicas (SALT I), de noviembre de 1969 a mayo de 1972, y posteriormente de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE), precursora de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

¿Podría esta "neutralidad activa", a veces denominada "finlandización", ser un horizonte aceptable para las autoridades ucranianas? "’Finlandización’ fue originalmente un concepto peyorativo desarrollado en Alemania Occidental para criticar la Ostpolitik puesta en marcha por el canciller Willy Brandt, que quería normalizar las relaciones de su país con la Unión Soviética y las repúblicas populares del Este, y que fue acusado de estar vendido a los comunistas. Ya en los años 70, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Helsinki intentó hacer campaña contra el uso del término, explicando que Finlandia era ante todo una democracia y tenía una economía de mercado", dice Louis Clerc. “La ‘finlandización’ implica la dependencia del vecino ruso, así que no sé si el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky será capaz de vender esto a su pueblo, aunque creo que para los ucranianos, como para los finlandeses en 1948, la paz es un fin en sí mismo. Son sorprendentes las similitudes entre la invasión soviética de Finlandia en 1939 y el ataque ruso a Ucrania de las últimas semanas.”

El 30 de noviembre de 1939, el Ejército Rojo lanzó 23 divisiones y 450.000 hombres contra la pequeña Finlandia, que el pacto germano-soviético había asignado a la zona de influencia soviética y que había rechazado las exigencias territoriales de Moscú. Unos días antes, las autoridades soviéticas habían escenificado el bombardeo de la localidad de Mainila, cerca de la frontera finlandesa, culpando a Helsinki de la agresión, lo que les dio un pretexto para lanzar la guerra.

Pero, en contra de las expectativas de Stalin, las columnas soviéticas fueron diezmadas por unidades móviles de esquiadores finlandeses, que atacaron los convoyes de suministros detrás de las líneas, utilizando los famosos cócteles Molotov contra los tanques enemigos, llamados así para burlarse del entonces ministro de Asuntos Exteriores soviético. Vyacheslav Molotov explicó que la URSS no estaba bombardeando al pueblo finlandés, sino entregando alimentos a la población hambrienta...

En poco más de tres meses de combates, los soviéticos perdieron más de 120.000 hombres y sufrieron una de las peores derrotas de su historia. Durante la batalla de la carretera de Raate, entre el 4 y el 7 de enero de 1940, fueron diezmados 25.000 soldados de la 44ª División soviética de Ucrania, mientras que sus adversarios aprovecharon para capturar decenas de tanques y vehículos blindados.

Luchando uno contra cuatro y escasos de armas y municiones, las tropas finlandesas resistieron ferozmente hasta finales de febrero de 1941, antes de ceder ante una nueva ofensiva del Ejército Rojo, reforzado por tropas que habían participado previamente en la campaña polaca.

“La Guerra de Invierno, como la llaman los finlandeses, es uno de los mitos fundacionales de nuestro país, y este episodio se considera ahora una segunda independencia, después de la de 1917", recuerda Tuomas Tepora, investigador de historia de la Universidad de Tampere. “La cuestión de la Guerra de Continuación, es decir, la reanudación de las hostilidades contra los soviéticos a partir de junio de 1941, esta vez del lado de la Alemania nazi, es más problemática, aunque para muchos forme parte de la misma secuencia que el conflicto anterior. A partir de los años 90, los finlandeses comenzaron a celebrar abiertamente estos recuerdos, pero también la traumática experiencia de la pérdida de la Carelia y la llegada de 400.000 refugiados de los territorios anexionados por Moscú en 1940. De repente, los veteranos que aún estaban vivos pensaron que por fin habían ganado la guerra. No fue así entonces en la Unión Soviética, una época en la que la gente se cuidaba de no provocar a su gran vecino.”

Una sociedad vigilante

Las fortificaciones que Finlandia construyó para protegerse de los soviéticos en los años 30 y 40, bajo el mando del general Carl Gustaf Emil Mannerheim, hace tiempo que fueron engullidas por el bosque, al igual que las pocas estructuras de hormigón de la Línea Salpa que aún son visibles al sur de la ciudad de Lappeenranta, pero el país nunca ha relajado su vigilancia. El servicio militar sigue siendo obligatorio, el ejército puede movilizar a 280.000 soldados y cuentan con 900.000 reservistas aptos para el combate.

“Hacen ejercicios regionales regulares y se entrena a los civiles para responder a situaciones de crisis", dice Charly Salonius-Pasternak, experto en seguridad del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales (FIIA), mientras se almacenan reservas de grano y gasolina para seis meses en todo el país. “En los primeros momentos de un conflicto, lo más importante es organizarse y mantenerse en contacto, y la gente sabe exactamente qué hacer. Los responsables de las principales empresas del país, de telecomunicaciones o de energía, se reúnen varias veces al año para coordinarse. El gobierno, el mando militar y varias organizaciones de la sociedad civil también siguen muy de cerca lo que ocurre en Ucrania. El país ha enviado 1.500 armas antitanque a Kiev y varios miles de fusiles de asalto, aunque Finlandia siempre se ha negado a suministrar material militar a países en guerra, pero el ejército se preocupa de mantener sus reservas bien abastecidas”.

Finlandia, miembro de la Unión Europea (UE) desde el 1 de enero de 1995, mantiene estrechas relaciones con la OTAN en el marco de la Asociación para la Paz, a la que se adhirió el 9 de mayo de 1994, y sus fuerzas armadas participan en cursos de formación de la Alianza Atlántica. Por ejemplo, 680 soldados finlandeses han participado en los últimos días junto a 30.000 soldados de 26 países en la Operación Respuesta Fría, organizada por Noruega, en el escenario de la batalla de Narvik de 1940.

“Ahora hay dos opciones sobre la mesa, si dejamos de lado el statu quo, que ya no es defendible: reforzar nuestra asociación con Suecia y Estados Unidos o entrar en la OTAN", continúa Charly Salonius-Pasternak. “Pero si nos quedamos fuera de la Alianza Atlántica, ¿qué harían nuestros aliados si los rusos decidieran lanzar una operación de baja intensidad, como desembarcar unos cuantos soldados en una isla que controla un estrecho? Estocolmo y Washington probablemente se lo pensarían dos veces antes de comprometerse, mientras que la pertenencia a la OTAN garantiza la activación del artículo 5 del tratado de 1949 y, por tanto, la posibilidad de que otros Estados miembros puedan intervenir”.

De hecho, han aumentado en los últimos años los incidentes con Moscú y se han tensado las relaciones en la región desde la invasión de Crimea y el inicio de la guerra en Donbás en 2014. Los cazas rusos penetran regularmente en el espacio aéreo finlandés y en el sueco. En las últimas semanas, la red de GPS también ha sufrido varias interferencias misteriosas en las regiones fronterizas con Rusia, y las autoridades de Helsinki temen que Moscú envíe migrantes para desestabilizar el país, como ocurrió en la frontera entre Bielorrusia y Polonia en otoño de 2021.

El 16 de marzo, la embajada rusa en Helsinki también hizo un llamamiento a los rusos para que denunciaran "al departamento consular de la embajada, por correo electrónico, los casos de violaciones de derechos, discriminación e incitación al odio contra ciudadanos de la Federación Rusa y hablantes nativos de ruso ", un método ya utilizado en Ucrania.

Ante los debates abiertos en todo el país, el Presidente Sauli Niinistö declaró el 3 de marzo que era importante "mantener la cabeza fría" y "evaluar cuidadosamente el impacto de la crisis ucraniana", mientras se prepara un informe sobre las ventajas y desventajas del ingreso en la OTAN, que debería presentarse al Parlamento finlandés a mediados de abril.

Al mismo tiempo, se han puesto en marcha varias iniciativas de la sociedad civil para desafiar a la amplia mayoría gubernamental, que aglutina a partidos con diferentes posturas sobre la cuestión, con la Liga de los Verdes pronunciándose recientemente a favor de la adhesión y los socialdemócratas de la primera ministra Sanna Marin oponiéndose formalmente.

“Ya habíamos iniciado una petición en Internet unos días antes de que comenzara la ofensiva rusa para pedir un referéndum sobre la cuestión", explica Timo Vartanen, un joven ingeniero. “En una semana recogimos más de 70.000 firmas, lo que, según la Constitución, nos dio derecho a enviar nuestra petición al Parlamento. Tengo la sensación de que, por primera vez desde el referéndum sobre la adhesión a la UE en 1994, los ciudadanos finlandeses quieren influir en la política internacional de su país”.

