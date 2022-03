Ucrania resucita en Bosnia y Herzegovina los viejos demonios de la guerra de los Balcanes

Los Voluntarios de San Jorge se han instalado en un lugar emblemático de Lončari, una localidad situada en la carretera nacional entre Brčko y Banja Luka, en el norte de la República Srpska, la entidad serbia de una Bosnia y Herzegovina aún dividida. La organización exhibe la Cruz de San Jorge, el signo distintivo de los nacionalistas rusos. Un retrato del general Mladic y pintadas que reproducen el escudo del Ejército de la República Srpska, disuelto tras el acuerdo de paz de Dayton de 1995, adornan las calles del pueblo.

"Encontrarás fácilmente la casa de Srđan Letić", asegura un vecino, "es la que está rodeada por un muro". Este no está acabado, pero el dueño de la casa, con su impresionante masa de músculos embutidos en ropa de runner, se apresura a presentarse. "Te he visto por las cámaras de vigilancia". El hombre dirige la "Organización Humanitaria San Jorge", pero se niega a hablar de nada: "Esto es la guerra y no estamos en el mismo bando".

Los Voluntarios de San Jorge están vinculados a las nebulosas agrupaciones de la extrema derecha serbia que, desde 2014, ha enviado combatientes a las regiones secesionistas del Dombás, pero sobre todo forman una milicia paralela dispuesta a realizar el trabajo sucio del régimen de Milorad Dodik, el "jefe" de la República Srpska.

Varias furgonetas donadas por la Federación Rusa están aparcadas frente a la villa, pero se desconocen las actividades "humanitarias" de la organización. En Facebook, los voluntarios prometen "dar su sangre para defender a la República Srpska contra sus enemigos externos e internos, como los llamados opositores que están dispuestos a vender las tumbas de nuestros antepasados por llegar al poder".

Enfrascados en esta lucha despiadada contra los "supuestos opositores", Letić y dos de sus acólitos están siendo juzgados por agredir salvajemente a un joven en las calles de Brčko en noviembre de 2021. Srđan Letić ya ha sido condenado por falsificar moneda, pero también por la violación de una niña de 13 años.

Un pueblo que de nuevo se queda sin sus habitantes

"Aquí tenemos miedo. En cuanto pensamos que las cosas van a mejorar un poco, se produce una nueva catástrofe...". Sentado en la pequeña oficina del Partido de Acción Democrática (SDA), la formación nacionalista bosnia, Azem Aletović regresó a su pueblo natal de Janja en 2004, tras varios años de exilio en Alemania. "Me fui en 1991, cuando tenía 18 años, para evitar que me reclutaran en el Ejército Popular Yugoslavo (JNA) y me enviaran a luchar a Croacia. Luego la guerra se extendió a Bosnia y Herzegovina".

Janja es un gran pueblo agrícola situado en el extremo noreste de Bosnia y Herzegovina, a orillas del río Drina, fronterizo con Serbia. Desde abril de 1992, fue escenario de numerosas acciones por parte de las milicias serbias, y casi todos los musulmanes bosnios, que constituían casi el 90% de los 11.000 habitantes de antes de la guerra, tuvieron que huir. Raro en la Republika Srpska, regresaron en masa a partir de 2001.

"Es porque aquí todos somos campesinos, apegados a la tierra", dice un joven, portero de la comunidad islámica local, que fuma un cigarrillo con unos amigos junto a la mezquita reconstruida. Uno de sus amigos dice: "Nací en Alemania, pero mis padres sólo tenían una idea: volver. Por la tierra. Aquí todo brota, pero para nosotros los jóvenes no hay mucho que hacer".

De hecho, aunque no se disponga de cifras recientes, el pueblo se está vaciando de nuevo. Todo el mundo se va, tanto los bosnios como los refugiados serbios que vinieron a repoblar Janja durante la guerra, y que ahora están confinados en una urbanización alejada del pueblo. Entre la mezquita y la sede del SDA, el pequeño bazar de la ciudad está desierto en pleno día. Los cafés y las tiendas están todos cerrados.

"La gente se va no sólo por la situación económica, sino también por la sensación de inseguridad constante, por el sentimiento de precariedad", dice Azem Aletović. "Cada fiesta ortodoxa, o el 9 de enero, los días festivos de la República Srpska, se producen las mismas provocaciones. A veces disparan a la mezquita. Este año, el día de Navidad, una columna de coches llegó desde la vecina localidad serbia de Potkovača, gritando consignas nacionalistas y disparando al aire. La Policía detuvo a algunos, pero los tribunales nunca condenan a los provocadores, lo que les da una sensación de impunidad".

Desde otoño, el miedo no ha hecho más que ir en aumento, debido a las repetidas amenazas de secesión de la República Srpska. "No puede haber una secesión pacífica, como dice Milorad Dodik, el líder serbio", dice Azem Aletović. "Sabemos lo que eso significaría: violencia, masacres y un nuevo éxodo".

Tensiones por las sanciones contra Rusia

Los habitantes de Janja viven pendientes de las noticias que llegan de Ucrania. "Si Putin quiere, puede abrir un segundo frente en los Balcanes, aquí en Bosnia-Herzegovina. Si gana la guerra en Ucrania, o por el contrario, como distracción, si siente que está perdiendo la partida".

Milorad Dodik, miembro serbio de la presidencia colegiada de Bosnia y Herzegovina, dio un portazo a una reunión de ese órgano cuando los otros dos copresidentes, el bosnio Šefik Džaferović y el croata Željko Komšić, decidieron alinear a Bosnia y Herzegovina con las sanciones de la UE contra Rusia.

Refiriéndose a los "bandidos" en el poder en Kiev (Kyiv en ucraniano), el líder serbio explicó a los periodistas que ahora había "dos estados en Ucrania", antes de decir que las sanciones serían "una violación de la Constitución de Bosnia". "Y si no hay Constitución, no hay Estado", añadió en tono amenazante. En realidad, "la invasión rusa ha reducido el margen de maniobra de Milorad Dodik, que no puede arriesgarse a un enfrentamiento directo con Occidente", asegura Tanja Topić.

Este analista de la Fundación Socialdemócrata Alemana Friedrich Ebert en Banja Luka cree que, en cualquier caso, es poco probable que tome ninguna iniciativa sin la doble luz verde de Belgrado y Moscú. Pero, en su opinión, "las consecuencias de la guerra en Ucrania serán graves a largo plazo".

"Todos los medios de comunicación controlados por el Gobierno, especialmente la televisión de la República Srpska (RTRS), hacen suya la propaganda rusa", explica el analista. "No hablan de guerra o invasión, sino de una operación militar, explicando que Ucrania había provocado a Rusia. Los serbios de Bosnia y Herzegovina viven en un universo paralelo que dificulta aún más el diálogo con las otras comunidades del país".

A menudo veo a algunos de mis colegas romper a llorar en mitad de la jornada Un funcionario internacional en Sarajevo

Así, la televisión pública, pero también otros canales privados cercanos al régimen, invitan regularmente a Danijel Simić, un periodista de Banja Luka afincado en Donetsk, en el Dombás para que comente la situación en Ucrania. Explica, por ejemplo, que a Ucrania le gustaría expulsar a los rusos ucranianos "como los croatas explusaron a los serbios de Croacia en 1995".

En el lado bosnio, la guerra en Ucrania está reavivando el trauma del conflicto anterior. "Desde que empezó la invasión, veo regularmente a algunos de mis colegas romper a llorar en mitad del día, sin razón aparente", explica un funcionario internacional destinado en Sarajevo.

Una vez más, muchos habitantes hacen acopio de pasta o harina, pero por el momento, es sobre todo el miedo a la inflación galopante lo que corre el riesgo de escasear. Los medios de comunicación hacen su papel. Radio Sarajevo anunció que la gasolina iba a subir "en 48 horas" a cuatro marcos convertibles por litro (1,95 euros), provocando enormes colas ante las estaciones de servicio. El viernes, la gasolina súper seguía estando a sólo 2,65 marcos.

Mientras Bosnia-Herzegovina se hunde en el miedo, la misión militar europea Eufor, desplegada desde 2004 para sustituir a las tropas de la OTAN, presentes en el país desde el final de la guerra, decidió duplicar sus efectivos, de quinientos a mil hombres, como "medida preventiva". "Y no tendría nada en contra de una presencia de la EUFOR en una zona mixta como nuestro pueblo de Janja", dijo Azem Aletović.

