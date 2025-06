En los últimos tiempos se han acumulado las malas noticias para Donald Trump. La ruptura con su antiguo aliado y mecenas Elon Musk es una de ellas, y no la menor.

Pero las manifestaciones desencadenadas en Los Ángeles contra las detenciones llevadas a cabo por la policía de inmigración (ICE, Immigration and Customs Enforcement) le han brindado este fin de semana la oportunidad perfecta para matar dos pájaros de un tiro: intentar recuperar el control mediático y desacreditar políticamente a una de las principales figuras de la oposición demócrata, el gobernador de California, Gavin Newsom.

Newsom es a menudo presentado como un probable candidato para 2028. Prueba de que lo considera un peligro potencial, el 47º presidente de los Estados Unidos le ha puesto un apodo despectivo, uno de sus pasatiempos favoritos. En sus vengativos mensajes en redes sociales, se refiere al gobernador de California como “Newscum”, un juego de palabras con el insulto scum (que se puede traducir como gentuza, escoria o parásito).

A lo largo del fin de semana, Trump y sus seguidores le han señalado públicamente, llegando incluso a amenazarle con la cárcel por oponerse a la decisión presidencial de enviar a la Guardia Nacional a Los Ángeles para reforzar las fuerzas del orden, algo que no ocurría desde 1965. Al ser preguntado por los periodistas el lunes 9 de junio, Donald Trump explicó que si estuviera en el lugar de Tom Homan, su “zar de la frontera” encargado de la política de deportación, pondría a Gavin Newsom entre rejas.

“Estaría bien. A Gavin le gusta la publicidad”, lanzó. “Ha hecho un trabajo espantoso. Me cae bien Gavin Newsom. Es un tipo simpático, pero es totalmente incompetente, todo el mundo lo sabe”. Antes, Homan había declarado a NBC News que no dudaría en detener a los responsables demócratas si obstaculizaban la ley o protegían a los migrantes en situación irregular.

Batalla judicial

“Ven a por mí si eres tan duro”, respondió Newsom en la red social X. Tras las declaraciones de Trump, también reaccionó: “El presidente de los Estados Unidos acaba de pedir la detención de un gobernador en ejercicio. Es algo que no esperaba ver jamás en Estados Unidos”. “Da igual que seas demócrata o republicano, es una línea que no podemos cruzar como nación, es un paso innegable hacia el autoritarismo”.

En una entrevista en el podcast Pod Save America, el gobernador de California subrayó la gravedad del momento. “Quiere eliminar la disidencia y el hecho de que seamos firmes y demos un puñetazo en la mesa”, afirmó. “Hemos presentado veintidós recursos judiciales. Lo que le molesta es que utilicemos nuestra autoridad moral, que tengamos la audacia de haber sido elegidos y de estar en desacuerdo con él. Es un modelo autoritario”.

Es cierto que el presidente puede desplegar la Guardia Nacional o el ejército en un Estado sin necesidad de obtener el apoyo del gobernador, pero, en ese caso, los militares no pueden utilizarse para mantener el orden, solo para proteger edificios federales, por ejemplo. Sin embargo, como escribe un especialista en derecho estadounidense, “que sea legal no significa que sea sensato”.

De hecho, como ha señalado el gobernador Newsom, Trump echa más leña al fuego al enviar a militares, cuando hasta ahora las manifestaciones han sido relativamente pacíficas y advierte de que el despliegue de militares puede provocar una escalada. El Estado de California también anunció que iba a demandar a Trump, al considerar que su decisión de movilizar a la Guardia Nacional sin el consentimiento del gobernador violaba la Constitución.

En un plano más general, los hechos se inscriben en una serie de ataques del presidente contra cualquier poder independiente o contrapoder, ya sean los medios de comunicación o las universidades.

Sin embargo, las imágenes de los disturbios pueden servir a Donald Trump para justificar la idea de que los demócratas son incapaces de hacer frente a la situación, en particular en materia de control de la inmigración ilegal. Fox News acusa así a los medios de comunicación y a los demócratas de minimizar la violencia en Los Ángeles. Uno de los presentadores de la cadena conservadora, Jesse Waters, destacó las banderas mexicanas desplegadas por los “anarquistas”. “Les gusta tanto ese país que enarbolan su bandera. Entonces, ¿por qué odian la idea de ser devueltos allí?”.

Newsom, acostumbrado a la polémica

Trump es muy consciente de que está atacando a Gavin Newsom en un tema en el que se ha mostrado mucho menos agresivo que otros responsables demócratas. Así ocurrió con el caso de Kilmar Armando Abrego García, ciudadano salvadoreño enviado por error a El Salvador —finalmente devuelto a Estados Unidos el viernes 6 de junio para ser juzgado por transporte de migrantes indocumentados—, que el gobernador de California calificó a mediados de abril como “la distracción del día”.

Para Newsom, el objetivo de esa “distracción” era no hablar de temas más favorables a los demócratas, como la imposición de aranceles. “Es exactamente el debate que quieren”, declaró a los periodistas en referencia a la Administración Trump, “porque no quieren un debate sobre los aranceles; no quieren hoy ser responsables ante los mercados”.

Esas declaraciones desataron una polémica en su propio bando. El representante demócrata Maxwell Frost explicó que era capaz de defender los derechos de Kilmar Armando Abrego García y, al mismo tiempo, ocuparse del coste de la vida. “Tenemos que ser capaces de hablar, de transmitir mensajes y de actuar sobre varios temas al mismo tiempo”, defendió.

Esta vez, todos los demócratas están con Gavin Newsom para defender la democracia

No es la primera vez que Gavin Newsom desata la polémica. El gobernador, que lanzó un podcast hace unos meses, llamó la atención al invitar a figuras del universo Maga (Make America Great Again). En el primer programa, provocó una controversia al recibir a Charlie Kirk, un activista conservador, negacionista del cambio climático y supremacista.

Cuando Kirk le instó a impedir que los atletas transgénero practicaran deportes femeninos, el gobernador de California respondió: “Creo que es una cuestión de equidad. Estoy totalmente de acuerdo con usted en eso... Es profundamente injusto”.

Ese comentario transfóbico le valió una oleada de condenas entre los progresistas. Kelley Robinson, presidente de la Campaña por los Derechos Humanos, se dirigió a Newsom con estas palabras: “El camino hacia 2028 no está jalonado de traiciones a las comunidades vulnerables, sino construido sobre el valor de defender lo que es justo y de hacer el difícil trabajo de ayudar realmente al pueblo estadounidense”.

Hoy es Gavin Newsom quien se encuentra en el centro de la “distracción del día”. Y, esta vez, todos los demócratas están con él para defender la democracia. Se han producido otras manifestaciones fuera de Los Ángeles, tanto en California, en San Francisco y Santa Ana, como en Texas, en Dallas, Austin y San Antonio.

Se ha convocado una movilización nacional bautizada como No Kings (No a los reyes), prevista en 1.500 ciudades, para el sábado 14 de junio, en respuesta al desfile militar organizado ese mismo día por Donald Trump en Washington. La organización ha decidido evitar la capital federal para impedir que Trump instrumentalice cualquier desbordamiento “y no dar a la Administración Trump la oportunidad de avivar y luego enfatizar la violencia”.

Traducción de Miguel López