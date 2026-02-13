Las lluvias darán un respiro y las temperaturas serán más normales a partir de este lunes

Las precipitaciones irán reduciéndose desde el lunes de la próxima semana, salvo en el norte peninsular, con temperaturas más acordes para esta época del año, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y recoge EFE.

En su cuenta de X, la Aemet informa de que durante la semana del 16 al 22 de febrero habrá un cambio del patrón atmosférico dominante con respecto a las semanas previas.

Así, las borrascas circularán por latitudes más altas, de manera que en buena parte del sur y este de la Península, así como en los archipiélagos, las precipitaciones serán en general escasas, menos abundantes de lo normal para esta época del año. Por el contrario, en Galicia, comunidades cantábricas y Pirineos, las lluvias serán más abundantes de lo habitual.

Las temperaturas, en la mayor parte de la Península y Baleares, serán superiores al promedio normal de estas fechas. La excepción será el suroeste y las islas Canarias orientales, de acuerdo con la Aemet.

Para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo, la incertidumbre aumenta notablemente, como es habitual en este tipo de predicciones, asegura la agencia. Sin embargo, con la información actualmente disponible lo más probable es que las temperaturas se encuentren, en general, en torno a los valores propios de la época.

Las precipitaciones serán escasas en la mayor parte del territorio, salvo en el tercio norte y en puntos del área mediterránea y Baleares, donde podrían registrarse lluvias. No obstante, conforme a Aemet, este pronóstico podría variar considerablemente en futuras actualizaciones.

La incertidumbre es muy elevada para la primera semana de marzo. Pero acorde con los datos, las temperaturas podrían corresponder a sus valores normales para la época, mientras que no hay una tendencia clara en cuanto a precipitaciones en la mayor parte del país.

155 carreteras cortadas por la lluvia

Sin embargo, algunas consecuencias de la sucesión de borrascas aún persisten. Un total de 155 carreteras permanecen cortadas por inundaciones o desprendimientos, tres de ellas de la red principal, la A-48 en Vejer de la Frontera hacia Tarifa y la A-381, en Los Barrios y Medina-Sidonia, en sentido Jerez de la Frontera, ambas en Cádiz, y en Cáceres, la A-66 en Baños de Montemayor hacia Mérida.

Además, la nieve continúa incrementando el número de carreteras afectadas, sobre todo en la comunidad de Castilla y León y Huesca, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT). Precisamente, en esa provincia, está en nivel rojo la A-23, en Arguis, por lo que es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno.

Las más de 150 carreteras cortadas por las lluvias se localizan principalmente en Andalucía, donde casi 90 vías están intransitables, la mayor parte de ellas en la provincia de Cádiz. También el corte de carreteras por inundaciones o desprendimientos afecta a Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura. La DGT pide evitar circular por las zonas afectadas y sus entornos.