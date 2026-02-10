El mes de enero de 2026 fue el más lluvioso del último cuarto de siglo

Enero de 2026 ha sido el más lluvioso del último cuarto de siglo, con precipitaciones que alcanzaron los 119 litros por metro cuadrado en la España peninsular, un 85% por encima del promedio de 1991-2020, según ha confirmado este martes la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En su balance climático correspondiente al pasado mes y publicado este martes, el organismo ha destacado que este último enero ha sido "un mes muy húmedo en cuanto a precipitaciones y normal en temperaturas".

Carácter "muy húmedo"

En cuanto a precipitaciones, enero tuvo "un carácter muy húmedo, con un valor sobre la España peninsular de 119,3 litros por metro cuadrado, lo que representa el 185% del valor normal del mes, es decir, un 85% por encima de ese valor normal (periodo de referencia: 1991-2020)".

Fue el séptimo mes de enero más húmedo de la serie desde 1961 y el segundo del siglo XXI, tan solo por detrás de 2001, conforme al comunicado difundido.

Según la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante el mes pasado, "en el caso de Grazalema (Cádiz) ha llovido en los últimos 15 días más de lo que suele llover en promedio en Santiago de Compostela en todo un año". "Esto nos ha llevado a un récord de acumulación en los embalses de 5.600 hectómetros cúbicos entre el 2 y el 9 de febrero pasados", ha indicado.

El carácter muy húmedo de enero "se extendió de forma generalizada por la mayor parte de la península, afectando de manera continua a la meseta norte, el valle del Guadalquivir, amplias zonas del interior de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, así como a buena parte del noreste peninsular". "Dentro de este patrón dominante destacan núcleos con carácter extremadamente húmedo localizados en áreas del interior peninsular, del sur de Andalucía y del noreste", según la nota.

La Aemet ha precisado que el mes fue húmedo en zonas del litoral mediterráneo, especialmente en la Comunidad Valenciana y Murcia, así como en puntos del norte peninsular. En contraste, la cornisa cantábrica mostró carácter normal e incluso áreas de carácter seco y, en ambos archipiélagos, predominó el carácter húmedo o muy húmedo en todas las islas.

Temperaturas de carácter normal

En cuanto a las temperaturas registradas, enero tuvo un "carácter normal", con un valor promedio de 6,0 grados, "que coincide exactamente con el del periodo de referencia 1991-2020". De los 26 eneros transcurridos en el siglo XXI, 14 fueron más cálidos que el de 2026, según destaca el comunicado.

Con respecto a las variaciones geográficas detectadas, figura que enero tuvo un carácter cálido en la costa sureste de la península, así como en áreas de las depresiones del Ebro, Guadalquivir y en la vega del Guadiana.

El Gobierno declara zona catastrófica todos los municipios afectados por el temporal Ver más

La amplitud térmica —diferencia entre las temperaturas mínimas y máximas— fue menor que de costumbre durante ese periodo: las máximas fueron 0,7 °C inferiores a lo normal y las mínimas tuvieron un promedio 0,8 °C superior al del período de referencia.

Primeros días de febrero

En su cuenta de X, la Aemet ha revelado además que en los primeros ocho días del mes de febrero se han acumulado en España 75 litros por metro cuadrado, una cifra cuatro veces superior al valor normal de ese periodo.

También ha agregado que en poco más de una semana ya ha llovido casi un 50% más de lo que suele llover en un mes de febrero completo.