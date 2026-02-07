Once comunidades en alerta y más de 160 carreteras cortadas por el temporal
Un total de 168 carreteras están cortadas en España por las lluvias, 137 de ellas en Andalucía y tres en concreto de la red principal, mientras que otras catorce carreteras de la red secundaria siguen cortadas por nieve, según han informado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Las intensas lluvias de las borrascas que azotan desde hace días la península siguen condicionando la circulación en las carreteras españolas, con un total de 168 vías cortadas por las inundaciones.
De ellas, 137 están ubicadas en Andalucía y tres en concreto pertenecen a la red principal: la A48 en Vejer de la Frontera (Cádiz) sentido Tarifa, la A44 en Campillo de Arenas (Jaén) sentido Granada y la A32 en Villacarrillo (Jaén) sentido Albacete.
Por otro lado, 30 carreteras españolas están afectadas por la nieve, de las cuales 14 permanecen cortadas desde hace días en zonas de las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias y Navarra, y las provincias de Granada, Huesca y Cáceres.
Once comunidades autónomas, junto a la ciudad autónoma de Ceuta, están hoy en alerta por lluvias, viento, nevadas y temporal marítimo, con especial incidencia en Andalucía que se encuentra en nivel naranja (peligro importante) ante acumulaciones por precipitaciones de más de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas en Grazalema (Cádiz), Ronda (Málaga), Aracena (Huelva) y la sierra norte de Sevilla.
Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias se mantendrán con menor intensidad pero constantes en nivel naranja en todas las provincias andaluzas, donde el riesgo de precipitaciones y derrumbes ha originado ya el desalojo de unas 11.000 personas.
Por vientos, la comunidad andaluza está también en nivel naranja y se esperan rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el Estrecho de Cádiz.