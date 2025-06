Red Eléctrica culpa a las energéticas: "Si hubieran cumplido, no habría habido apagón"

Red Eléctrica (REE) pasa a la ofensiva tras el informe del Gobierno que la señala como la principal responsable del apagón. La compañía dirigida por la exministra Beatriz Corredor ha publicado su propio informe sobre lo sucedido el 28 de abril en el que subraya su labor "impecable" esa mañana y culpa del apagón a "desconexiones no justificadas" de generadores de electricidad en Granada, Extremadura y otros puntos de la península. Es decir, señala como único culpable a las compañías eléctricas que generaban electricidad esa mañana. La compañía, cuyo mayor accionista es el Estado, también rechaza las conclusiones del Gobierno, que subraya una falta de control de tensión en el programa de ese día por parte de REE.

"Como presidenta tengo que reiterar y defender el carácter impecable del trabajo del operador del sistema", ha señalado este miércoles Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. Concha Sánchez, directora de Operación de la compañía, ha añadido que según sus cálculos "en todo momento la programación de plantas con capacidad de regular tensión proporcionaba suficientes recursos al sistema. En cambio, nos encontramos que esos recursos no se prestaron de forma efectiva. Si hubieran cumplido, no habría habido apagón".

Red Eléctrica programó un sistema vulnerable el día del apagón y las privadas tampoco reaccionaron Ver más

En la presentación del informe del operador del sistema también ha estado presente Roberto García Merino, consejero delegado de Red Eléctrica, que ha añadido que su compañía no espera demandas en su contra por los daños económicos del suceso. "Desde nuestra perspectiva, no creemos que hay que asumir ninguna indemnización. Red Eléctrica no incumplió normativa ni criterios de operación el día 28", ha afirmado. La empresa tampoco espera ninguna dimisión, tampoco la de Beatriz Corredor.

El documento sale a la luz menos de 24 horas después de que el Gobierno publicase su investigación sobre el cero eléctrico. El análisis liderado por el Ministerio de Transición Ecológica apuntó este martes a REE por haber programado para esa mañana un sistema más vulnerable de lo normal, con solo 11 centrales térmicas destinadas a proteger la red de picos de tensión, el número más bajo de este año. También apuntaba como corresponsables a las grandes eléctricas dueñas de esas 11 instalaciones, porque todas ellas fallaron en mayor o menor medida a la hora de cumplir con su cometido.

La cronología de lo ocurrido, según REE, es similar a la presentada este martes por el Ministerio de Transición Ecológica. Pero con una diferencia clave. El operador del sistema no da ningún peso al hecho de que esa mañana hubiera tan solo 11 centrales térmicas de respaldo porque sus cálculos, basados en la normativa vigente, eran correctos. En realidad iban a ser 12, según su programación del día anterior, pero a las 20.00 horas una de ellas comunicó que estaba indisponible. Los técnicos de REE volvieron a calcular la capacidad de resiliencia de la red y consideraron que una menos no suponía un problema. "Que hubiera habido un grupo más no habría cambiado el final de la historia", así lo ha expresado Concha Sánchez.