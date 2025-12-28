Emergencias eleva a rojo el aviso por lluvias en el sur de Valencia y manda un Es-Alert a la población

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a rojo el aviso por lluvia en el litoral sur de la provincia de Valencia y la Generalitat Valenciana ha emitido un mensaje Es_Alert a la población de esa zona. El pronóstico meteorológico prevé lluvias que dejarán más de 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas. Mientras, prosigue el aviso naranja en el resto de la provincia por acumulaciones de 150 a 180 litros en 12 horas.

En el mensaje emitido a la población, la Generalitat avisa de que el episodio de lluvia se encuentra en curso hasta las 20:00 horas, según la previsión de la Aemet.

Se recomienda evitar desplazamientos, cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico; asimismo, se insta a no realizar actividades en cauces y sus proximidades y buscar zonas altas o pisos superiores en caso de estar en áreas inundables.

En relación al río Segura, el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat valenciana ha activado la alerta hidrológica en los municipios de su cuenca por el aumento de caudal.

Según ha informado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, la mayor cantidad de lluvia se concentra en las comarcas de La Safor y La Ribera, especialmente en Simat, Carcaixent, l'Alcudia y Guadassuar. El conseller ha pedido precaución a los conductores que circulen por la A-7, por embalsamientos de agua, y también a los de la A-3, especialmente en las zonas e Buñol, Utiel y Requena, porque se pueden encontrar con granizadas.

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat valenciana ha activado la alerta hidrológica en los municipios de la cuenca del río Segura por el aumento de su caudal.En un aviso especial este domingo, el CCE señala que los municipios deben mantener la observancia de la evolución de la cuenca del río y adoptar las medidas preventivas pertinentes para evitar el acceso a las riberas de las personas.

Murcia también está en alerta. El Gobierno de López Miras ha enviado un mensaje Es-Alert a la población de Beniel ante el riesgo de desbordamiento del azarbe del Merancho entre este y el río Segura, en la zona norte de esa localidad y de la de Santomera en dirección a la alicantina de Orihuela.

Por otra parte, Aemet mantiene el aviso naranja en Almería hasta las 21:00 horas, en el levante y en el Valle del Almanzora y los Vélez, y en la costa de Granada hasta las 15.00 horas.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha contactado con los presidentes de la Comunitat Valenciana, Andalucía y Región de Murcia ante la activación de estos avisos por fenómenos meteorológicos adversos. Ha trasladado que tanto ella como su equipo están siguiendo con atención la evolución de la situación y se ha puesto a disposición para atender cualquier necesidad.

Sánchez pide a los ciudadanos "máxima precaución" ante el temporal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este domingo a los ciudadanos mantener la "máxima precaución" ante las fuertes lluvias y el temporal que afecta a distintos puntos del país y ha aconsejado informarse a través de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes oficiales.

En su cuenta de la red social X, Sánchez ha agradecido además "la labor de todos los servicios de emergencia que trabajan por la seguridad de la ciudadanía".

Además, hay tres personas desaparecidas por las intensas lluvias caídas en las últimas horas en Andalucía y a las que busca la Guardia Civil, dos de ellas en Alhaurín el Grande (Málaga) y otra en el término municipal de Íllora (Granada).