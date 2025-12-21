Tiempo invernal y desapacible en buena parte del país: nieve, agua y bajada de termómetros

El tiempo desapacible y totalmente invernal en muchos puntos de la península protagoniza la jornada de un domingo en la que siete comunidades están aún en aviso amarillo por nevadas, y en la que los termómetros no superan los 5 grados en Soria, Lugo o Cuenca, los 7 en Vitoria o los 8 en Madrid.

Esta inestabilidad, con frentes recorriendo el territorio de noroeste a sureste, coincide con la entrada oficial del invierno en el hemisferio norte a las 16:03 horas, según cálculos del Observatorio Astronómico Nacional, y es la antesala de unas posibles fiestas navideñas en algunos puntos de estampa blanca.

De hecho, el mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) marcaba esta mañana en amarillo -peligro bajo- zonas de doce comunidades autónomas por distintos fenómenos meteorológicos, nueve de ellas por nieve.

Horas más tarde la situación mejoraba algo, con once comunidades en aviso, siete de ellas por nieve.

Así, aunque puede nevar en otros lugares del territorio, los avisos son para zonas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y La Rioja. La acumulación de nieve en 24 horas varía dependiendo del lugar entre los 2 centímetros -por ejemplo en la meseta de Burgos- y los 10 centímetros -en la sierra de Madrid-.

De ahí que la Dirección General de Tráfico (DGT) pida especial precaución al volante y recomiende planificar el viaje, consultar las previsiones meteorológicas e informarse del estado de las carreteras.

Los avisos amarillos por nieve en La Rioja, Comunidad de Madrid y Castilla y León terminarán a las 18:00 horas, mientras que en Castilla-La Mancha lo harán a las 21:00 horas. En el resto seguirán activados al menos hasta el final de la noche.

Los cielos nubosos también son protagonistas este domingo, con precipitaciones generalizadas que, en principio, se prevén más abundantes en litorales de Galicia, entorno pirenaico en horas centrales, Alborán y mitad sur de la vertiente atlántica, pudiendo ser fuertes en zonas del sur de Andalucía.

Las mínimas en montaña, las máximas en Canarias

El sábado ya se empezó a notar una bajada de las temperaturas máximas y mínimas, un descenso que hoy es más pronunciado. En Madrid, por ejemplo, la sensación térmica está entre 1 y 8 grados -mañana será todavía menor-; en Ponferrada, León, entre 1 y 4 grados; y en El Espinar, Segovia, entre -2 y 3 grados.

También hace mucho frío en Burgos (mínima de -2 y máxima de 5 grados), Palencia (sensación térmica mínima de -1 y máxima de 6 grados) o en Benasque, Huesca (sensación térmica mínima de -4 y máxima de 6 grados).

Pero hoy como ayer las mínimas se registran en zonas de montaña. Por ejemplo, a las 12:40 horas la estación meteorológica de Cabaña Verónica en el Parque Nacional Picos de Europa marcaba los -9.6 grados, y la de Pradollano en Parque Nacional Sierra Nevada los -7.8 a las 00:20 horas.

Canarias vuelve a registrar las máximas: 19.2 grados en el aeropuerto de Tenerife sur ya a las 9:30 horas; 18.7 grados en San Sebastián de La Gomera a la misma hora; y 18.3 en la isla de La Graciosa.

Asimismo hoy son más suaves las temperaturas en el este peninsular: máximas de 17 grados en Palma, Denia (Alicante) o en Murcia y 16 grados en Tarragona.

A partir de mañana, más frío

Se prevé que en el comienzo de semana haya precipitaciones puntualmente fuertes en los litorales del norte y nevadas en general débiles en zonas de la mitad norte peninsular que pueden darse en cotas bajas.

La cota de nieve se espera entre los 800/1.000 metros, tendiendo a subir a lo largo del día hasta los 1.000/1.200 metros en el norte y a los 1.200/1.500 metros en el resto.

Es probable que en el Pirineo central y oriental la cota se mantenga o disminuya por debajo de 1.000 metros.

La masa de aire frío seguirá sobre la península y Baleares dejando abundantes cielos nubosos o cubiertos. Aumentarán las temperaturas máximas en la mitad oeste peninsular y descenderán en el este, Baleares y Melilla. Pocos cambios en Canarias.

Las mínimas también bajarán en el este de la península y Baleares, pocos cambios en el resto y leves aumentos en el noroeste.