Los ataques de LaLiga a la piratería arrastran al 'apagón' a medios y webs legales

"Esto es inconstitucional. Es como si se cerrara un edificio entero porque en uno de los pisos se trafica". Así resume Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial, la impotencia que llevan sufriendo en este medio de análisis internacional durante los últimos dos meses. Con cada partido de LaLiga, da igual que sea sábado, domingo o entre semana, su web se apaga impidiendo que los usuarios accedan a sus informaciones y que sus propios empleados puedan entrar al sistema para trabajar durante horas.

Lo que le está pasando a El Orden Mundial no es una anomalía. Decenas de webs totalmente legales y legítimas llevan desde principios de febrero sufriendo estos bloqueos por la lucha contra el fraude y la piratería audiovisual de LaLiga para proteger sus derechos audiovisuales. En el sitio ¿Hay ahora fútbol? es posible monitorizar el estado de los cortes y se puede comprobar cómo durante el fin de semana son notables desde las 16 horas hasta medianoche. "Hay un silencio absoluto por parte de las autoridades porque es LaLiga. Estamos luchando contra un Goliat dopado", asegura Saldaña.

La entidad presidida por Javier Tebas cuenta con una orden judicial que le permite solicitar a las operadoras de telefonía cuando hay fútbol estos "bloqueos dinámicos y temporales" de rangos de IPs que hacen retransmisiones ilegales de partidos y que están vinculadas al servidor Cloudflare, uno de los principales proveedores a nivel mundial. Fuentes de LaLiga consultadas por infoLibre señalan que "a día de hoy, no hemos recibido tampoco ninguna reclamación formal".

"Estos bloqueos son una buena idea contra la piratería, el problema es cómo se está ejecutando. Se puede hacer a cañonazos o de forma selectiva. Como el juez no decide cómo, lo están haciendo a cañonazos", explica Ofelia Tejerina, abogada y presidenta de la Asociación de Internautas, para la que la idea puede ser "aceptable" en el sentido de "proteger el dinero de una empresa privada": "Pero esto no es admisible en un estado democrático como España porque se afectan a derechos fundamentales como la libertad de expresión, de información o de empresa".

"LaLiga tiene una política judicial más agresiva que la que tuvo la SGAE, que se convirtió en el objetivo número uno de los internautas", admite Carlos Sánchez Almeida, abogado director de Bufet Almeida y director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información. Por que estos bloqueos recuerdan a todo lo que ocurrió en la época de la pirateria de cine y series tras la aprobación de la Ley Sinde, que modificó la ley de Propiedad Intelectual para permitir a los titulares de derechos de autor demandar el cierre de páginas web que faciliten la distribución ilegal de sus obras.

Tal y como detalla Xataka, lo que está ocurriendo ahora es que entre estas IPs que se apagan hay algunas que no están dedicadas a un único servicio, es decir, se comparten entre decenas, cientos e incluso miles de ellos. Si el proveedor de internet no realiza un bloqueo selectivo, también se afecta a otros servicios que son totalmente legítimos. Y no pueden hacerlo porque Cloudflare anonimiza los datos de sus clientes. Fuentes de LaLiga defienden que no se trata de un movimiento "masivo e indiscriminado" sino que "algunos proveedores se niegan a colaborar y prefieren perjudicar a sus usuarios legales y legítimos mientras se lucran de la piratería y otras actividades ilegales". Los usan como "un escudo digital". La entidad que preside Tebas recuerda que esta plataforma ya ha sido sentenciada en Francia, Italia y Alemania por no colaborar en la lucha contra la piratería.

Casi 200.000 horas de pérdidas económicas

No obstante, el efecto dominó ha provocado que patrocinadores de clubes, como Kelme, la web de soporte de Samsung o la RAE hayan vivido puntualmente alguno de estos bloqueos desde el pasado febrero. Otros como El Orden Mundial, Only Tenis o plataformas de eCommerce lo sufren partido tras partido y juegue quien juegue. Y, cuando afectan a un medio, tal y como recuerda Tejerina, "hablamos ya de un derecho fundamental como el de la libertad de información".

"Nos afecta al tráfico web y a la conversión de suscriptores. Tampoco podemos acceder a nuestro espacio de trabajo", reconoce Saldaña en conversación con infoLibre. Una lista de afectados por estos bloqueos con decenas de empresas y negocios valoran ya en casi 200.000 euros las pérdidas económicas.

Desde El Orden Mundial aún no ponen una cifra exacta a las pérdidas que le supone esta situación aunque ya han notado que durante el último mes han bajado las suscripciones debido a que "el fin de semana es cuando más se producen" y el bloqueo de la web en determinadas horas estos días supone "un obstáculo para que cualquier persona pueda acceder con normalidad". "Es desesperante. El pasado sábado tenía que trabajar y no pude desde las 18 hasta las 21", relata Saldaña.

"Todos aquellos que están en Cloudflare y no tienen nada que con retransmisiones piratas de fútbol son víctimas de una medida judicial excesiva y de un abuso de derecho que se ha perpetrado por un contubernio entre la parte demandada y la demandante", explica Sánchez Almeida porque las operadoras "no han defendido los derechos de sus clientes".

Se está preparando una demanda colectiva

¿Qué soluciones tienen? LaLiga ha puesto un buzón de comunicación a disposición de las empresas legales que se vean afectadas. Por su parte, El Orden Mundial ya tiene sobre la mesa buscar un servicio alternativo a Cloudflare porque desde la plataforma no les ofrecen alternativas y pagar tampoco les asegura que no les bloqueen: "Todo el mundo nos está diciendo que la situación es complicada y que se puede prolongar en el tiempo".

Además, El Orden Mundial también se plantea sumarse a la demanda colectiva que se está preparando porque todo hace pensar que los bloqueos continuarán en las cuatro jornadas que restan esta temporada, quizás incluso de forma más intensa en la de este mismo domingo con el clásico entre Barcelona y Real Madrid que se juega a partir de las 16.15 horas. Asimismo, la sentencia en la que se apoya LaLiga se extiende hasta el curso 2026/27. El problema aquí es que estas empresas para poder reclamar tienen que contratar un abogado y, según Tejerina, supone unos gastos de "unos 2.000 euros" que no todas se pueden permitir.

También, tal y como adelanta Tejerina, se está preparando un recurso ante el Tribunal Constitucional. "Tiene la relevancia suficiente para que la corte de garantías no se lo pueda quitar de encima sin entrar en el fondo", indica esta abogada.

La ofensiva de LaLiga contra la el fútbol pirata

Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La lucha de LaLiga contra estas prácticas piratas vienen de lejos. En palabras del propio Tebas en un Desayuno Deportivo de Europa Press el pasado febrero, "la piratería es el mayor competidor que tenemos". En concreto, afirmó que en España "el 30% paga menos o gratis" por ver un partido: "Si esto sigue así en cuatro o cinco años el fútbol español estará en la ruina, no es ser valientes, es ser coherentes y responsables". Fuentes de la LaLiga estiman que las pérdidas económicas derivadas de la piratería oscilan entre los 600 y 700 millones de euros anuales.

Así, en 2019, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso al ente una multa de 250.000 euros por espiar a los bares con su app para analizar si retransmitían partidos sin pagar. En 2021, logró una orden para bloquear dominios pertenecientes a varios proveedores de IPTV y cardsharing, un método para compartir el acceso a servicios de pago. En 2024, la Audiencia Nacional hizo un amago de cerrar Telegram, por compartir contenido con copyright, incluyendo el fútbol, aunque finalmente dio marcha atrás porque calificó esta decisión de "excesiva y no proporcional".

Ahora, después de identificar que muchas plataformas "piratas" utilizaban los servicios de Cloudflare para ocultar su identidad y evadir sus medidas antipiratería, presentó una demanda junto a Telefónica y logró una orden en diciembre de 2024 para solicitar a operadoras como Movistar, O2, DIGI y MásOrange bloqueos temporales de IPs. "Telefónica y Movistar se autodemandan y esto es un abuso de derechos porque se allanan (que se refiere a la conformidad o aceptación de una parte ante la petición de la parte contraria, que en este caso es la misma empresa) y el juez no entra en el fondo del procedimiento", explica Tejerina.

"Intentar eliminar Telegram sin entender cómo funciona es lo que hace ambos casos tan parecidos. La idea es buena, pero la ejecución es torpe", reconoce Tejerina. "Bloquear contenido sin revisar lo que bloquean lo que hace es demostrar a todo el mundo es que se te olvida que tu objetivo son los malos y el resto te da igual", detalla esta experta que apunta que los que piratean el fútbol van a seguir creando contenido pirata porque pueden "recurrir a otros métodos" ya que "la tecnológica no se crea ni se destruye, se transforma". En cambio, "están dejando a gente normal sin servicio para sus clientes o sin poder informar"

Esta sentencia fue respaldada este mismo marzo por el juzgado de lo mercantil nº6 de Barcelona que desestimó las solicitudes de nulidad de actuaciones presentadas por Cloudflare y RootedCON al ratificar, según fuentes de LaLiga, "la validez del procedimiento seguido, descartando que exista un procedimiento de bloqueos masivos ni indiscriminados, declarando expresamente que no existe merma de garantías"."Al haber un allanamiento previo, el juez concluye que no existen daños y vuelve a no entrar en el fondo del asunto", apostilla Tejerina.

En esta línea de ofensiva contra Cloudflare, esta misma semana, LaLiga ha anunciado que una alianza con Twitch, Vercel, Scaleway y Gcoreque, varios de los competidores del servidor, para trabajar en su estrategia antipiratería y desactivar las transmisiones piratas de partidos bloqueando de forma específica estos dominios.

El fútbol es "un espectáculo deportivo, no artístico"

¿Qué base legal respalda estas sentencias? Los expertos consultados por infoLibre coinciden en que ninguna. Sánchez Almeida recuerda que "el fútbol carece de propiedad intelectual" por lo que "los artículos que se han invocado no pueden ser aplicados a acontecimientos deportivos". En este caso, tal y como señala Tejerina, tendría que tratarse de "los derechos de retransmisión" pero "LaLiga los tienen cedidos".

La sentencia de diciembre de 2024 se basa en el artículo 270.2 del Código Penal que penaliza "la facilitación, distribución o puesta a disposición de listas clasificadas de obras protegidas por derechos de autor sin autorización". Sin embargo, en 2022, una sentencia del Tribunal Supremo estableció que la emisión de un partido de fútbol no encaja en la noción de "obra o prestación literaria, artística o científica" porque "es un espectáculo deportivo, no artístico". "Es una sentencia desgraciada de un juzgado de lo mercantil", indica Sánchez Almeida que apunta que LaLiga tiene "un derecho civil a cobrar por las entradas o por las retransmisiones, pero no es un derecho fundamental".

¿Estos bloqueos vulneran derechos fundamentales?

Todos estos bloqueos, ¿vulneran derechos fundamentales como el acceso a la información o la libertad de expresión? "Sí, pero no llegan al nivel de la censura previa o a impedir a alguien un derecho, esto son delitos. Pero, en este caso, lo que han hecho es pactar sin considerar los derechos de los usuarios, que son los grandes perjudicados", sostiene Sánchez Almeida.

Ofelia Tejerina considera que estos bloqueos abren la puerta a una censura técnica porque "si no controlan a donde disparan", es decir, a que webs afecta, su finalidad legítima se "distorsiona" porque al final solo "protegen los negocios privados de una empresa": "Nunca se ha usado este método en delitos como la pederastia o el terrorismo".

Para Eduardo Saldaña, que se pregunta qué tipo de jurisprudencia se crea con estos bloqueos, asegura que el principal riesgo que existe es que estas decisiones se normalicen. "Es una violación de los derechos digitales", defiende el codirector de El Orden Mundial que además recuerda que, a pesar de esta ofensiva, lo cierto es que en redes sociales se sigue viendo cómo la gente sigue consumiendo fútbol en retransmisiones piratas: "No está funcionando". "No podemos permitir que una organización como LaLiga tenga tantísima impunidad", concluye.