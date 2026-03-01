Antena 3 lidera la audiencia en febrero con un 13%, seguida de cerca por La 1 con 12,3%

Antena 3 se mantiene como la cadena líder de audiencia en febrero, con un 13% de cuota de pantalla por decimoctavo mes consecutivo, mientras que La 1, cada vez más cerca, alcanza un 12,3% con su mejor febrero de los últimos catorce años, según el informe mensual de la consultora Barlovento Comunicación, que recoge EFE.

Tanto Antena 3 como La 1 han aumentado su cuota de pantalla respecto al mes anterior, aunque el mayor crecimiento lo ha experimentado la cadena pública, con una subida de 1,8 puntos, frente a las dos décimas de la privada, según el informe realizado a partir de las datos de la empresa Kantar.

En tercer lugar se sitúa el grupo de las televisiones autonómicas, con un 9,1% de la cuota al subir seis décimas respecto a enero; el cuarto puesto es para Telecinco, que disminuye nueve décimas y logra un 8,7%; el quinto lo ocupa Cuatro, que crece una décima hasta el 6,1%, mientras que La Sexta baja cinco décimas y ocupa el sexto lugar con un 6,1%.

Los informativos diarios de Antena 3 son los más vistos en España con 2.125.000 de audiencia media y 19,5% de cuota de pantalla, en el promedio de las ediciones de sobremesa y noche de lunes a domingo por 6 años y 2 mes consecutivos.

La emisión más vista corresponde al partido de fútbol de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barcelona (emitido en La 1 el pasado 12 de febrero) con 3.699.000 de audiencia media y un 26,7% de cuota de pantalla. En este mismo encuentro también se produjo el minuto de oro del mes con una audiencia de 4.402.000 espectadores.

Con un 15,1% de cuota de pantalla, TV3 encabeza el ránking de las cadenas autonómicas, seguida de Aragón TV (12,8%), con el mejor febrero de la historia, y Canal Sur, con un 10,5%.

El conjunto de temáticas de pago consiguieron el 11,8% de cuota de cuota de pantalla y el número de espectadores fue de 21.119.000 siendo las más vista DAZN LaLiga (0,5%), LaLiga TV por Movistar Plus+ (0,5%) y Eurosport (0,3%).

4,1 millones de 'telefóbicos' no vieron la tele en febrero

En febrero se registraron 43,4 millones de espectadores únicos acumulados, lo que representa el 91,2% de la población de España, según detalla el informe, que subraya que 27,9 millones de españoles ven cada día la televisión tradicional al menos un minuto, es decir, el 58,7% de la población.

Por otro lado, se detectaron 4.187.0000 telefóbicos, es decir, españoles que no han visto en ningún momento la televisión, esto supone el 8,8% de la población de España.

El tiempo de consumo de televisión tradicional por espectador al día se mantiene respecto al año pasado y se sitúa en 290 minutos. Sin embargo, el tiempo del consumo híbrido -otros consumos audiovisuales- es de 187 minutos, seis minutos más con respecto a febrero de 2025. La audiencia exclusiva diaria de esta modalidad de consumo en la que las personas usan el televisor para otra actividad diferente a ver la televisión tradicional es de 3.585.000 espectadores.

Esta modalidad de consumo representa el 26% del total del uso del televisor en España y se compone de Internet (servicios de streaming), con 53 minutos; Play (reproducciones de contenidos grabados), con 4 minutos; y otros en los que tienen cabida videojuegos y radio con 2 minutos.

El tiempo total de uso del televisor, tradicional más híbrido, es de 345 minutos por espectador al día, tres minutos más que el mismo mes del año anterior. Los grupos sociodemográficos que más tiempo consumen televisión son: por sexos, las mujeres 181 minutos y, por cortes de edad, las personas de 64 a 74 años lo hacen 339 minutos, mientras que los mayores de 74 años alcanzan hasta los 369 minutos.