Antena 3 cumple dos años como la cadena más vista, La 1 le sigue el paso y a Telecinco ya no la salva ni Ana Rosa

Antena 3 ha cerrado octubre con un 12,9% de cuota de pantalla, frente a 10,4% de La 1, y el 9,7% de Telecinco. Son ya dos años completos como cadena favorita de los espectadores, gracias sobre todo a los concursos, las telenovelas turcas y los espacios de noticias. En paralelo, La 1 reafirma su segundo lugar al superar a Telecinco durante los últimos cuatro meses, e instalarse, desde agosto, por encima del 10%, porcentaje que había perdido desde el verano de 2018. La gran perdedora sigue siendo Telecinco, que no ha logrado el favor del público con los cambios iniciados a principio de temporada.

La principal cadena de Atresmedia, en contraste con la de Mediaset, no ha variado prácticamente su programación; en las mañanas siguen espacios longevos como Espejo Público, Cocina abierta de Arguiñano y La ruleta de la suerte; por las tardes, las series Amar es para siempre, Pecado original, Y ahora Sonsoles (estrenada hace ya un año), para dar el paso al horario de máxima audiencia con el imbatible Pasapalabra, el noticiario de noche y el triunfador El Hormiguero, a los que siguen series turcas como Hermanos y Secretos de familia, que no hacen sino continuar a sus predecesoras con el mismo origen, y espacios contrastados como Tu cara me suena o La Voz. Quizás el talón de Aquiles de este recorrido triunfal resida en estrenos recientes (The Floor, Password, Joaquín el novato), que no han logrado alcanzar seguimientos similares a los de los espacios veteranos.

La gran perdedora en octubre, tal y como presagiaban los últimos datos de septiembre, ha sido la otra gran cadena comercial. Telecinco no levanta cabeza con una programación que, lejos de superar la anterior, ha obtenido fracasos tan sonados como el de Cuentos chinos, retirado a las tres semanas. Pero es que el traslado de Ana Rosa a las tardes ha tenido resultados mediocres: ha perdido el liderazgo de las mañanas, dónde tan solo una parte de Vamos a ver, con Joaquín Prat, logra remontar a la competencia, y la sesión vespertina de Ana Rosa se ve superada por el programa de Sonsoles Ónega, al obtener resultados en torno al 10% de cuota; por si fuera poco, en el horario de mayor audiencia tan solo el Got Talent de los sábados logra medirse con las alternativas de la competencia.

Es obvio que tanto Antena 3 como La 1 de TVE nutren sus audiencias con el bajón de la cadena de Mediaset, pero en el caso de la cadena pública sigue disfrutando en los últimos meses de aciertos propios, como la compra de los derechos de las selecciones de fútbol, o espacios de éxito, como la serie La Promesa, junto a los capítulos finales de Cuéntame, o las distintas versiones de MasterChef. Con todo, y a pesar de obtener resultados poco convincentes en varios de sus estrenos, La 1 se sitúa en datos bien por encima de los de los cinco años anteriores y se consolida como segunda opción en el pasado octubre; puede servir como testimonio el hecho de que sitúe en cabeza de los espacios más vistos del mes los encuentros de la selección masculina de fútbol frente a Noruega y Escocia, o que el disputado por la femenina en Suiza del pasado martes fuera líder de la tarde al superar el trece por ciento.

Los informativos como ejemplo

El peso de los informativos no reside solo en los porcentajes y datos numéricos, sino sobre todo en la repercusión que obtengan las diferentes opciones entre los diversos grupos de espectadores, y el arrastre hacia cada cadena al emitirse en el horario de máxima audiencia, tanto en la programación de tarde como en la de noche. Conviene, antes de abordar las cifras, insistir en que las de TVE son el resultado de sumar a los seguidores de La 1 los del Canal 24 horas, ya que en ambas cadenas se emiten en simultáneo. Aclarado este punto, los de Antena 3 siguen en cabeza con un 18,6 en el conjunto de emisiones de lunes a domingo; los de Telecinco son terceros con un 10,8, y entre ambos están los de TVE con un 12,9. En el caso de la televisión pública se trata de datos no logrados desde hace cuatro y cinco años en un mes de octubre. En paralelo, espacios de contenidos informativo como Informe semanal sube un 2,9 sobre el mismo mes del año anterior, y cierra el mejor octubre desde 2009, mientras La hora de La 1 suma un 15,7 y mejora también los datos de hace un año. Hay que destacar cómo el Canal 24 horas logra un 1,4%, dato mensual más alto en octubre desde 2017, con el espacio La noche en 24 horas en el 2,3, máximo registro del programa desde octubre de 2017.

En este contexto, hay que destacar cómo RTVE se convierte en referente indiscutible en la retransmisión de los actos institucionales que han tenido lugar en este mes, como la jura de bandera de la Princesa de Asturias (22,3% de cuota), el Día de la Fiesta Nacional (48,4% de cuota y 2.526.000 espectadores, mejor dato en cuota desde 2007), los Premios Princesa de Asturias, con su mejor dato desde 2010, o el especial Jura de la Constitución de la princesa Leonor, que logró un 24,2 global en la programación durante toda la mañana, con un 32,5 en el momento central.