'La Noche en 24 Horas' cierra su mejor temporada desde 2008, a excepción del 2017 con el 'procés'

La Noche en 24 Horas, presentado y dirigido por Xabier Fortes, cierra su mejor temporada desde 2008, a excepción de la del 2017-18, con los acontecimientos alrededor del procés. Y lo hace en momentos en que TVE no consigue aumentar sus datos de seguimiento en el conjunto de la programación, ni en el terreno de los informativos. Según nota de RTVE sube dos décimas sobre la temporada anterior y alcanza una media de 182.000 espectadores; otra cifra relevante es que más de quince millones de españoles (uno de cada tres) se ha informado en algún momento de la temporada a través de este espacio, y que la curva de seguidores no ha parado de crecer desde enero, siempre dentro de los márgenes de un canal minoritario.

Para su máximo responsable, Xabier Fortes, el que un espacio de análisis político como este, que se emite en el horario de mayor competencia entre cadenas y frente a los programas estrella de todas ellas, reciba la atención de una parte del público "quizás resida en el tono general, ausente de ruido, que protagonizan analistas sosegados". El periodista afirma a infoLibre "sentirse cómodo al frente de un equipo de profesionales reducido pero plenamente integrados en el programa, desde el subdirector, José Luis Regalado, al resto de la plantilla, "que trabajamos y disfrutamos de absoluta libertad en todos los aspectos del espacio". Al conocer los datos ha mostrado su satisfacción en su cuenta de Twitter: "No está nada mal en época de contracción y fragmentación de audiencias. Gracias a todo el equipo, a todos nuestros analistas y a todos nuestros seguidores. Qué buena manera de irse de vacaciones".

A pesar de algunas críticas puntuales por parte de ciertos representantes políticos, el periodista va más allá de cifras para destacar que "por los testimonios que recibo día a día en La Noche en 24 Horas se crea opinión, tanto por las aportaciones de los invitados como por los análisis de los periodistas invitados, y las críticas son buenas para elevar la exigencia, son un acicate". No obstante, destaca como un momento especialmente delicado cuando, dentro de la entrevista a Cuca Gamarra, la portavoz del PP le acusó de que estaba "blanqueando a ETA y Bildu". "Menos mal que se retractó. Es la acusación más grave que he recibido en mi vida profesional".

En contraste con ese momento, recuerda como la vicepresidente Yolanda Díaz le sorprendió en mitad de la entrevista con este anuncio: “Te avanzo ya que en primavera me lanzo a un proyecto de escucha, voy a recorrer mi país (...) con una única vocación, que es la reducir esa brecha democrática que hay entre la ciudadanía y la política”. Fiel a la permanente referencia a su origen, Fortes afirma que no sabe por qué la política eligió su programa para alertar de su decisión: "Sería por la conexión galaica".

Dentro de sus repetidas afirmaciones de que él no está en el programa para opinar, lo cierto es que con frecuencia ha llamado la atención de los espectadores con repreguntas al invitado ante aseveraciones conflictivas, o ha echado mano de datos para corregir los que aportaba el entrevistado: "No me callo, creo que es mi obligación ofrecer datos de contraste a afirmaciones falsas o equivocadas".

Por último, Fortes se muestra decidido a seguir incorporando invitados fuera del campo político, como ha hecho en la temporada que culmina con Joan Manuel Serrat, Javier Gurruchuga, Luis García Montero, etcétera, así como a recabar testimonios de especialistas que ofrezcan visiones singulares del tema que se trate, como ha realizado en los momentos principales de la invasión de Ucrania.