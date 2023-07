Mr. Handsome, 'perrosanxe' y 'la fashionaria': así se reapropia la izquierda de los insultos de la derecha

"Lo de perrosanxe es gracioso porque al final se le ha dado vuelta y hay algunos memes que están bastante bien", admitió el pasado miércoles Pedro Sánchez durante su entrevista en Hora Veintipico de la Cadena Ser. Este mismo domingo, en el podcast estrella de la generación Z, La pija y la quinqui, confesó que es su meme favorito y confirmó además este giro radical que se lleva cociendo durante las últimas semanas en el universo tuitero. De repente, tras la convocatoria de las elecciones generales del 23J, perrosanxe pasó de ser una mofa del líder del Ejecutivo a convertirse en señal de apoyo con el mensaje "más sabe el perro sanxe por perro que por sanxe". Incluso en un perro con capa al estilo Supermán.

El cambio estaba hecho. Pero, ¿cómo ha logrado la izquierda apropiarse de una mofa de la derecha que llevaba pululando años por Twitter? "Tengo la misma pregunta", confiesa Álex Comes, politólogo y consultor de comunicación política en La Base, que señala que aunque es una maniobra "bastante arriesgada" y "no es algo habitual" sí que es cierto que entra dentro de la "estrategia general de intentar apoderarse de mensajes polémicos de la derecha" que está siguiendo el PSOE con otros temas como el Falcón, por ejemplo.

Para Miquel Pellicer, consultor en comunicación digital en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), responde al real time marketing, también conocido como marketing en tiempo real, que consiste en reaccionar rápidamente a las tendencias actuales. "Logra que las crisis o sean una crisis o se le consiga dar la vuelta. Y es un buen antídoto cuando eres capaz de darle la vuelta de forma ágil y con humor", explica el experto que recuerda que no es la primera vez que algo así sucede.

En EEUU, el verano pasado los demócratas lograron convertir a Joe Biden en Dark Brandon, un superhéroe con los ojos rojos que lanza rayos láser amarillos por las pupilas. Todo un reciclaje de un meme pro-Trump cuyo origen fue el irónico "let's go Brandon" que la derecha usa como eufemismo de "fuck Joe Biden" (que te jodan Joe Biden). "Supieron darle la vuelta", recuerda Pellicer

En España, Yolanda Díaz se ha apropiado de uno de los múltiples insultos, la fashionaria, que le dedica Federico Jiménez Losantos desde su programa en esRadio. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha convertido este mote en parte del merchandising de Sumar en pegatinas y chapas.

Para encontrar el origen de perrosanxe hay que remontarse a marzo de 2021 cuando se anunció el cierre definitivo de la estación de esquí de Navacerrada. Durante un directo de Telemadrid, un reportero se acercó a un niño para preguntarle sobre el tema y le respondió con la frase que dio inició al meme: "No lo cierres perro Sánchez que eres el peor".

La derecha se lo apropió durante dos años, hasta ahora. Según una investigación de Mariluz Congosto para La Vanguardia, el uso de perrosanxe en Twitter se disparó el día 28 de junio, un día después de la visita de Sánchez a El Hormiguero, y se publica sobre todo desde Madrid y por usuarios que se sitúan a la izquierda del PSOE. Se ha creado una cuenta de TikTok que acumula más de 15.000 seguidores e incluso las Juventudes Socialistas se han subido a este carro y han creado el juego del perrosanxe para explicar mediante preguntas y respuestas a los más jóvenes todas las medidas que ha aprobado el actual Gobierno: "¿Sabías qué gracias a perro sanxe si eres menor de 30 puedes irte de chill este verano a viajar en Interrail por Europa al 50%?".

¿Qué el juego de Perro Sanxe no existe? 🤔



El juego del imbatible Perro Sanxe apareció salvajemente 😎



Corre ➡️🫵🏼 https://t.co/YkIvLwELDK pic.twitter.com/6dxL7RUcEc — Juventudes Socialistas (@JSE_ORG) 14 de julio de 2023

Tras lograr el éxito de reapropiarse del meme, ahora la duda pasa de si este reciclaje sirve para convertirla en un arma política en plena campaña electoral. "La estructura de los discursos de odio funcionan por la indignación del contrario. El antídoto para frenarlo tiene que ser asumir este discurso desde un punto de vista humorístico", defiende Pellicer. "Lo habitual es usar este tipo de memes para que hablen bien y es un poco arriesgado este cambio porque el marco mental sobre el que está construido es negativo", sostiene Comes que matiza que lo que se "pretende combatir" con esta apropiación del meme es este "marco mental".

Y en este contexto electoral, la pregunta es evidente: ¿un meme como perrosanxe da votos? "En general, las redes no se traducen en votos. Las redes y los memes posicionan ideas que pueden servir para establecer relatos", expone Pellicer. Misma opinión tiene Comes: "Es muy difícil delimitar qué es lo que da o no da votos en las redes, pero son útiles porque ayudan a simplificar los mensajes en una época como la actual marcada por la sobresaturación de información".

Jajajajajajajaja no sé a quién hay que darle las gracias por esto pero 🫶🏻 pic.twitter.com/MN1Ar6kknZ — Mr. Handsome (@pdrsnche) 17 de julio de 2023

"¿Se le da caña a Sánchez porque es guapo? Pues ahí está Mr. Handsome"

Una de las cuentas que se ha subido al carro del nuevo uso de perrosanxe es la de Mr. Handsome. "Es importante muchas veces hacer esta reapropiación de este tipo de cosas. ¿Se le da caña a Pedro Sánchez porque es guapo y puede resultar frívolo? Pues ahí está Mr. Handsome para destacar todo lo positivo que conlleva esta parte del presidente. ¿Le llaman perrosanxe? Pues muy bien, vamos a reivindicar al mejor amigo del hombre. Creo que es algo muy de Internet, y de Twitter en particular, darle ese toque irónico a las cosas que las convierten en lo contrario que pretendían", responde a infoLibre la persona detrás de este perfil de Twitter que acumula más de 70.000 seguidores y más de 19.000 en TikTok.

A mi lo de “perro sanxe” me flipa porque por un lado está tuiter-facha que lo usa como insulto y luego estamos los que lo hemos resignificado y en nuestra cabeza es ya casi una muestra de afecto jajajajaja 🫶🏻🐶 pic.twitter.com/uyEsmU2xwI — Mr. Handsome (@pdrsnche) 26 de junio de 2023

La persona detrás de esta cuenta fan de Sánchez mantiene el anonimato, aunque poco a poco vamos conociendo más detalles de quién se puede esconder detrás: el 8M confesó que era mujer y en varias entrevistas en verano de 2020 dejó claro que ni el propio Sánchez ni Moncloa ni el PSOE tienen nada que ver. Creada en mayo de 2020 tras "detectar que determinado contenido funcionaba con un público muy diverso y ante la necesidad de reaccionar de alguna manera al clima de toxicidad y bulos que reinaba en redes sociales", su idea es hacer "comunicación política desde el humor y el buen rollo e intentar de alguna manera darle la vuelta a la imagen que se tiene de Sánchez".

Mr. Handsome recoge imágenes y vídeos del líder del Ejecutivo con mucho humor y basándose en su belleza física, pero también aprovecha para hacer apología de sus políticas. "El entrar desde el humor es una forma de que el mensaje político le resulte más atractivo a mucha gente y que esté dispuesta a perder unos segundos para darle clic a un determinado vídeo o contenido", explica al tiempo que apunta que intenta mostrar una cara de Sánchez "diferente".

Una de sus bromas más recurrentes es la de que todos los líderes internacionales están enamorados de Sánchez, especialmente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Esta humanización era necesaria", confiesa la persona detrás de Mr. Handsome que reconoce que aunque la cuenta "tiene un poquito de creación de personaje" lo hace a través de "una persona que ya existe": "Esos gestos más vacilones o tiernos forman parte de la persona y yo lo único que hago es detectarlos y comunicarlos a mi manera".

bueno, os dejo por aquí el video de Pedro y Ursula que no sabíais que necesitabais pic.twitter.com/6Xe47LtbFh — Mr. Handsome (@pdrsnche) 3 de julio de 2023

Comes aseguró en un artículo en junio de 2022 si Mr. Handsome era "la mejor herramienta que tiene Sánchez y el PSOE". Un año después, sigue opinando lo mismo. "Es algo que diferencia. Son publicaciones que van más allá de los mensajes políticos, ayuda a generar el fenómeno fan que se viraliza, humaniza al presidente y tiene ese tono humorístico que hace que se viralicen los contenidos y que la política se vea como algo más que política", explica este politólogo. Pellicer duda sobre sí es la mejor, pero sí que es una parte "más" de la maquinaria de comunicación: "Hemos pasado de canales súper oficiales, a que cada vez sea más importante que las ideas se desplieguen por más canales y por estos activistas que amplían el mensaje".

¿Y qué piensa Mr. Handsome? "Creo que es una herramienta complementaria al resto. Por sus características cumple una función diferente a las cuentas oficiales del presidente y el partido, llegan a un público muy diverso de una manera que estas no pueden llegar. No es ni mejor ni peor, simplemente tiene un objetivo, unas reglas y códigos de comunicación diferentes", defiende.

no pensé yo que tras ese “sabéis que me invitaron a la pija y la quinqui” iba a venir una reflexión tan importante 🥺 pic.twitter.com/0YSjVn3ZN6 — Mr. Handsome (@pdrsnche) 7 de julio de 2023

El fenómeno fan en política

Pero el fenómeno Mr. Handsome no es exclusivo de Pedro Sánchez. Isabel Díaz Ayuso también tiene su propia cuenta fan: Ayusopasión. En Instagram tiene más de 104.000 seguidores, mientras que en TikTok suma más de 82.000. Sin embargo, su tono es bastante más diferente que la cuenta sobre el presidente del Gobierno y suele atacar a los rivales políticos de la líder madrileña.

Pero ambas, forman parte de una tendencia de la que se ya se aprovechó Barack Obama en su primera campaña presidencial. "El fenómeno fan siempre ha estado. Pero Obama fue un poco el inicio de una nueva manera de entender la comunicación política en la que la imagen del líder es la que configuraba el resto de la estrategia electoral", explica Comes que matiza que estas cuentas ayudan a "humanizar" a la persona detrás del líder con contenido "más amables que hacen que la ciudadanía empatice más".

¿Funciona para atraer votantes? "Los tiempos de ahora son tiempos para ir al límite del populismo, al límite de la comunicación y en ciertos momentos ser un poco demagogos", admite Pellicer. Para Comes, la traducción no es tan directa: "Al final en las redes, la gran mayoría de los españoles no están. Puede llevar a cierta confusión del efecto real".

Un efecto que para el actual líder del Ejecutivo podría tener los días contados. ¿Qué pasará con esta cuenta fan cuando Sánchez deje de ser presidente del Gobierno? "Como quedan muchos años para eso no te sabría decir. Porque ninguna duda de que después del 23J, va a seguir gobernando", confiesa Mr. Handsome. El resultado se sabrá el próximo domingo sobre las 22 horas.

mira, es que me niego a perder esto pic.twitter.com/13gZ5osGUy — Mr. Handsome (@pdrsnche) 15 de julio de 2023