Sobran futbolistas, pero faltan mujeres y activistas LGTBI: Wikipedia es sexista, homófoba y conservadora

Wikipedia arrancó 2025 con un nuevo hito en su versión en español: superó los dos millones de artículos publicados. Y lo hizo en un momento en que la conocida como "la enciclopedia libre más grande del mundo" está en el punto de mira de los ultras. Uno de sus cofundadores junto a Jimmy Wales, Larry Sanger, lleva desde 2021 alertando de un giro de la plataforma hacía posiciones ideológicas más de izquierdas. Un barco al que a finales de 2024 se subió Elon Musk.

La mano derecha de Donald Trump y dueño de X, Tesla y SpaceX la rebautizó como "Wokepedia", señaló las partidas que destina la enciclopedia en línea para mejorar el sitio con criterios de igualdad e inclusión y apuntó directamente a su consejo editorial del que dijo que necesitaba "reequilibrarse". Sin embargo, lo que no contó Musk es que no es su consejo editorial quien crea, edita o modifica los artículos de la Wikipedia, sino los propios usuarios y los editores, los conocidos como wikipedistas.

Para Miguel Alan Córdoba Silva, socio de Wikimedia España, la afirmación de Musk es totalmente errónea. "Es más, tiende al conservadurismo porque el perfil del editor medio es hombre de mediana edad, cis, occidental y blanco, porque son los que tienen tiempo libre para editar", defiende este wikipedista que también trabaja en el Wikiproyecto LGBT+, proyecto que busca aumentar la calidad y alcance de los artículos de la Wikipedia relacionados con los temas LGBT y queer. Según él, estos ataques se enmarcan dentro de la actual batalla cultural de los ultras: "Ya han ganado las redes y ahora están buscando los siguientes objetivos y Wikipedia se ha marcado como una plaza a ganar".

"Wikipedia persigue una utopía y si hacerlo es ser de izquierdas, sí que lo es. Es un foco de ataque porque representa la diversidad e incluye contenido invisibilizado", explica Carmen Galdón, wikipedista y coordinadora e impulsora de Cuarto Propio, un grupo feminista y abierto de editoras. Para ella, estas afirmaciones de Musk y compañía muestran "una ignorancia predeterminada" porque cuenta con "contenido creado por una comunidad diversa" con "vigilancia mutua" que la convierten "con todas sus deficiencias" en "un contrapoder": "Antes las enciclopedias la alumbraban una élite, pero ahora cualquiera puede hacerlo".

Y lo cierto es, tal y como destacan estos editores, Wikipedia aún no es la "Wokepedia" que dice Musk y todavía es conservadora, machista y homófoba. "Al igual que en la sociedad y en el conocimiento, hay sesgos. Y en la Wikipedia pasa lo mismo, a pesar de ser algo tan joven repite lo mismo", defiende Encina Villanueva de Wikiesfera, una comunidad de editoras impulsada por Patricia Horrillo, que también recuerda que esta subrepresentación también es geográfica: "Por ejemplo hay poca representación de biografías e información sobre Asia o África, y mejorar esos contenidos también entra en los objetivos de la Fundación Wikimedia".

De hecho, desde la propia enciclopedia reconocen estos desafíos, de ahí las partidas de igualdad e inclusión para "visibilizar historias y personajes que han sido históricamente silenciados". "Es un logro el reconocimiento de esta brecha por parte de la propia Fundación Wikimedia, sobre todo ante este momento de negacionismo actual", explica Galdón.

La triple brecha de género de la Wikipedia

Por ejemplo, las mujeres. "Es la triple brecha de género: hay menos editoras, hay menos artículos sobre mujeres y hay menos contenidos. Es la criptoginia, la ocultación de las mujeres y referentes femeninos en diferentes ámbitos de la sociedad, especialmente los de mayor prestigio", sostiene Galdón que apunta que "todo esto nos lleva a lo que se puede llamar el círculo vicioso de la invisibilidad". Vayamos por partes.

Los datos de la propia Wikipedia avalan que hay muchas menos mujeres editoras que hombres. "El número a nivel global ronda entre el 10 y el 13%", apunta Villanueva que explica que "cuantas más personas de estos colectivos estén introduciendo contenido más representación habrá" porque, al final, lo primero que se nota al entrar en esta enciclopedia digital es que "muchas mujeres no están".

Porque la ausencia de editoras se traduce directamente en menos artículos sobre mujeres. Porque, tal y como detalla Galdón, los hombres solo escriben sobre mujeres cuando "les interesan" y por eso hay tantas "modelos o actrices porno": "Muchos hablan de invasión al llenar la Wikipedia de mujeres irrelevantes, pero son los mismos que hacen entradas sobre futbolistas de tercera división".

Y es que cuando hay entradas sobre mujeres escritas por hombres muchas terminan cayendo en el machismo flagrante con androcentrismo y estereotipos sexistas. "Hay que ponerse las gafas violeta y ver el androcentrismo o el sexismo en incidir sobre determinados atributos", explica Galdón. Tal y como detalla Consuelo Fernández Díez, wikipedista también de Cuarto Propio, es vital que "se cambie cómo se habla de ellas", que "no se haga mención a aspectos físicos o de su vida personal" y que se les tenga en cuenta "al hablar de un movimiento social".

Completa esta idea Galdón: "Los contenidos no pueden estar estereotipados ni contener sesgos sexistas o referencias como "hija de" o "mujer de" o "musa de".Y pone varios ejemplos que ellas mismas han revertido ya: en la pareja de periodistas formada por Andrea Ropero e Iñaki López a ella le ponían su altura que "no es un atributo necesario para ser periodista", pero a él no. O en el caso de una de las imágenes previas que ilustraba la página de Mónica García, actual ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, aparecía prácticamente escondida detrás de Íñigo Errejón.

A pesar de la existencia de proyectos como Cuarto Propio o Wikiesfera, lo cierto es que en Wikipedia en español sigue habiendo aún pocos artículos sobre mujeres: un 23%. Aunque la situación ha mejorado desde 2014 cuando solo había un 12%. Eso sí, la cifra es un pelín más elevada que en otros idiomas. Por ejemplo, en inglés o en francés apenas llegan al 20%. Fernández Diez también recuerda que en España también existen versiones de la Wikipedia en los idiomas cooficiales: "Por ejemplo, la comunidad de editoras es muy activa en la versión en gallego".

Los sesgos en el colectivo LGTBIQ+

Pero el ejemplo de las mujeres no es la única infrarrepresentación: el colectivo LGTBIQ+ también lo sufre. "Es muy difícil cambiar estos sesgos, pero no imposible. Existen diferentes iniciativas para combatir esta falta de representación. Yo pertenezco al Wikiproyecto LGBT+, cuyo objetivo es que no falten esos contenidos relevantes para la comunidad, que estén correctamente escritos y referenciados", explica Miguel Alán Cordoba Silva que cifra en aproximadamente unos 8.000 artículos en español que tienen contenido LGTBIQ+, es decir, un 0,4% del total.

Para este wikipedista, el problema de esta falta de contenido responde a que "Wikipedia no es fuente primaria" ya que "se nutre de las referencias académicas o periodísticas": "No podemos escribir una biografía de una persona relevante si no se ha escrito sobre ella, este es nuestro punto flaco". Cordoba Silva explica que para poder crear esos artículos "necesitamos de esas referencias", es decir, es un problema que "viene de más allá de la propia enciclopedia, de una infrarrepresentación en la academia o en los medios".

Córdoba Silva también se queja de los mismo que sus compañeras wikipedistas. "A diario, se publican nuevos artículos de futbolistas, dos o tres al día, y se aceptan a pesar de tener referencias mínimas", explica. Una situación totalmente diferente si él quiere crear una biografía, por ejemplo, de un activista LGTBIQ+: "Tienen que estar super referenciados y esto también hay que cambiarlo".

Y, en el caso de las mujeres que pertenecen al colectivo, el sesgo es doble. "En el caso de las mujeres lesbianas, su parte emocional o bien no aparece o aparece de manera sesgada: eran muy amigas, su amiga querida… Se usan muchos eufemismos", explica Encina Villanueva.

¿Y no es discriminatorio señalar en una biografía la orientación personal de una persona LGTBIQ+ cuando no se hace en el caso de los que no? "Dentro de Wikipedia en español, nunca sacamos a nadie del armario. Solo ponemos esa referencia si está publicada", explica Cordoba Silva. Este wikipedista defiende la importancia de señalas en sus páginas de esta enciclopedia cuando pertenecen al colectivo: "Es muy importante para la representatividad tener referentes y la gente que habla sobre su identidad sexual lo hace de forma consciente".

Más polarización, ¿más vandalizaciones?

Y conscientes también de que, en muchos casos, se convierten en una diana. En un contexto tan polarizado como el actual con las redes sociales jaleando el odio y la lgtbifobia autorizando "las alegaciones de enfermedad o anormalidad mental cuando se basan en el género o la orientación sexual", Wikipedia también sufre el ataque de los más ultras.

"El año pasado notamos un aumento de ediciones que se consideran vandalismo, es decir, que incluye insultos", reconoce Córdoba Silva que destaca que se suelen revertir rápidamente: "Avisamos a los bibliotecarios, que son usuarios que pueden ocultar esta información, y también se sancionan a personas anónimas que llevan a cambio este comportamiento". Este wikipedista también pone cara a las víctimas más habituales de estos ataques: "Particularmente, suelen ser personas trans a las que se les niega su identidad de género".

¿Y en el caso de las mujeres? Evidentemente, estas vandalizaciones también se producen. "Si soy honesta no más de lo que hemos visto en los últimos años", reconoce Galdón que señala como víctimas habituales la de Clara Campoamor cada 8M.

Opinión similar tiene Villanueva: "Las vandalizaciones han existido siempre y no tengo la sensación de que hayan aumentado. Y seguirá sucediendo". Eso sí, esta wikipedista reconoce que cada vez "hay más vigilancia" por parte de la comunidad y "enseguida se revierte".